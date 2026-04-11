Costa Rica: Hombre extranjero fue reportado como el tercer caso de chikungunya en 2026

El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de chikungunya en Costa Rica durante 2026, detectado en un hombre extranjero residente en Guanacaste. (Cortesía: Revista Fapesp)

El Ministerio de Salud confirmó este viernes el tercer caso positivo de chikungunya en Costa Rica durante el 2026. El paciente es un hombre de 45 años, vecino de Guanacaste y de nacionalidad extranjera, quien no ha presentado complicaciones tras el contagio, según informó el medio Teletica.

El diagnóstico se sustentó en los resultados de los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ahora, la muestra será remitida para análisis al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), como parte de los protocolos para la vigilancia y confirmación de enfermedades virales transmitidas por mosquitos.

Según informa el citado medio, Costa Rica no había registrado circulación activa del virus desde 2017; sin embargo, en lo que va del presente año, ya se han notificado tres casos.

Autoridades sanitarias sospechan que el caso en Guanacaste es importado, pues el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación del virus. (Cortesía: MedlinePlus)

La investigación epidemiológica determinó que el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación. Las autoridades sospecharon que se trata de un caso importado, pero han reforzado las acciones de control y prevención para evitar la expansión del virus, según la información suministrada por Teletica.

Cómo detectar y prevenir la fiebre chikunguya: síntomas y medidas de protección

La fiebre chikungunya es una enfermedad de origen viral transmitida por la picadura de mosquitos y provoca síntomas como fiebre alta, dolor articular y malestar general.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el chikunguya es una infección que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos portadores del virus Chikungunya. Las especies responsables de propagar esta enfermedad son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

El organismo señala que los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

Ante el riesgo de propagación, las recomendaciones sanitarias incluyen el uso de repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y eliminación de criaderos. (Cortesía: Ministerio de Salud)

El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años.

La vigilancia activa y la movilización para la eliminación de criaderos, sumadas a las recomendaciones de protección individual, se convierten en las primeras respuestas a la detección del nuevo caso. De igual forma, autoridades recomiendan uso de repelentes y mosquiteros.

Medidas para prevenir el dengue, zika y chikungunya

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha difundido recomendaciones para prevenir la transmisión del mosquito que propaga dengue, zika y chikungunya.

Según la información oficial, se debe limpiar y vaciar de manera constante los recipientes que almacenan agua, revisar y limpiar canoas y cualquier plástico negro en los patios de las viviendas, además de colocar las llantas en desuso bajo techo o llevarlas a sitios de acopio.

En caso de presentar síntomas de dengue, como fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, las autoridades de salud recomiendan acudir a los servicios médicos y evitar la automedicación. La institución resalta la importancia de seguir estas indicaciones para proteger la salud y cortar las cadenas de transmisión del mosquito.