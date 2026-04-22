El puerto Quetzal recibe tres cruceros al mismo tiempo y alcanza cifra récord de visitantes a Guatemala

Este video documenta el atraque simultáneo de tres cruceros en la Empresa Portuaria Quetzal. Las imágenes aéreas muestran al crucero Koningsdam atracado en un muelle comercial y al crucero Roald Amundsen navegando asistido por un remolcador. El Norwegian Encore también arribó a la terminal de cruceros. Este evento operativo, registrado por la Empresa Portuaria Quetzal en Guatemala, representa un suceso destacado para la infraestructura portuaria del país. La secuencia incluye vistas del puerto, el mar y los barcos de gran tamaño.

El puerto Quetzal de Guatemala registró el lunes 20 de abril un hecho sin precedentes: la Empresa Portuaria Quetzal recibió por primera vez tres cruceros de manera simultánea, en una operación que atendió a casi 9 mil turistas y requirió una sofisticada coordinación logística, fortaleciendo así la posición del país como destino emergente en el mercado internacional de turismo de cruceros. Según Prensa Libre, la llegada conjunta de los buques MB Koningsdam, Norwegian Encore y Roald Amundsen reflejó el crecimiento reciente del sistema portuario nacional y marcó un hito para la industria.

De acuerdo con registros de la Empresa Portuaria Quetzal, el triple atraque sumó 8.972 visitantes y 2.615 tripulantes, una cifra que supera cualquier recepción simultánea anterior en el puerto, como informó Prensa Libre. La distribución de pasajeros estimada fue de 2.553 en el MB Koningsdam, 3.660 en el Norwegian Encore y 139 en el Roald Amundsen, a los que se agregan los cinco viajeros que abordaron en Guatemala, confirmando la magnitud singular del tráfico turístico de la jornada.

Esta operación, inédita por el volumen de turistas y buques, también puso a prueba la infraestructura y capacidad operativa de la EPQ y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Fuentes internas resaltaron que la maniobra exigió una coordinación detallada, especialmente para gestionar de forma simultánea el arribo en la terminal de cruceros del Norwegian Encore, el muelle comercial para el Koningsdam y la llegada no programada del Roald Amundsen, un rompehielos especializado que viaja de polo a polo y que ese día partió de Valparaíso, Chile, rumbo a Vancouver, Canadá.

Impacto económico y proyección turística

El hecho impulsó la actividad del puerto y la economía local, según Prensa Libre, al generar oportunidades inmediatas para transportistas, lancheros, guías de turismo, traductores, artesanos, taxistas y comerciantes de la región. La estadía temporal de los visitantes en el país incrementó de manera directa la demanda de servicios turísticos, consolidando al puerto Quetzal como punto estratégico para el desarrollo del sector en Guatemala.

El Norwegian Encore, proveniente de puerto Caldera, Costa Rica, trajo a 1.592 tripulantes además de los pasajeros, con una ruta posterior hacia Acapulco, México, según datos de la Empresa Portuaria Quetzal. El MB Koningsdam llegó de Acajutla, El Salvador, y tenía como destino siguiente Chiapas, México. La presencia de estos buques de gran capacidad evidencia la buena posición del puerto Quetzal en las rutas de cruceros internacionales, ampliando la visibilidad de los atractivos turísticos guatemaltecos a miles de viajeros.

Por su parte, el Roald Amundsen, de la compañía Hurtigruten, se destacó por su itinerario de expedición entre hemisferios y su función como rompehielos. En esta escala, cinco turistas que se encontraban en el país se sumaron a la travesía, colocando a Guatemala como punto de embarque para una ruta de largo alcance hacia América del Norte, según información de la Empresa Portuaria Quetzal.

Este video muestra el crucero Norwegian Encore atracando en la terminal de Empresa Portuaria Quetzal, Guatemala. La embarcación llegó procedente de Puerto Caldera, Costa Rica. A bordo, 3,660 pasajeros y 1,592 tripulantes desembarcan para iniciar visitas a destinos turísticos en el país. Al finalizar su estadía, el crucero zarpará rumbo a Acapulco, México. Esta es una cobertura sobre el arribo del buque a la terminal portuaria.

Desafíos logísticos y relevancia para la infraestructura nacional

El triple atraque, que requirió la gestión eficiente de llegadas previstas y de maniobras no programadas, constituye un ejemplo tangible de la capacidad de adaptación de la entidad portuaria. La Empresa Portuaria Quetzal enfatizó en redes sociales que “la coordinación operativa permitió atender esta maniobra con eficiencia, incluso ante situaciones no programadas, evidenciando la capacidad logística del puerto”.

La llegada de cruceros internacionales impacta de forma directa en el turismo local y en el posicionamiento global de Guatemala. Más de 8 mil turistas de distintas nacionalidades descendieron en puerto Quetzal ese día, dinamizando diversas ramas de la economía. Para guías, artesanos, transportistas y comerciantes, la posibilidad de interactuar con contingentes tan voluminosos incentiva la profesionalización y expansión de sus servicios.

La maniobra logística, que incluyó la recepción de buques con miles de pasajeros, reafirmó la capacidad operativa nacional y dinamizó actividades económicas de transportistas, guías y comerciantes durante una jornada sin precedentes. (Fotografía: Inguat)

La capacidad del sistema portuario guatemalteco para recibir de manera simultánea varios cruceros de gran tamaño exhibe un salto cualitativo en la infraestructura nacional, alineándose con los objetivos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para robustecer la operatividad logística. El hito del triple atraque ratifica el potencial del país para integrarse a circuitos turísticos internacionales de mayor escala y frecuencia.