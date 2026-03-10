Costa Rica

Megaoperativo en Costa Rica contra el lavado de dinero y el narcotráfico: 20 allanamientos y al menos 15 sospechosos en la mira del OIJ

La investigación, iniciada en 2023, apunta a dos estructuras criminales que habrían legitimado millones de colones provenientes del tráfico internacional de drogas. Entre los bienes investigados figuran vehículos de lujo, propiedades, un hotel y empresas vinculadas al turismo y maquinaria pesada

Agentes del Organismo de Investigación
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron 20 allanamientos simultáneos en distintas zonas del país como parte de una investigación por legitimación de capitales y narcotráfico. Fuente: OIJ

Un amplio operativo policial desplegado en distintas zonas de Costa Rica puso en la mira a dos presuntas estructuras vinculadas con legitimación de capitales y tráfico internacional de drogas.

Desde la madrugada de este martes, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial realizaron 20 allanamientos simultáneos con el objetivo de detener al menos a 15 sospechosos y recolectar evidencia clave para las investigaciones.

Las intervenciones se desarrollaron en múltiples puntos del país, incluyendo los cantones de Curridabat, Desamparados y Santa Ana, en la provincia de San José; además de La Guácima y San Rafael en Alajuela; La Unión; San Pablo; así como en Liberia y Santa Cruz. También se realizaron diligencias en Osa, Barranca, El Roble y Golfito.

El operativo responde a una investigación que se remonta a agosto de 2023, cuando el OIJ recibió información a través de su línea confidencial sobre un grupo de personas que presuntamente estaría involucrado en lavado de dinero proveniente de actividades relacionadas con el narcotráfico.

A partir de esa alerta inicial, los investigadores iniciaron un proceso de seguimiento que permitió detectar un crecimiento significativo en los bienes y activos de los sospechosos, lo que despertó sospechas sobre la procedencia de los recursos económicos.

Los operativos se desarrollaron en
Los operativos se desarrollaron en varias provincias de Costa Rica, incluyendo San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas. Fuente: OIJ

Dos investigaciones paralelas: “Venus 2.0” y “Estrategia”

De acuerdo con el director a.i del OIJ, Michael Soto, el operativo responde a dos investigaciones paralelas denominadas “Venus 2.0” y “Estrategia”, ambas vinculadas a presuntas redes dedicadas a legitimar dinero obtenido del tráfico internacional de drogas.

Soto explicó que el caso Venus 2.0 es una continuación de una operación realizada el año anterior, cuando las autoridades ejecutaron más de 21 allanamientos y detuvieron a cerca de 13 o 14 personas en una investigación relacionada con lavado de dinero.

En esta nueva fase, la intención de las autoridades es detener a seis personas adicionales que habrían participado en la estructura financiera de la organización.

Las autoridades buscan detener al
Las autoridades buscan detener al menos a 15 sospechosos vinculados con dos investigaciones conocidas como “Venus 2.0” y “Estrategia”. Fuente: OIJ

Entre los sospechosos se encuentra una mujer de apellido Álvarez, de 24 años, quien según las autoridades sería hija de una persona que anteriormente figuró como extraditable en investigaciones vinculadas al narcotráfico.

También figuran dos contadores y otras personas que habrían colaborado con la logística financiera del grupo, presuntamente facilitando la movilización y ocultamiento de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.

Según explicó Soto, parte de la investigación se relaciona con el decomiso de cocaína oculta dentro de piezas de madera, específicamente en tucos exportados hacia Hamburgo, en Alemania, y hacia los Países Bajos.

Las autoridades también intentan esclarecer posibles conexiones con un decomiso reciente realizado en Hong Kong, lo que sugiere la existencia de una red de tráfico internacional con alcance intercontinental.

Una estructura familiar y millones bajo investigación

El segundo expediente, conocido como caso Estrategia, gira en torno a un presunto líder identificado con los apellidos Rojas Barquero, señalado por los investigadores como el cabecilla de la organización.

Según el OIJ, la estructura tendría una fuerte participación familiar, ya que dentro de la investigación aparecen la madre del sospechoso, sus hermanos y también algunos de sus hijos, además de otras personas vinculadas a las operaciones del grupo.

Las autoridades estiman que el dinero legitimado por esta organización podría alcanzar aproximadamente 4,500 millones de colones, unos USD 9,000,000, una cifra que evidencia la magnitud de las operaciones financieras investigadas.

Durante los allanamientos, los agentes también procedieron al decomiso de vehículos de lujo y a la anotación de varias propiedades, algunas de ellas ubicadas en condominios exclusivos.

Además, los investigadores detectaron la existencia de un hotel en el sector de Golfito, una empresa de maquinaria pesada y una compañía dedicada al transporte de turismo internacional, negocios que presuntamente habrían sido utilizados para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Los operativos se desarrollaron en
Los operativos se desarrollaron en varias provincias de Costa Rica, incluyendo San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas. Fuente: OIJ

La lucha contra el lavado de dinero

Soto enfatizó que las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir el delito de legitimación de capitales, debido a su impacto en la economía nacional.

“Este tipo de delitos puede afectar incluso la economía del país”, señaló el jerarca policial, al explicar que el lavado de dinero permite que recursos provenientes de actividades criminales ingresen al sistema financiero formal.

Las autoridades también investigan empresas
Las autoridades también investigan empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para legitimar dinero proveniente del narcotráfico. Fuente: OIJ

Hasta el momento del informe preliminar, las autoridades indicaron que 13 personas ya habían sido detenidas, mientras continuaban las diligencias para ubicar al resto de los sospechosos.

El operativo se mantiene en desarrollo bajo la dirección funcional del Ministerio Público, mientras los investigadores recopilan evidencia y analizan documentos financieros, bienes y activos relacionados con los casos.

