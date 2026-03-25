Miles de trabajadores del Seguro Social se manifiestan en Costa Rica en medio de huelga por reclamos salariales y cambios en pensiones

La jornada de protesta forma parte de una serie de acciones impulsadas por sindicatos de la CCSS. Cortesía: Undeca

Una nueva jornada de protestas sacudió este miércoles a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde miles de trabajadores participaron en una huelga convocada por distintos sindicatos a nivel nacional, en reclamo de ajustes salariales, cambios en el sistema de pensiones y decisiones administrativas recientes.

Según datos oficiales de la institución, al menos 4,462 funcionarios se sumaron al movimiento con corte a las 12:00 p. m., lo que representa una afectación importante en distintos centros de salud del país, especialmente en hospitales de alta complejidad.

La protesta se replicó en distintos centros de salud del país, donde funcionarios se unieron al movimiento. Cortesía: Undeca

La manifestación tuvo su punto principal frente a las oficinas centrales de la CCSS, en San José, donde trabajadores de la Gran Área Metropolitana se concentraron desde las 9:00 a. m., mientras que en otras regiones del país las protestas se replicaron en centros médicos y áreas de salud.

El movimiento fue convocado por varios sindicatos del sector, quienes argumentan que la huelga responde a una acumulación de demandas laborales que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades.

“Esta huelga es con el fin de exigir a la institución un ajuste salarial equitativo que compense el costo de vida después de seis años de congelamiento salarial”, afirmó Ricardo Solano, secretario general del sindicato SINTAF, en un mensaje dirigido a los trabajadores previo a la jornada.

Manifestantes también rechazan posibles cambios en el régimen de pensiones que elevarían la edad de jubilación. Cortesía: Undeca

Entre las principales exigencias, los sindicatos reclaman el pago de diferencias salariales relacionadas con anualidades desde 2019, tras un fallo de la Sala Constitucional que, según sostienen, debe aplicarse de forma retroactiva.

Además, cuestionan decisiones recientes de la Junta Directiva de la CCSS, como modificaciones en normativa interna y posibles cambios al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que podrían elevar la edad de jubilación hasta los 70 años.

“Vamos a protestar y oponernos rotundamente a que se modifique el reglamento para subir la edad de jubilación”, agregó el dirigente sindical, quien también hizo un llamado a los trabajadores a manifestarse “de costa a costa” y en todos los turnos laborales.

Trabajadores de la Caja se manifestaron frente a las oficinas centrales en San José desde horas de la mañana. Cortesía: Undeca

Impacto en servicios de salud

A pesar de la magnitud del movimiento, la CCSS aseguró que activó protocolos de contingencia para minimizar el impacto en los servicios, priorizando la atención de emergencias.

La principal afectación reportada hasta el momento se registró en el Hospital Nacional de Niños, donde se suspendieron 15 de las 16 cirugías electivas programadas para este miércoles.

Actualmente, ese centro médico mantiene habilitadas tres salas de operaciones: dos destinadas a emergencias y una para procedimientos programados urgentes.

Otros centros también reportaron participación significativa en la huelga. El hospital San Juan de Dios encabeza la lista con 197 funcionarios adheridos al movimiento, seguido por el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con 170 trabajadores.

La Fuerza Pública resguardó las instalaciones de las oficinas centrales de la CCSS, ubicadas en el centro de la capital. Cortesía: Undeca

La doctora Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, explicó que la institución se mantiene en monitoreo constante de la situación.

“Cabe destacar el trabajo desarrollado en cuanto a la activación de planes de contingencia y protocolos que buscan minimizar el impacto de esta huelga”, señaló.

Además, indicó que los servicios esenciales continúan operando y que se han reforzado las áreas críticas para garantizar la atención a pacientes en condiciones de urgencia.

Un conflicto en desarrollo

La CCSS indicó que continuará monitoreando el desarrollo de la huelga mientras se mantenga la convocatoria sindical, sin descartar nuevas afectaciones en los servicios si el movimiento se prolonga.

Por su parte, los sindicatos advirtieron que la jornada de este miércoles forma parte de una serie de acciones que podrían intensificarse en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

Los sindicatos exigen un ajuste salarial tras seis años de congelamiento en los sueldos. Cortesía: Undeca

El pulso entre trabajadores y autoridades se da en un momento clave para la institución, que enfrenta desafíos financieros y operativos, lo que anticipa que el conflicto podría escalar en los próximos días.

Mientras tanto, miles de usuarios del sistema de salud permanecen atentos al desarrollo de la situación, en medio de un delicado equilibrio entre el derecho a la protesta de los trabajadores y la continuidad de los servicios médicos en el país.