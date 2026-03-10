Entregan 10,000 becas en habilidades digitales para impulsar el capital humano en Costa Rica

La propuesta está dirigida a personas adultas con conocimientos previos en programación, quienes podrán acceder a cursos gratuitos en áreas tecnológicas de alta demanda mediante una colaboración entre instituciones públicas y privadas (Foto cortesía Laura López)

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció la entrega de 10,000 becas para formación gratuita en habilidades digitales orientadas a computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos. Esta iniciativa, que busca ampliar las oportunidades de capacitación profesional en Costa Rica, está disponible para mayores de 18 años con conocimientos básicos de programación, quienes pueden inscribirse desde el lunes 9 de marzo a través de la plataforma oficial de la entidad, consignaron el sitio oficial y medios locales este lunes.

Como parte del programa Talent Up del Programa América en el Centro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las becas se organizan en alianza con Google Cloud. Francisco Javier Urra, representante del BID en Costa Rica, expuso el valor de fortalecer el capital humano digital, tal como consignó el medio Diario Extra, y añadió: “Invertir en capital humano, especialmente en habilidades digitales de alta demanda, además de ser una prioridad formativa, es una decisión estratégica para generar empleos de calidad, fortalecer la competitividad y promover una inclusión real en la economía del conocimiento”.

Laura López, gerente general de Procomer, subrayó que el talento humano es el principal recurso del país y advirtió que la transformación tecnológica exige nuevas competencias. “Estas becas abren una oportunidad valiosa para que más personas en Costa Rica se preparen en áreas digitales de alta demanda y amplíen sus posibilidades de desarrollo profesional”, sostuvo a través de redes sociales.

Alcance y destinatarios de la iniciativa. Procomer detalló que el programa responde a la demanda empresarial de competencias digitales e impactará a todas las regiones.

Las becas están orientadas a áreas de alta demanda como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, respondiendo a las necesidades del mercado laboral costarricense y facilitando el acceso a oportunidades profesionales (Foto cortesía Procomer)

Procomer, en colaboración con varias instituciones educativas y tecnológicas, implementará becas orientadas a fortalecer habilidades digitales en Costa Rica. La iniciativa cuenta con la participación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), la Universidad Latina de Costa Rica (ULATINA), la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), Junior Achievement, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica (CAMTIC) y la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (CAMSCAT).

El proyecto contempla cursos y acciones de acompañamiento, enfocados en preparar a los beneficiarios para las demandas del mercado laboral actual y futuro, según detalló Procomer al portal de Delfino.

Acercar la formación tecnológica a nuevos perfiles profesionales

En febrero, PROCOMER dio inicio a la primera convocatoria de su Programa de Pago por Resultados (PxR), dirigido a mejorar la empleabilidad de más de 500 personas en situación de desempleo o subempleo distribuidas en varias regiones del país.

Este modelo introduce un sistema en el que el 40% de los pagos a los centros de formación depende directamente de que los beneficiarios accedan y permanezcan en empleos formales, lo que incentiva que la capacitación esté alineada con las necesidades del mercado laboral y eleva el compromiso por parte de los centros educativos y las empresas en el proceso de inserción laboral.

La oportunidad de adquirir competencias demandadas por el mercado tecnológico motiva a quienes buscan una ventaja profesional exclusiva dentro del sector digital (Foto cortesía Procomer)

Laura López explicó que la iniciativa busca que “la capacitación se enfoque en áreas de mayor demanda y se convierta en un compromiso de inserción laboral y permanencia de las personas en empleo formal”.

La primera fase del PxR contempla 510 plazas en perfiles de alta demanda, divididas así: 75 para Operario de Manufactura de Dispositivos Médicos y 65 en Ciencia de Datos en la Región Central; 50 para Analista Financiero en la Región Huetar Norte; 75 y 25 para Técnico en Buenas Prácticas de Manufactura Avanzada en la Región Central y Pacífico Central respectivamente; 140 para inglés en la Región Central y 40 plazas de inglés para las regiones Huetar Norte y Brunca, respectivamente.