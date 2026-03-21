Costa Rica

Expertos alertan sobre aumento de ciberataques en centros educativos y piden reforzar la seguridad digital tras inicio del curso lectivo en Costa Rica

El sector educativo es el más atacado en América Latina y los especialistas advierten que colegios y universidades deben priorizar la protección de datos, la capacitación y la infraestructura tecnológica para evitar interrupciones en clases y robo de información

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Expertos advierten que el sector
Expertos advierten que el sector educativo es el más atacado por ciberdelincuentes en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica enfrenta un creciente riesgo en materia de ciberseguridad justo en uno de los momentos más sensibles del año: el inicio del ciclo lectivo. Expertos advierten que colegios y universidades se han convertido en uno de los principales blancos de los ciberdelincuentes, lo que obliga a las instituciones a reforzar sus medidas de protección digital.

La alerta fue emitida por Soluciones Seguras, firma especializada en seguridad informática, que señaló un incremento sostenido de ataques dirigidos al sector educativo en toda la región.

De acuerdo con datos de Check Point Software Technologies, partner de la compañía, el sector educativo se posiciona como la industria más atacada en América Latina, con un promedio de 3.706 ciberataques semanales por organización. En el caso de Costa Rica, la situación también resulta alarmante: las organizaciones registraron en promedio 1.423 ataques por semana durante los últimos seis meses.

Los especialistas advierten que esta tendencia no es casual. El regreso a clases representa un momento clave para los ciberdelincuentes, debido al aumento en la actividad digital, la incorporación de nuevos usuarios a plataformas educativas y, en muchos casos, la falta de actualización en los sistemas tecnológicos.

Colegios y universidades de Costa
Colegios y universidades de Costa Rica enfrentan un aumento de ciberataques al inicio del curso lectivo. Fuente: Universidad de Costa Rica

“El sector educativo es ahora un foco principal para los cibercriminales, y los ataques se intensifican durante fechas clave como el período de regreso a clases”, señalaron desde Soluciones Seguras.

Las amenazas han evolucionado en complejidad. Actualmente, los atacantes combinan herramientas como ransomware, extorsión de datos y el aprovechamiento de vulnerabilidades asociadas al uso de tecnologías emergentes, incluyendo soluciones basadas en inteligencia artificial generativa.

Este tipo de ataques puede tener consecuencias graves para las instituciones educativas. No solo comprometen información sensible de estudiantes, docentes y personal administrativo, sino que también pueden paralizar plataformas académicas, suspender clases y afectar la continuidad operativa.

Uno de los principales riesgos identificados es la filtración de datos. En Costa Rica, la vulnerabilidad más frecuente es la divulgación de información, que afecta al 84% de las organizaciones, un porcentaje incluso superior al promedio regional, que se sitúa en el 72%.

La filtración de datos es
La filtración de datos es la vulnerabilidad más frecuente en organizaciones del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para los expertos, este escenario convierte la ciberseguridad en una prioridad estratégica, especialmente en instituciones que manejan grandes volúmenes de información confidencial, como historiales académicos, datos personales y registros financieros.

“La alta exposición digital y el uso de infraestructuras, en muchos casos obsoletas, siguen convirtiendo a colegios y universidades en objetivos atractivos para los atacantes”, advirtieron.

Ante este panorama, los especialistas hacen un llamado urgente a integrar la seguridad digital desde el inicio del ciclo educativo, no solo a través de tecnología, sino también mediante la formación de una cultura de prevención.

El director de operaciones de Soluciones Seguras, Joey Milgram, enfatizó que el enfoque debe ser integral. “No se trata únicamente de instalar soluciones tecnológicas, sino de formar estudiantes, docentes y personal administrativo con criterio digital, conciencia de riesgo y buenas prácticas en el manejo de la información”, explicó.

La capacitación en ciberseguridad es
La capacitación en ciberseguridad es clave para estudiantes, docentes y personal administrativo. Fuente: Universidad de Costa Rica

Según Milgram, cuando la cultura de seguridad se integra al proceso educativo, las instituciones no solo reducen su exposición a amenazas, sino que también preparan a las nuevas generaciones para desenvolverse de manera segura en entornos digitales cada vez más complejos.

Entre las principales recomendaciones, los expertos destacan la implementación de herramientas como redes privadas virtuales (VPN) o modelos de acceso seguro como SASE para conexiones remotas, así como la segmentación de redes internas para proteger sistemas críticos.

También subrayan la importancia de fortalecer la gestión de contraseñas mediante autenticación multifactor, mantener actualizados los sistemas de seguridad como firewalls y antivirus, y realizar copias de seguridad periódicas en la nube para mitigar el impacto de ataques de ransomware.

Otro aspecto clave es la capacitación continua. Las instituciones deben promover talleres de concientización dirigidos tanto a docentes como a estudiantes, con énfasis en la identificación de intentos de phishing y el uso seguro de herramientas digitales, incluidas aquellas basadas en inteligencia artificial.

El uso de inteligencia artificial
El uso de inteligencia artificial también abre nuevas vulnerabilidades para ataques digitales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los especialistas, el desafío no es únicamente tecnológico, sino también cultural. La ciberseguridad debe ser entendida como un componente esencial del sistema educativo y no como un elemento secundario.

En ese contexto, el inicio del curso lectivo representa una oportunidad para reforzar estas medidas y reducir la exposición a riesgos en un entorno cada vez más digitalizado.

“El mensaje es claro: proteger la información y garantizar la continuidad educativa debe convertirse en una prioridad estratégica para todas las instituciones”, concluyeron desde Soluciones Seguras.

El aumento de los ciberataques en el sector educativo deja en evidencia que la transformación digital también implica nuevos desafíos. En un escenario donde los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos, la capacidad de protegerlos será determinante para asegurar no solo la operación de colegios y universidades, sino también la confianza de estudiantes, docentes y familias en el sistema educativo de Costa Rica.

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