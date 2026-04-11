Costa Rica

Costa Rica: Hombre extranjero fue reportado como el tercer caso de chikungunya en 2026

La confirmación del paciente de 45 años eleva a tres los casos registrados durante este año, lo cual reaviva la vigilancia sanitaria y el despliegue de medidas preventivas en el país

Guardar
El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de chikungunya en Costa Rica durante 2026, detectado en un hombre extranjero residente en Guanacaste. (Cortesía: Revista Fapesp)
El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de chikungunya en Costa Rica durante 2026, detectado en un hombre extranjero residente en Guanacaste. (Cortesía: Revista Fapesp)

El Ministerio de Salud confirmó este viernes el tercer caso positivo de chikungunya en Costa Rica durante el 2026. El paciente es un hombre de 45 años, vecino de Guanacaste y de nacionalidad extranjera, quien no ha presentado complicaciones tras el contagio, según informó el medio Teletica.

El diagnóstico se sustentó en los resultados de los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ahora, la muestra será remitida para análisis al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), como parte de los protocolos para la vigilancia y confirmación de enfermedades virales transmitidas por mosquitos.

Según informa el citado medio, Costa Rica no había registrado circulación activa del virus desde 2017; sin embargo, en lo que va del presente año, ya se han notificado tres casos.

Autoridades sanitarias sospechan que el caso en Guanacaste es importado, pues el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación del virus. (Cortesía: MedlinePlus)
Autoridades sanitarias sospechan que el caso en Guanacaste es importado, pues el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación del virus. (Cortesía: MedlinePlus)

La investigación epidemiológica determinó que el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación. Las autoridades sospecharon que se trata de un caso importado, pero han reforzado las acciones de control y prevención para evitar la expansión del virus, según la información suministrada por Teletica.

Cómo detectar y prevenir la fiebre chikunguya: síntomas y medidas de protección

La fiebre chikungunya es una enfermedad de origen viral transmitida por la picadura de mosquitos y provoca síntomas como fiebre alta, dolor articular y malestar general.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el chikunguya es una infección que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos portadores del virus Chikungunya. Las especies responsables de propagar esta enfermedad son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

El organismo señala que los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

Ante el riesgo de propagación, las recomendaciones sanitarias incluyen el uso de repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y eliminación de criaderos. (Cortesía: Ministerio de Salud)
Ante el riesgo de propagación, las recomendaciones sanitarias incluyen el uso de repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y eliminación de criaderos. (Cortesía: Ministerio de Salud)

El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años.

La vigilancia activa y la movilización para la eliminación de criaderos, sumadas a las recomendaciones de protección individual, se convierten en las primeras respuestas a la detección del nuevo caso. De igual forma, autoridades recomiendan uso de repelentes y mosquiteros.

Medidas para prevenir el dengue, zika y chikungunya

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha difundido recomendaciones para prevenir la transmisión del mosquito que propaga dengue, zika y chikungunya.

Según la información oficial, se debe limpiar y vaciar de manera constante los recipientes que almacenan agua, revisar y limpiar canoas y cualquier plástico negro en los patios de las viviendas, además de colocar las llantas en desuso bajo techo o llevarlas a sitios de acopio.

En caso de presentar síntomas de dengue, como fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, las autoridades de salud recomiendan acudir a los servicios médicos y evitar la automedicación. La institución resalta la importancia de seguir estas indicaciones para proteger la salud y cortar las cadenas de transmisión del mosquito.

Temas Relacionados

Ministerio de Salud Costa RicaGuanacasteChikungunyaVigilancia EpidemiológicaCosta Rica

Últimas Noticias

Cuerpo de Jesler Estuardo Palacios es localizado en el lago de Atitlán tras siete días de búsqueda

El despliegue de recursos humanos, tecnología y apoyo animal culminó con la recuperación de un hombre, proceso que implicó jornadas diurnas y nocturnas en un entorno considerado de alta complejidad

Cuerpo de Jesler Estuardo Palacios es localizado en el lago de Atitlán tras siete días de búsqueda

El ministro Marco Villeda presenta propuesta de reforma integral del Ministerio Público como aspirante a fiscal de Guatemala

En el marco del proceso de selección para fiscal general, el titular de gobernación expuso un plan institucional que prioriza la independencia, el rigor técnico y la protección a personas afectadas por el delito en Guatemala

El ministro Marco Villeda presenta propuesta de reforma integral del Ministerio Público como aspirante a fiscal de Guatemala

La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

Un mensaje oficial reconoció la unidad y capacidad de recuperación de la sociedad dominicana tras el colapso ocurrido en 2025, mientras las familias continúan enfrentando las secuelas emocionales y sigue abierto el proceso legal

La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

A partir del 12 de abril, la compañía Volaris dejará de ofrecer servicios aéreos entre El Salvador y otros países centroamericanos, según la comunicación oficial emitida por la aerolínea a través de un comunicado

La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

Fuerza Pública decomisa más de 22,000 cremas dentales de presunto contrabando en la frontera norte de Costa Rica

El cargamento, valorado en más de ₡20 millones, fue detectado oculto bajo abono orgánico durante un control vehicular en Cutris de San Carlos

Fuerza Pública decomisa más de 22,000 cremas dentales de presunto contrabando en la frontera norte de Costa Rica

TECNO

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Así funciona la innovadora batería que desafía al litio: más durabilidad y menos complicaciones

Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

El secreto tecnológico de la NASA para la reentrada de Orion con Artemis 2: resiste el regreso de la Luna

WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

ENTRETENIMIENTO

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

De personajes groseros a héroe de acción: la evolución de Chris Pratt en la industria del cine

La noche en que todo pudo terminar: Arsenio Hall y la anécdota que salvó Un príncipe en Nueva York

¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

MUNDO

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Sigue la violencia en Medio Oriente horas antes de las negociaciones: Israel y Hezbollah intercambiaron ataques

El principal negociador ucraniano destaca avances en las conversaciones con Rusia

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’