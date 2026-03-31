Costa Rica

Costa Rica: triple crimen, la misteriosa desaparición de un empresario turístico y la sombra del narcotráfico

Tres víctimas, negocios prósperos y hallazgos inquietantes ponen en jaque a las autoridades. Un ajuste de cuentas no confirmado, vínculos que inquietan y la búsqueda de una verdad aún oculta

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El país pasó de 2,5 homicidios diarios en 2023 a 1,9 en 2026. Cortesía: Semanario Universidad
El país pasó de 2,5 homicidios diarios en 2023 a 1,9 en 2026. Cortesía: Semanario Universidad

Las autoridades costarricenses confirmaron la identidad de Iván Horacio Jackson Núñez como la segunda víctima del triple homicidio ocurrido la madrugada del sábado en San Mateo de Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa sus labores para identificar plenamente a la tercera persona fallecida en el caso.

Jackson, de cincuenta y dos años, desapareció el 27 de marzo de 2026 en la provincia de Puntarenas. Su familia denunció la desaparición ante el OIJ un día después. Según información de CRHoy, Jackson era empresario turístico en Limón, poseía una finca en esa provincia y también se dedicaba al alquiler de equipos para construcción.

En este caso, las autoridades han confirmado la identidad de dos víctimas: una de apellido Castro y otra Jackson. La tercera persona fallecida aún no ha sido identificada oficialmente.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó al medio local que el procedimiento requiere la verificación de detalles para asegurar la certeza en la identidad.

Central Noticias CR difundió el domingo que la primera de las víctimas sería Andrey Castro Bonilla, presidente de la Asociación Deportiva Municipal Puntarenas, equipo perteneciente a la Segunda División B de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa). Castro era dueño de un restaurante, un outlet y un gimnasio en el centro de Puntarenas.

En la página de Facebook del equipo municipal Puntarenas se publicó un mensaje de luto, y se confirmó la muerte de un miembro del equipo, sin dar más detalles.

Un caso polémico

El hallazgo de tres cuerpos atados y con bolsas plásticas en la cabeza junto a un vehículo volcado el sábado pasado generó conmoción en la localidad de San Mateo, Alajuela, citaron medios locales.

Las autoridades costarricenses investigan el hecho como un presunto triple homicidio, luego de que la escena fuera descubierta en una pendiente de la zona de Desmonte, en el conocido Monte del Aguacate.

El hallazgo de tres cuerpos atados y con bolsas plásticas en la cabeza junto a un vehículo volcado el sábado pasado generó conmoción en la localidad de San Mateo, Alajuela. REUTERS/Mayela López (FOTO DE REFERENCIA).
El hallazgo de tres cuerpos atados y con bolsas plásticas en la cabeza junto a un vehículo volcado el sábado pasado generó conmoción en la localidad de San Mateo, Alajuela. REUTERS/Mayela López (FOTO DE REFERENCIA).

El caso comenzó tras una alerta al sistema 911, que inicialmente informó sobre el vuelco de un automóvil. Cuando la Fuerza Pública llegó al lugar, encontró una situación distinta de la de un accidente de tránsito.

Los tres hombres se encontraban sin vida, atados de manos y pies con gazas plásticas negras y con bolsas plásticas cubriendo sus cabezas. El vehículo involucrado, un Toyota Hilux gris, estaba volcado en la zona.

De acuerdo con los informes policiales, los cadáveres permanecían junto al automóvil y mostraban señales claras de haber sido sometidos y cubiertos con cinta y bolsas plásticas.

Los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron en el sitio la ausencia de signos vitales en ninguno de los hombres; este dato fue corroborado más tarde por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trasladaron los restos a la morgue para la autopsia.

Los tres hombres se encontraban sin vida, atados de manos y pies con gazas plásticas negras y con bolsas plásticas cubriendo sus cabezas. El vehículo involucrado, un Toyota Hilux gris, estaba volcado en la zona. Foto redes sociales.
Los tres hombres se encontraban sin vida, atados de manos y pies con gazas plásticas negras y con bolsas plásticas cubriendo sus cabezas. El vehículo involucrado, un Toyota Hilux gris, estaba volcado en la zona. Foto redes sociales.

Hallazgos durante la investigación

Durante la madrugada del domingo posterior al crimen, la policía judicial allanó un atracadero de lanchas pesqueras en Puntarenas, propiedad de Castro. En esa operación, los agentes hallaron armas largas tipo AK-47, M4 y AR-15, junto con municiones. Se incautó también droga, lo que fortalece la hipótesis de que el hecho podría estar vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

La investigación sobre el triple homicidio en San Mateo de Alajuela se enfoca en determinar los motivos y posibles lazos entre las víctimas. El OIJ investiga si existe conexión entre los negocios de los fallecidos y actividades de crimen organizado, debido al hallazgo de armas y estupefacientes en inmuebles asociados a las víctimas.

Las autoridades comunicaron que la causa del crimen todavía no se ha esclarecido. En la región existe preocupación, ya que el caso involucra a empresarios conocidos en los sectores deportivo, turístico y de la construcción.

El expediente judicial permanece abierto y las autoridades gestionan varias líneas de investigación. La identificación de la tercera víctima y el análisis de la evidencia obtenida en los allanamientos serán determinantes para los próximos avances.

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