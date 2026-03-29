Costa Rica: el flujo de viajeros aumenta en la frontera de Peñas Blancas antes de Semana Santa

El flujo migratorio por Peñas Blancas se incrementó de manera notoria en estos días previos a la Semana Mayor. La información oficial señala que la cantidad de personas cruzando la frontera ha sido superior a la media, lo que supone una presión adicional sobre los servicios . Foto cortesía.

Un repunte en la cantidad de personas que atravesaron el punto fronterizo de Peñas Blancas marcó el fin de semana previo a Semana Santa, según informó Migración y Extranjería. El organismo registró un tránsito diario de cerca de 3,000 viajeros, cifra que supera el promedio habitual para esta época.

La preferencia de aprovechar los días de asueto motivó tanto a nacionales como a extranjeros a desplazarse hacia Nicaragua. La cercanía y la oferta de destinos turísticos en el país vecino se sumaron a la decisión de viajar durante el receso laboral en Costa Rica.

El flujo migratorio por Peñas Blancas se incrementó de manera notoria en estos días previos a la Semana Mayor. La información oficial señala que la cantidad de personas cruzando la frontera ha sido superior a la media, lo que supone una presión adicional sobre los servicios migratorios y de control.

El organismo de Migración y Extranjería enfatizó la importancia de que los viajeros dispongan de la documentación adecuada y respeten los horarios de atención establecidos para el cruce fronterizo.

Las autoridades insisten en que quienes planean salir del país consulten previamente las condiciones migratorias vigentes, a fin de evitar retrasos o inconvenientes en su tránsito.

La coordinación entre Costa Rica y Nicaragua se mantiene activa para gestionar la elevada demanda en este periodo. Las autoridades reiteraron que la colaboración binacional resulta clave para garantizar la fluidez y seguridad de los desplazamientos en la frontera sur.

El comportamiento observado responde principalmente a la combinación de descanso laboral y atractivo turístico, lo que convierte a Peñas Blancas en uno de los puntos con mayor movimiento durante la Semana Santa.

La inauguración de un tramo de 30 kilómetros de la carretera costanera en Nicaragua, destinada a mejorar la conectividad en el litoral Pacífico sur y potenciar el turismo en playas como El Naranjo y El Remanso, marca una nueva etapa en la relación turística con Costa Rica.

Ambas naciones, que han experimentado flujos turísticos significativos, enfrentan hoy el reto de equilibrar el crecimiento del sector con la preservación ambiental y la gestión de tensiones políticas, según datos recopilados por lavozdegoicoechea.info y elpais.com.

Las autoridades costarricenses han impulsado la creación de corredores turísticos que vinculen atractivos en ambos lados de la frontera, según lavozdegoicoechea.info. Esta estrategia busca diversificar la oferta y generar beneficios económicos para comunidades locales, aprovechando el flujo constante de visitantes atraídos tanto por naturaleza como por cultura tradicional.

La excelencia, innovación y sostenibilidad fueron los criterios destacados por Forbes para premiar el impacto positivo de Costa Rica en turismo responsable. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Nicaragua apuesta a la infraestructura para recuperar el flujo internacional

En contraste, Nicaragua ha enfrentado una drástica caída en sus ingresos por turismo debido a episodios de inestabilidad política y social. Esta reducción impacta directamente en la economía de regiones tradicionalmente dependientes del turismo, como San Juan del Sur y sus alrededores.

La reciente apertura de la nueva carretera costanera constituye la principal apuesta gubernamental para reactivar el sector. La vía, inaugurada en noviembre de 2025 conecta puntos estratégicos del Pacífico sur y facilita el acceso desde Costa Rica, ampliando el potencial de llegada de visitantes internacionales e integrando nuevos destinos a los circuitos turísticos binacionales.

San Juan del Sur (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

Las tensiones ambientales y políticas condicionan el futuro del turismo

Las acciones de colonos nicaragüenses en áreas protegidas como Indio Maíz no solo afectan la integridad de ecosistemas compartidos, sino que han generado incidentes diplomáticos y reforzado la vigilancia transfronteriza, como documentó elpais.com.

Este fenómeno obliga a ambos gobiernos a adaptar sus estrategias turísticas y ambientales para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de los visitantes.

El turismo entre Nicaragua y Costa Rica se encuentra, así, en una encrucijada: mientras se desarrollan inversiones en infraestructura y se fortalecen corredores turísticos para potenciar el crecimiento regional, la resistencia ambiental, la estabilidad política y la cooperación binacional definirán la viabilidad futura del sector en uno de los corredores biológicos más ricos de Centroamérica.