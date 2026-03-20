Costa Rica aprueba ley que obliga a empresas a habilitar espacios para lactancia durante la jornada laboral

El nuevo marco regulatorio contempla la implementación de ambientes adecuados para que las madres empleadas puedan alimentar a sus hijos durante el horario laboral, medidas que responden a una demanda histórica de protección de la salud materno-infantil (Créditos: Freepik)

La Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de forma definitiva un proyecto de ley que obligará a los empleadores a habilitar espacios físicos adecuados para la extracción de leche y el amamantamiento durante la jornada laboral.

La iniciativa, que únicamente requiere la firma del Poder Ejecutivo para convertirse en ley, introduce cambios relevantes en el Código de Trabajo y redefine el alcance de los derechos de las madres trabajadoras, en el marco de una política pública orientada a fortalecer la lactancia materna.

El proyecto, identificado como expediente 24.481 y denominado “Ley para proteger, promover y apoyar la lactancia materna”, fue impulsado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio, junto a toda su bancada.

Un nuevo estándar para la lactancia en el trabajo

La reforma, aprobada con el respaldo unánime de los 13 legisladores de la comisión, establece como periodo mínimo de lactancia el primer año de vida del menor. Además, abre la posibilidad de prorrogar este plazo en periodos de tres meses, siempre que exista certificación médica que confirme que el niño continúa siendo alimentado con leche materna.

Este cambio representa una ampliación significativa respecto a la normativa vigente, ya que también incorpora a las madres adoptivas dentro del beneficio, quienes podrán acceder a este derecho mediante certificación profesional.

Uno de los puntos centrales de la ley es la incorporación del artículo 97 bis al Código de Trabajo, que fija obligaciones concretas para los empleadores. Entre ellas, se establece que las empresas deberán garantizar al menos 25 minutos cada tres horas para la extracción de leche durante la jornada laboral.

Estos espacios de tiempo serán considerados como trabajo efectivo, por lo que deberán ser remunerados y no podrán ser acumulados ni utilizados para otros fines. No obstante, la normativa contempla que estos periodos puedan ajustarse según las necesidades fisiológicas de la madre, siempre que exista respaldo médico.

La reciente reforma legislativa incorpora periodos ampliados para la alimentación infantil y nuevas condiciones laborales para patronos y trabajadoras, destacando la universalidad del beneficio para madres biológicas y adoptivas. SOCIEDAD UGR

Flexibilidad en el uso del tiempo de lactancia

La legislación mantiene intacto el esquema de licencia de maternidad vigente en el país: un mes previo al parto y tres meses posteriores al nacimiento, con salario completo.

Sin embargo, introduce mayor flexibilidad en el uso del tiempo de lactancia, permitiendo que las trabajadoras elijan cómo distribuir la hora diaria asignada. Entre las opciones contempladas se encuentran: quince minutos cada dos horas, dos bloques de media hora al día o una hora completa que puede utilizarse para ingresar más tarde o retirarse antes del trabajo.

La modalidad deberá ser acordada entre la persona empleadora y la trabajadora, buscando la alternativa más conveniente para ambas partes.

En el caso de jornadas extraordinarias, la ley establece que se otorgarán 15 minutos adicionales por cada tres horas trabajadas, los cuales se sumarán al tiempo de lactancia correspondiente a la jornada ordinaria. Este beneficio será remunerado y aplicará por cada menor lactante a cargo.

Enfoque en la salud materno-infantil

De acuerdo con el texto aprobado, la reforma tiene como objetivo central proteger la salud tanto del recién nacido como de la madre. En esa línea, se contemplan distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de interrumpir la lactancia en caso de fallecimiento del menor.

En esos casos, la madre podrá solicitar el tiempo necesario para detener el proceso, siempre que presente la certificación médica correspondiente, sin que esto afecte sus derechos laborales.

El articulado también reconoce diversas modalidades de lactancia, incluyendo la directa, mixta, diferida y procesos de relactación, ampliando así el alcance de la normativa a diferentes realidades familiares.

Asimismo, se establece que los certificados médicos requeridos para prórrogas o para iniciar el proceso en casos de adopción podrán ser emitidos tanto por profesionales del sistema público como del sector privado.

Las empresas deberán garantizar adecuadas franjas horarias para que empleadas con hijos menores puedan ejercer su derecho, manteniendo el pago íntegro y cumpliendo con protocolos médicos establecidos.

Un paso más en la política social

La aprobación de esta ley se enmarca en una serie de esfuerzos por fortalecer las políticas de protección social en Costa Rica, particularmente en lo relacionado con la niñez y la maternidad.

Con esta reforma, el país avanza hacia estándares más amplios en materia de derechos laborales y salud pública, alineándose con recomendaciones internacionales que promueven la lactancia materna como un factor clave en el desarrollo infantil.

De concretarse su promulgación en los próximos días, la normativa marcará un cambio significativo en las condiciones laborales de miles de mujeres en el país, al tiempo que obligará a las empresas a adaptar sus espacios y políticas internas para garantizar el cumplimiento de este derecho.