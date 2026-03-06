Cada vez más mujeres lideran las especialidades médicas en Costa Rica: casi 3,000 especialistas ya ejercen en el país

Más de 6.500 médicas generales y 2.880 especialistas ejercen actualmente en Costa Rica, según datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina costarricense vive una transformación silenciosa pero profunda. Cada año aumenta el número de mujeres que ingresan al ejercicio profesional y, con ello, también crece su presencia en especialidades médicas que resultan clave para el funcionamiento del sistema de salud.

En Costa Rica actualmente ejercen 6,582 médicas y cirujanas generales, de ellas, 2,880 mujeres cuentan con alguna especialidad médica, de acuerdo con datos del Colegio de Médicos y Cirujanos. Las cifras reflejan no solo un incremento sostenido de la participación femenina, sino también un proceso de consolidación de su liderazgo dentro de distintas áreas de la medicina.

Este avance se vuelve especialmente visible al analizar la distribución por especialidades y subespecialidades, donde en varios campos la presencia femenina ya supera a la masculina.

Entre las áreas donde las mujeres lideran destaca Administración de Servicios de Salud, con 733 mujeres frente a 659 hombres, seguida de Gerencia de la Salud, donde ejercen 315 mujeres frente a 191 hombres. Estas disciplinas resultan fundamentales para la planificación, organización y gestión de los sistemas sanitarios.

También se registra una presencia mayoritaria femenina en Medicina del Trabajo, con 171 especialistas mujeres frente a 103 hombres, una rama que cobra cada vez mayor relevancia ante los retos relacionados con la salud ocupacional y la prevención de enfermedades laborales.

El crecimiento sostenido de la participación femenina evidencia el papel cada vez más relevante de las mujeres en la atención clínica, la investigación médica y la gestión del sistema sanitario.

El liderazgo femenino también se evidencia en otras especialidades clínicas relevantes para la atención de la población. En Medicina Paliativa en Adultos, por ejemplo, hay 165 mujeres especialistas frente a 95 hombres, lo que refleja un importante protagonismo en la atención integral de pacientes con enfermedades avanzadas.

En Anestesiología y Recuperación, la presencia femenina también es significativa, con 130 mujeres frente a 125 hombres, mientras que en Medicina Familiar y Comunitaria se contabilizan 124 mujeres frente a 106 hombres. Estas áreas son consideradas pilares dentro de la estructura del sistema de salud por su impacto directo en la atención primaria y en los servicios hospitalarios.

La tendencia también se replica en otras especialidades donde la participación femenina continúa consolidándose. En Geriatría y Gerontología hay 107 mujeres frente a 85 hombres, mientras que en Medicina Física y Rehabilitación se registran 78 mujeres frente a 57 hombres.

La presencia femenina también supera a la masculina en Epidemiología, con 49 mujeres frente a 35 hombres, una disciplina que adquirió una visibilidad especial durante la pandemia por su papel en el análisis y seguimiento de enfermedades.

Otros campos donde las mujeres mantienen mayoría son Psiquiatría General, con 33 especialistas frente a 24 hombres, y Anestesiología Pediátrica, donde ejercen 22 mujeres frente a 15 hombres.

Para el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el médico Elliott Garita Jiménez, el crecimiento sostenido de la participación femenina refleja una transformación estructural dentro de la profesión médica.

“El aumento de mujeres en la medicina costarricense no solo habla de mayor equidad, sino del fortalecimiento real del talento humano que sostiene el sistema de salud. Muchas de nuestras colegas, además, equilibran su ejercicio profesional con responsabilidades familiares, académicas y de liderazgo, lo que demuestra un compromiso extraordinario con la sociedad y con la calidad de la atención que recibe la población”, afirmó Garita.

Según el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Elliott Garita Jiménez, el aumento de médicas refleja una transformación en la forma en que se estructura hoy la atención en salud.

El fenómeno también refleja un cambio generacional en la formación médica del país. Cada vez más mujeres ingresan a las facultades de medicina, completan procesos de especialización y ocupan posiciones de liderazgo dentro de hospitales, universidades y centros de investigación.

Además del ejercicio clínico, muchas profesionales participan activamente en áreas estratégicas como la gestión sanitaria, la investigación médica y la formación de nuevas generaciones de médicos, lo que amplía el impacto de su trabajo más allá de la consulta o el quirófano.

Desde el gremio médico consideran que visibilizar estas cifras permite dimensionar el papel que las mujeres desempeñan actualmente en el sistema de salud costarricense. El crecimiento de su participación no solo representa un avance en términos de equidad profesional, sino también un fortalecimiento del capital humano que sostiene la atención médica del país.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Médicos y Cirujanos destacó que el reto hacia adelante consiste en continuar generando condiciones que permitan el desarrollo profesional de las médicas, así como garantizar oportunidades equitativas en la formación de especialistas, el acceso a cargos de liderazgo y el reconocimiento del trabajo que realizan diariamente.

Con miles de profesionales distribuidas en hospitales, clínicas, centros de investigación y espacios de gestión sanitaria, el avance femenino en la medicina costarricense se consolida como uno de los cambios más significativos en la evolución reciente del sistema de salud del país.