¡Reina absoluta! Ivy Queen se empodero en el cierre del Festival Internacional de las Artes en Costa Rica

Con su fuerza característica, 'La Potra' hizo vibrar a miles de costarricenses en una noche histórica para el género urbano (Foto cortesía La Nación).

El Parque Metropolitano La Sabana se transformó este domingo 29 de marzo en el epicentro de la cultura y el ritmo urbano. Bajo un cielo despejado y ante una multitud que abarrotó cada rincón de la tarima principal, la legendaria Ivy Queen fue la encargada de clausurar la edición número 37 del Festival Internacional de las Artes (FIA 2026).

Con un espectáculo cargado de empoderamiento, nostalgia y los éxitos que definieron el género, la puertorriqueña demostró por qué sigue siendo la “Reina del Reggaetón”, cerrando diez días de intensa actividad cultural con un “sold out” emocional y físico.

El acto de clausura comenzó a las 7:30 p. m., seguido por la entrada triunfal de Ivy Queen a las 8:00 p. m. La artista conectó de inmediato con el público josefino, interpretando clásicos como “Yo quiero bailar” y “La vida es así”. Su mensaje de respeto hacia las mujeres y su agradecimiento por la calidez del pueblo tico resonaron con fuerza, marcando un final vibrante para un festival que logró su cometido: sacar el arte a la calle y devolverle la ciudad a sus habitantes.

Una actuación electrizante que hizo vibrar a toda Costa Rica. La artista domina el escenario entre explosiones de pirotecnia mientras el público, convertido en un océano de estrellas, canta cada palabra. ¡Pura vida y fiesta en el FIA!

Con el eco de los aplausos en La Sabana, el FIA se despide dejando una vara muy alta para su próxima edición, reafirmando que Costa Rica sigue siendo un faro cultural en la región.

¿Qué es el FIA?

El Festival Internacional de las Artes (FIA) es el evento cultural más relevante del país tico y uno de los más prestigiosos de Centroamérica. Organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, este festival tiene como objetivo democratizar el acceso al arte, convirtiendo los espacios públicos en escenarios vivos.

A diferencia de un festival de música convencional, el FIA es una plataforma multidisciplinaria que busca el intercambio entre artistas nacionales e internacionales.

Su meta es fomentar la convivencia ciudadana y el disfrute de la diversidad creativa en disciplinas que van desde el teatro hasta la tecnología aplicada a la escena. En esta edición 2026, México fue el país invitado de honor, aportando una rica herencia cultural a la programación.

Más allá de la música, el FIA 2026 ofreció una ventana al teatro, la danza y las tradiciones (Foto cortesía FIA).

El FIA 2026 no solo fue música; fue una explosión de creatividad que invadió San José del 20 al 29 de marzo. Durante estos diez días, los asistentes pudieron disfrutar de:

Artes Escénicas de Primer Nivel: Se presentaron obras de teatro y danza contemporánea tanto en salas emblemáticas (como el Teatro Nacional y el Melico Salazar) como en espacios abiertos. Destacó la participación de la compañía española La Fura dels Baus , que presentó el espectáculo masivo “RECONEC” , integrando a más de 70 artistas locales en un despliegue de tecnología y acrobacias.

Música para Todos: Además del cierre urbano, la cartelera incluyó a artistas como Fonseca, Monsieur Periné, y el jazz de Adrián Oropeza. La música sinfónica tuvo un lugar especial con la Orquesta Sinfónica Nacional y directores invitados internacionales.

Miles de personas vivieron una noche inolvidable el pasado 27 de marzo en La Sabana, cuando el cantante colombiano Fonseca no solo conmovió al público con sus grandes éxitos en un concierto gratuito.

Literatura y Emprendimiento: El “Bulevar de Emprendimientos” reunió a 100 proyectos culturales, editoriales y artesanales en La Sabana, permitiendo a los visitantes llevarse un pedazo del talento costarricense a casa.

Cine y Talleres: Hubo proyecciones al aire libre y espacios formativos donde artistas compartieron sus conocimientos en fotografía, gestión cultural y artes visuales.

Zona Infantil y Gastronómica: El festival fue diseñado para la familia, con un “Bosque de la Memoria” y zonas de juegos, complementadas por una variada oferta culinaria que reflejó la identidad costarricense y mexicana.