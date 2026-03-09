Costa Rica registra más de 4,700 robos de vehículos al año: ocurre uno cada hora y 52 minutos

Costa Rica registra miles de robos de vehículos cada año, un delito que ocurre con una frecuencia alarmante y que afecta tanto a conductores particulares como a empresas.

Costa Rica, uno de los destinos turísticos más populares de América Latina, enfrenta un problema persistente de seguridad relacionado con el robo de vehículos. Durante el año 2025 se registraron 4,714 denuncias por este delito, lo que equivale a un robo aproximadamente cada hora con 52 minutos, según datos del análisis anual del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La cifra refleja una leve disminución con respecto al año anterior. En 2024 se contabilizaron 4,793 casos, lo que significa una variación interanual de -1.65%. Aunque la reducción es marginal, las autoridades advierten que el delito sigue siendo uno de los más frecuentes dentro de los reportes relacionados con bienes patrimoniales.

El promedio nacional muestra que cada día se presentan cerca de 13 denuncias por robo de vehículos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno en un país donde el uso del automóvil es fundamental para la movilidad diaria.

El descuido sigue siendo la principal causa

Uno de los datos más llamativos del informe es la modalidad bajo la cual ocurren la mayoría de los robos. El descuido del propietario continúa siendo la forma más frecuente, con 2,603 denuncias en 2025.

Esto significa que más de la mitad de los casos están vinculados a situaciones en las que el vehículo queda sin supervisión o con medidas de seguridad insuficientes.

Le siguen otras modalidades como:

Asalto: 916 casos

Cocherazo (robo en estacionamientos): 693 casos

Por confianza: 312 casos

Ardid previo: 54 casos

Otros o indeterminados: 136 casos

La predominancia del descuido sugiere que muchas sustracciones ocurren en contextos cotidianos, como estacionamientos públicos, calles residenciales o centros comerciales.

El robo de automóviles se mantiene como uno de los delitos patrimoniales más frecuentes, con una incidencia constante en distintas regiones del territorio costarricense. (Shutterstock)

¿Cuándo ocurren más robos?

El análisis también revela patrones temporales claros. El domingo es el día con mayor frecuencia de robos, mientras que el horario más crítico se ubica entre las 9:00 p.m. y las 11:59 p.m.

Este patrón coincide con momentos de mayor actividad social y movilidad nocturna, cuando muchos vehículos permanecen estacionados por largos periodos.

El llamado “reloj criminal” del informe muestra que el robo de vehículos mantiene una presencia constante a lo largo del día, aunque con picos durante la noche.

San José concentra la mayor cantidad de casos

A nivel geográfico, San José, la capital, encabeza la lista con 1,574 denuncias en 2025, muy por encima del resto del país.

Le siguen:

Alajuela: 1.037 casos

Puntarenas: 512

Limón: 462

Heredia: 425

Guanacaste: 378

Cartago: 326

Dentro de los cantones, San José capital registra la mayor incidencia, con 618 denuncias, seguido por Alajuela con 489 y Puntarenas con 195.

A nivel distrital, los lugares con más reportes incluyen:

Pavas (San José): 128 denuncias

Alajuela centro: 117

Limón centro: 106

Liberia: 96

Los mapas de densidad muestran que la mayor concentración del delito se ubica en el Gran Área Metropolitana, el núcleo urbano donde vive cerca de la mitad de la población del país.

La frecuencia de los robos en San José evidencia la necesidad de reforzar controles y estrategias policiales, así como la prevención por parte de los propietarios de vehículos. Fuente: Costa Rica Escapes

Las marcas más robadas

El informe también detalla cuáles son los vehículos más buscados por los delincuentes.

Entre los automóviles, Toyota lidera ampliamente la lista con 483 unidades robadas, seguido por:

Hyundai: 331

Mitsubishi: 117

Datsun-Nissan: 117

Suzuki: 85

En el caso de las motocicletas, las marcas con más reportes son:

Formule: 305

Honda: 230

Freedom: 198

Serpento: 103

Estos datos sugieren que los delincuentes suelen enfocarse en modelos populares y de fácil reventa o desarme para piezas.

Vehículos antiguos: los más vulnerables

Otro patrón detectado es la edad de los automóviles sustraídos. Los modelos fabricados entre 2007 y 2013 aparecen con mayor frecuencia en los reportes.

Por ejemplo, los vehículos del año 2008 encabezan la lista con 104 casos, seguidos por los del 2007 con 94 y los del 2012 con 88.

Esto podría estar relacionado con sistemas de seguridad menos avanzados en comparación con modelos más recientes.

Las infografías revelan la velocidad con la que ocurre este delito, evidenciando que el robo de autos es un fenómeno persistente dentro de la criminalidad del país. (Cortesía: RASTRACK)

Un desafío persistente

Aunque Costa Rica es considerado uno de los países más seguros de Centroamérica, el robo de vehículos sigue siendo un desafío para las autoridades y para los propietarios.

El fenómeno combina factores de oportunidad, concentración urbana y vulnerabilidades en las medidas de seguridad, lo que mantiene el delito activo pese a los esfuerzos policiales.

Para muchos expertos en seguridad, la clave está en fortalecer la prevención y la conciencia ciudadana, especialmente en lo relacionado con el descuido, que continúa siendo el principal detonante de este tipo de robos.

Mientras tanto, las cifras muestran que, en promedio, cada dos horas un vehículo desaparece en alguna parte del país.