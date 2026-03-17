Costa Rica

La llegada de turistas extranjeros a Costa Rica supera las 300 mil personas en febrero

Las cifras oficiales muestran un repunte en la cantidad de visitantes que llegan al país por vía aérea, impulsadas principalmente por el aumento de conexiones y una estrategia conjunta de los actores públicos y privados

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Turistas llegan al Aeropuerto Internacional
Turistas llegan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica. REUTERS/Mayela López

Costa Rica reportó la llegada de 308,873 turistas por vía aérea en febrero de 2026, registrando un incremento del 14.1 % respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el ente oficial de promoción turística.

El repunte, atribuido a una mayor conectividad aérea y esfuerzos conjuntos del sector público y privado, tuvo su mayor impulso en los mercados de Estados Unidos, con un crecimiento del 11.7 %, y Canadá, cuya cifra subió un 32 %, según informó el ministro de Turismo Willian Rodríguez y el ICT.

En total, Costa Rica acumuló 602,960 llegadas aéreas en los dos primeros meses de 2026, lo que representa una expansión del 12.2 % frente al mismo periodo del año previo, destacó el ICT.

Aunque el crecimiento se mantiene, la autoridad turística indicó que redoblarán la promoción y mejoras del producto destino para captar turistas que permanezcan más tiempo y generen mayor gasto en el país. Con 5.1 millones de habitantes, el país alberga el 5 % de la biodiversidad mundial, uno de sus principales atractivos turísticos, según el ICT.

Durante 2025, Costa Rica recibió 2.68 millones de visitantes internacionales por vía aérea, superando el año anterior por apenas 0.8 %. El ICT atribuyó este resultado al repunte registrado en el último trimestre del año.

Turistas en el Aeropuerto Internacional
Turistas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica. REUTERS/Mayela Lopez

Buscan atraer más turistas europeos

Costa Rica impulsa su posicionamiento en el turismo europeo con una campaña que redefine el concepto de viaje, orientándose hacia la regeneración personal y la sostenibilidad como ejes centrales de su propuesta. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó oficialmente a inicios de marzo la estrategia durante la ITB Berlín 2026, una de las ferias globales más relevantes del sector.

El país centroamericano apuesta por atraer visitantes de España, Francia, Alemania y otras naciones europeas, enfocándose en el bienestar, la aventura y la riqueza cultural, con la meta de consolidarse como un destino de “reseteo” personal, según información publicada por Infobae.

La participación de Costa Rica en la ITB Berlín 2026 marcó un hito para su proyección internacional en un contexto donde las preferencias de los viajeros europeos se han transformado. Según el ICT, la campaña —lanzada bajo el lema “Empieza a Vivir”— propone una evolución del tradicional concepto de “pura vida”, desplazando la atención desde las simples cualidades naturales del país hacia el efecto profundo que un viaje puede tener en el visitante. El comunicado subraya que la propuesta costarricense responde al creciente interés del turismo europeo por experiencias transformadoras y sostenibles.

Un espectacular atardecer tiñe el
Un espectacular atardecer tiñe el cielo y las aguas de la Reserva Playa Tortuga en Costa Rica con tonos naranjas y dorados, creando un reflejo vívido en la arena húmeda. (reservaplayatortuga.org)

El instituto informó que el nuevo enfoque promocional apunta a un público amplio, que incluye jóvenes, parejas y familias, así como adultos de todas las edades provenientes de mercados tradicionales como Reino Unido, Países Bajos y Suiza, además de los países mediterráneos y germánicos. El análisis del ICT y los expertos del sector revela que este segmento valora en particular los encuentros auténticos con comunidades locales y la posibilidad de interactuar de manera consciente con el entorno natural.

La campaña “Empieza a Vivir” busca ofrecer a los visitantes de Europa la oportunidad de adentrarse en aventuras al aire libre, espacios para la introspección y experiencias que celebran la diversidad cultural costarricense. De acuerdo con el instituto, la estrategia quiere atraer a quienes buscan algo más que ocio o entretenimiento: promueve la llegada de turistas motivados por la transformación personal y el bienestar emocional, integrando el contacto directo con la naturaleza y la cultura del país. Esta visión se ajusta a una demanda en alza en Europa, donde los viajeros priorizan el respeto por el medioambiente y la sostenibilidad.

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