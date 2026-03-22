Costa Rica y El Salvador destacan en el Índice Mundial de la Felicidad

El Salvador ocupa el puesto 37 en el Índice Mundial de la Felicidad 2026, con notables avances en bienestar social y apoyo comunitario.

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford junto con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ha situado a Costa Rica y El Salvador como referentes destacados en el bienestar social de sus poblaciones. Este índice internacional no solo mide las evaluaciones individuales de la vida, sino que incorpora datos sobre conexiones sociales, un aspecto al que el informe otorga especial protagonismo por su impacto directo en la percepción colectiva del bienestar.

La posición que Costa Rica ocupa actualmente en el índice Mundial de la Felicidad representa un reconocimiento a las condiciones que experimentan sus habitantes. Según el reporte al que accedió la Universidad de Oxford, Costa Rica es la cuarta nación mejor evaluada de América Latina y el Caribe, con un puntaje total de 7,439 en el apartado de satisfacción general. Este resultado ubica al país por encima de otras naciones de la región, en un contexto donde la desigualdad, el acceso a redes de apoyo y la calidad de vida son factores determinantes.

El informe Mundial sobre la Felicidad 2026 posiciona a Costa Rica como cuarto país más feliz de América Latina y el Caribe según la Universidad de Oxford. (Freepik)

El índice mundial incorpora variables específicas que ayudan a comprender los motivos de este posicionamiento. Para Costa Rica, la medición señala una desigualdad social de 37 puntos, un apoyo social de 30, valor que representa la posibilidad de que una persona encuentre respaldo entre familiares o amigos frente a dificultades, y una esperanza de vida saludable de 29. En lo referente a la percepción de libertad, el país alcanza 3 puntos, mientras que destaca en generosidad, con un puntaje de 90 en donaciones y 75 personas voluntarias. La corrupción percibida recibe una calificación de 52. En el plano emocional, Costa Rica anota un nivel de 5 en emociones positivas y 24 en negativas.

Además, un total de 16 personas fueron identificadas como colaboradoras con desconocidos. Todos estos indicadores fueron detallados por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Costa Rica destaca en el índice de felicidad global con un puntaje de 7,439 en satisfacción general, superando a la mayoría de países de la región. (Crédito: Freepik)

El Salvador en el índice Mundial de la Felicidad 2026

Los resultados de El Salvador también reflejan avances en términos de bienestar social, según consignó el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford. El país centroamericano ocupa el puesto 37 dentro de la región, con una evaluación de vida de 6,578 puntos. El informe, ubica la desigualdad en 72 puntos y destaca el apoyo social, que llega a 93. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se sitúa en 83, y la esperanza de vida saludable en 73, basado en datos de 2021.

Uno de los aspectos destacados en la medición de El Salvador es la percepción de libertad para la toma de decisiones, que suma 16 puntos. En el apartado de generosidad, el país sobresale con 130 donaciones, de las cuales 89 corresponden a personas que realizaron labores voluntarias y 93 que ayudaron a desconocidos. La percepción de corrupción entre la ciudadanía es de 19 puntos, según el informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, mientras que el equilibrio emocional contabiliza 10 en emociones positivas y 62 en negativas.

La posición alcanzada por El Salvador se contextualiza junto a otros países latinoamericanos. De acuerdo conel Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, México figura en la posición 12, Brasil en la 32, Guatemala en la 42 y Panamá en la 39. Este panorama regional permite observar tendencias en los factores que determinan el bienestar en América Latina y el Caribe.

Vista panorámica del Centro Histórico de San Salvador, epicentro de inversiones y proyectos de revitalización urbana que transforman el corazón del AMSS. (Cortesía: El Centro Histórico SV)

Indicadores clave que definen la metodología del índice Mundial de la Felicidad

El ranking mundial difundido por la Universidad de Oxford se construye anualmente a partir de las respuestas de ciudadanos de más de 140 países, quienes evalúan su vida personal en una escala de 0 a 10 mediante encuestas realizadas por Gallup. Posteriormente, los especialistas integran otros criterios cuantitativos para explicar las brechas entre naciones: PIB per cápita, esperanza de vida saludable, redes de apoyo, libertad individual, generosidad y percepción de corrupción.

El análisis, según el informe recalca que la tecnología influye en las formas de interacción social, pero reafirma el peso de la fortaleza de las conexiones personales y el sentimiento de pertenencia en el nivel de satisfacción subjetiva de las sociedades. La publicación coincide además con la celebración del Día Internacional de la Felicidad de la ONU, lo que enfatiza la importancia de estos resultados en la agenda global.

De esta forma, los datos del Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 ofrecen una radiografía precisa sobre los factores que inciden en el bienestar de países latinoamericanos como Costa Rica y El Salvador, al tiempo que delinean las variables fundamentales del análisis comparativo internacional.