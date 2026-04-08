El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales celebra 75 años contribuyendo al desarrollo vial de Costa Rica

En los años noventa, el LanammeUCR construyó el muro y el piso fuerte, un laboratorio único en Centro América en donde se realizan ensayos simulando sismos a estructuras a escala natural. Esto representa un hito para la investigación y el desarrollo tecnológico de la ingeniería estructural y sismorresistente del país. Este 2026 se cumplen 30 años de la creación de este importante laboratorio de estructuras. Foto: Cortesía Universidad de Costa Rica

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) cumple en 2026 75 años como referente en la investigación, innovación y fiscalización técnica que ha soportado el desarrollo de la infraestructura vial y civil del país, promoviendo un crecimiento más moderno y seguro que impacta directamente la economía nacional y el bienestar social, celebró este lunes la academia.

Este laboratorio, que desde 2001 ostenta la función de fiscalizador de la Red Vial Nacional por disposición de la Ley 8 114, celebra además un cuarto de siglo ejerciendo este rol clave para la eficiencia del gasto público en obra civil, según informó la Universidad de Costa Rica en su sitio oficial.

En los últimos treinta años, el LanammeUCR consolidó capacidades únicas en Centroamérica, destaca la universidad. En 1990, construyó su laboratorio de estructuras con muro y piso de reacción, específico para ensayos sísmicos en modelos a escala real, que cumplirá 30 años en 2026.

Desde 2011, el Laboratorio Costarricense de Metrología lo designó como Laboratorio Nacional de Referencia en Metrología de Fuerza, función que celebra su 15º aniversario en este año. Estas infraestructuras especializadas han impulsado la especialización costarricense en ingeniería estructural y sismorresistente, así como en diseño y evaluación de materiales, puentes y pavimentos.

La nueva iniciativa multisectorial del laboratorio apuesta por infraestructura inteligente, coordinación interinstitucional y sistemas sostenibles para redefinir la movilidad urbana y rural en Costa Rica a partir de 2026 (Foto cortesía Lanamme-UCR)

La red vial costarricense, epicentro de la transformación

Costa Rica cuenta actualmente con cerca de 7.000 kilómetros de carreteras primarias y más de 32.000 kilómetros de caminos secundarios, una densidad que la distingue en la región y que facilita la movilidad, el turismo y el comercio. El LanammeUCR, en palabras del director Rolando Castillo Barahona al portal de la Universidad de Costa Rica, ha garantizado la calidad técnica y la gestión eficiente de esta red al actuar como garante del interés público y de la correcta utilización de recursos estatales en beneficio de la seguridad vial.

Durante estos 25 años de fiscalización, el LanammeUCR supervisó aproximadamente USD 3.500 millones en inversión pública, elaboró más de 310 informes técnicos e identificó 2.700 hallazgos relevantes para la administración de la infraestructura nacional. Además, ha asesorado en más de 186 ocasiones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y evaluado más de 1.294 puentes distribuidos en 72 municipalidades.

Innovación, transferencia de conocimiento y protagonismo multisectorial

A lo largo de su historia, el LanammeUCR ha tenido un papel clave en la modernización de la obra pública y la ingeniería nacional. Participó en el diseño y control de calidad de infraestructuras fundamentales como la carretera Interamericana y el antiguo Aeropuerto El Coco —actual Aeropuerto Internacional Juan Santamaría—, y contribuyó en el desarrollo del Código Sísmico de Costa Rica.

Entre sus labores, el LanammeUCR realizó más de 13 evaluaciones de la red vial nacional pavimentada, generó 60 informes de obras nuevas, diseñó siete herramientas tecnológicas para análisis estructural y ejecutó más de 692 actividades de capacitación dirigidas a instituciones públicas, empresas y gobiernos locales.

Ser reconocido como Laboratorio Nacional de Referencia en Metrología de Fuerza ha permitido implementar mejores estándares y asegurar la calidad técnica de las construcciones clave para la conectividad y economía nacional (Foto cortesía Lanamme-UCR)

En la actualidad, el laboratorio encabeza una iniciativa multisectorial para la modernización integral del transporte público, que contempla la creación de una autoridad única, un plan nacional para el sector, la reactivación ferroviaria, la transición energética, digitalización, accesibilidad universal y fortalecimiento institucional. El plan establece una hoja de ruta para el periodo 2026-2030, proyectando una visión estratégica hasta 2040 que prioriza la coordinación interinstitucional y el diálogo social.

La trayectoria del LanammeUCR se manifiesta en su compromiso constante con la calidad de la infraestructura nacional. Como subraya Castillo Barahona a la Universidad de Costa Rica: “El LanammeUCR no solo vela por la calidad técnica de las obras, sino también actúa como un garante del interés público, la seguridad vial y el uso responsable de los recursos públicos”.