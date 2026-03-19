Alcaldes en Costa Rica denuncian amenaza del narcotráfico contra munícipe de Cartago por demolición de búnkers

La alerta ocurrió días después de que el alcalde Mario Redondo Poveda denunciara amenazas de muerte ante el OIJ. Cortesía: Semanario Universidad

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, fue amenazado de muerte por el narcotráfico tras ordenar la demolición de búnkers usados para el narcomenudeo, según denunció la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) en un comunicado emitido este miércoles, de acuerdo a publicaciones de medios costarricenses.

El organismo detalló que ‘varios casos’ similares afectan a otras municipalidades de Costa Rica, cuyos jefes comunales han sido intimidados por “estructuras vinculadas al crimen organizado” y el narcotráfico. Algunos de estos funcionarios optaron por acogerse al sistema de protección de víctimas, lo que, de acuerdo con la ANAI, pone de manifiesto la gravedad de la situación.

La ANAI señaló que el peligro se agrava porque los funcionarios “no cuentan con seguridad personal”, lo que los obliga a exigir “todas las medidas necesarias a fin de garantizar” la integridad de Redondo y de cualquier autoridad municipal atacada, según el reporte.

El comunicado hace un llamado al Estado costarricense para coordinar esfuerzos con los gobiernos locales, la Fuerza Pública costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), principal unidad policial de investigación del país, con el fin de enfrentar la situación de inseguridad que afecta al país.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es la principal unidad policial de investigación del país. Fuente: OIJ

El mensaje de la ANAI omite referencias valorativas y se concentra en solicitar cooperación interinstitucional y la adopción de medidas concretas de resguardo para los alcaldes y demás autoridades en zonas de riesgo.

Hasta el momento, el Gobierno central no se ha pronunciado sobre las amenazas. La presidenta electa, Laura Fernández, anunció el martes, durante la entrega de credenciales, que “su gestión 2026–2030 tendrá como eje ir contra el crimen organizado y el narcotráfico para recuperar el país”, según reportó Centroamérica360, el medio digital.

La amenaza de bomba que generó tensión en Cartago

Hace dos días, el edificio de la Municipalidad de Cartago fue evacuado ante una presunta amenaza de bomba, en un contexto de tensión originado por recientes denuncias de amenazas de muerte contra el alcalde Mario Redondo Poveda. El operativo incluyó el desalojo de cerca de 200 personas y la movilización de unidades especializadas para revisar el inmueble, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la investigación y procedió a la inspección de las instalaciones municipales.

Tres horas después de recibida la advertencia, la Unidad K9 del OIJ descartó la existencia de explosivos en el edificio, lo que permitió catalogar el hecho como una falsa alarma, de acuerdo con información oficial citada por Infobae.

Esta evacuación no fue un hecho aislado: el mismo día, las autoridades locales también desalojaron y acordonaron la Basílica de Los Ángeles, el mayor centro de peregrinación del país, tras reportarse otra supuesta amenaza de bomba. La investigación de este último incidente continuaba al cierre del reporte.

Foto de archivo. La inseguridad y el narcotráfico ha sido un tema clave para las autoridades de Costa Rica. El presidente saliente, Rodrigo Chaves, ha enfocado esfuerzos en el combate del crimen organizado. REUTERS/Mayela Lopez

Decomisos de droga aumentan en Costa Rica

Este martes, las autoridades de Seguridad Pública de Costa Rica lograron decomisar 73 kilogramos de cocaína ocultos en un cargamento de exportación en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, detectando los paquetes mediante escáneres de alta tecnología como parte de la Operación Soberanía. El cargamento tenía como destino final un puerto en Países Bajos, un punto habitual en las rutas del narcotráfico internacional, lo que refuerza el desafío continuo que enfrenta el país como punto de tránsito estratégico en el tráfico de estupefacientes, según informó Infobae.

Desde la puesta en marcha de la Operación Soberanía en julio de 2023, las autoridades de Costa Rica han logrado decomisar más de 21.7 toneladas de cocaína, detalló Infobae. Esta cifra evidencia la magnitud del problema y el alcance de los operativos que buscan interceptar envíos ilícitos aprovechando la infraestructura logística del comercio internacional.

Trabajo en conjunto de autoridades nacionales e internacionales permitió el decomiso de marihuana. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

El operativo más reciente permitió identificar escondites sofisticados en tarimas que transportaban verduras de exportación, detectados tras examinar la carga con sistemas de escaneo de última generación. Los oficiales localizaron las anomalías durante una inspección vespertina, evitando así que la droga saliera del país. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con este decomiso, pero la investigación continúa para determinar responsabilidades.