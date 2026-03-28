Costa Rica

Costa Rica se posiciona como referente mundial en innovación agrícola con su producción de semillas de algodón

Con más de 300 hectáreas cultivadas, exportaciones hacia Estados Unidos y tecnología de punta, el país centroamericano se consolida como un hub clave en investigación y desarrollo de algodón

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La producción de algodón en Costa Rica se enfoca en investigación genética y sostenibilidad. Cortesía: Bayer
La producción de algodón en Costa Rica se enfoca en investigación genética y sostenibilidad. Cortesía: Bayer

Costa Rica, un país conocido por su biodiversidad y liderazgo en sostenibilidad, comienza a destacar con fuerza en un terreno menos visible pero estratégico a nivel global: la investigación y producción de semillas de algodón.

En la provincia de Guanacaste, al noroeste del país, se desarrolla un modelo agrícola que combina tecnología, ciencia y sostenibilidad, posicionando a esta nación centroamericana como un actor relevante dentro de la red internacional de innovación agrícola.

El impulso proviene de la operación de la empresa Bayer, que ha consolidado en el país una estación de Investigación y Desarrollo especializada en semillas de algodón. Este complejo no solo representa una apuesta tecnológica, sino también un ejemplo de cómo la agricultura puede evolucionar hacia sistemas más eficientes, sostenibles y conectados con las demandas globales.

El talento costarricense es clave en el desarrollo de nuevas semillas de algodón para mercados internacionales. Cortesía: Bayer
El talento costarricense es clave en el desarrollo de nuevas semillas de algodón para mercados internacionales. Cortesía: Bayer

Cada año, en Costa Rica se siembran más de 300 hectáreas de algodón destinadas a investigación, distribuidas principalmente en zonas como La Palma de Abangares y Chomes, en Puntarenas. Estos cultivos no están orientados a la producción tradicional de fibra, sino a la mejora genética de semillas que luego son utilizadas en distintos mercados internacionales.

El resultado de este proceso es tangible: más de 40 toneladas de semillas son exportadas anualmente hacia Estados Unidos, cumpliendo con estrictos estándares de calidad, bioseguridad y trazabilidad. Este dato, por sí solo, posiciona al país como un eslabón clave en la cadena global del algodón, un cultivo esencial para la industria textil y agrícola.

Uno de los factores que explica este posicionamiento es la incorporación de tecnología avanzada en cada etapa del proceso. En las plantaciones costarricenses se aplican herramientas de agricultura digital, sistemas de mapeo hídrico y monitoreo agronómico en tiempo real, lo que permite recopilar y analizar datos de forma precisa para optimizar el rendimiento de los cultivos.

Las semillas de algodón desarrolladas en el país son exportadas a Estados Unidos bajo estrictos estándares. Cortesía: Bayer
Las semillas de algodón desarrolladas en el país son exportadas a Estados Unidos bajo estrictos estándares. Cortesía: Bayer

Además, la infraestructura ha crecido de manera significativa en los últimos años. La operación suma 31 nuevas hectáreas de ambientes protegidos, que incluyen invernaderos y casas malla, diseñados para controlar variables climáticas y garantizar condiciones óptimas para la investigación.

Este enfoque convierte a Costa Rica en un laboratorio natural donde se desarrollan soluciones agrícolas que luego pueden replicarse en otras regiones del mundo, adaptándose a distintos desafíos como el cambio climático, la escasez de agua o la necesidad de aumentar la productividad.

Pero más allá de la tecnología, uno de los pilares del proyecto es el talento humano local. La operación genera más de 50 empleos permanentes y hasta 200 puestos temporales por ciclo productivo, involucrando a profesionales en agronomía, biotecnología y técnicos de campo.

Más de 50 empleos permanentes y hasta 200 temporales se generan en este sector agrícola. Cortesía: Bayer
Más de 50 empleos permanentes y hasta 200 temporales se generan en este sector agrícola. Cortesía: Bayer

Muchos de estos trabajadores provienen de las mismas comunidades donde se desarrollan los cultivos, lo que refuerza el impacto social del proyecto y lo convierte en una fuente de oportunidades en regiones como Guanacaste y Puntarenas, tradicionalmente afectadas por limitaciones económicas.

El modelo también destaca por su enfoque ambiental. Desde 2017, la operación ha sido reconocida de forma ininterrumpida con el galardón del Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático, y desde 2018 en la categoría Agropecuaria.

A esto se suma un logro significativo: desde 2022, la estación de investigación opera bajo un esquema de carbono neutralidad, resultado de prácticas orientadas a la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de emisiones y la adaptación al entorno climático.

Invernaderos y casas malla forman parte de la infraestructura que impulsa la innovación en el sector. Cortesía: Bayer
Invernaderos y casas malla forman parte de la infraestructura que impulsa la innovación en el sector. Cortesía: Bayer

Este compromiso se alinea con las tendencias globales hacia una agricultura regenerativa, que busca no solo producir más, sino hacerlo de manera responsable con el medio ambiente. Entre sus objetivos están la protección del suelo, la optimización del uso del agua, la promoción de la biodiversidad y el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas agrícolas.

Con casi tres décadas de presencia en el país, esta operación ha permitido que Costa Rica trascienda su rol tradicional en la agricultura y se convierta en un centro de innovación con impacto global.

El caso del algodón es particularmente llamativo, ya que demuestra cómo un país pequeño puede insertarse en cadenas de valor altamente especializadas, aportando conocimiento, tecnología y talento humano a una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo.

Costa Rica produce más de 300 hectáreas de algodón al año destinadas a investigación y desarrollo. Cortesía: Bayer

El mensaje es claro: Costa Rica no solo exporta productos agrícolas, sino también innovación. En un contexto global donde la seguridad alimentaria y la sostenibilidad son prioridades, este tipo de iniciativas posicionan al país como un referente en la transformación de la agricultura.

Así, mientras sus playas y parques nacionales continúan atrayendo turistas, en sus campos se gesta silenciosamente una revolución agrícola que podría definir el futuro del algodón a nivel mundial.

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