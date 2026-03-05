Costa Rica

Costa Rica será sede del principal diálogo digital de las Américas: recibirá la IX Asamblea de la CITEL en 2026

Autoridades de los países de la OEA definirán el plan estratégico regional que marcará el rumbo de la conectividad, el despliegue de 5G, la inteligencia artificial y la reducción de la brecha digital en América

La IX Asamblea de la CITEL reunirá a autoridades y expertos en telecomunicaciones del hemisferio para definir políticas tecnológicas regionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica será el epicentro de las decisiones que marcarán el futuro digital del continente. El país fue escogido como sede de la IX Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), un encuentro que reunirá a las máximas autoridades del sector de telecomunicaciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La reunión se realizará del 17 al 19 de marzo de 2026 y posicionará al país como un punto estratégico para la discusión de políticas tecnológicas y de conectividad en el hemisferio.

Durante tres días, delegaciones gubernamentales, especialistas y representantes del sector tecnológico debatirán sobre los principales desafíos y oportunidades del ecosistema digital en América, en un momento marcado por la aceleración tecnológica y la expansión de servicios de conectividad.

La Asamblea de la CITEL es considerada el principal foro hemisférico para coordinar políticas en telecomunicaciones y tecnologías digitales, donde se establecen lineamientos estratégicos que posteriormente influyen en la regulación, la inversión y el desarrollo tecnológico en los países del continente.

El rumbo digital de los próximos años

Uno de los principales resultados del encuentro será la adopción del Plan Estratégico 2026-2030, un documento que definirá la hoja de ruta de la región en materia de telecomunicaciones para los próximos años.

Este plan abordará temas clave como:

  • el fortalecimiento de la conectividad regional
  • el despliegue de redes 5G
  • el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial
  • la reducción de la brecha digital en los países de América

Estos ejes reflejan algunos de los desafíos más urgentes que enfrentan los sistemas de telecomunicaciones, particularmente en América Latina, donde todavía existen diferencias significativas en acceso a internet, infraestructura digital y adopción tecnológica.

La discusión también incluirá políticas orientadas a garantizar una inclusión digital universal, uno de los objetivos centrales de la agenda regional.

La reunión hemisférica analizará estrategias para fortalecer la conectividad regional y ampliar el acceso a tecnologías digitales. REUTERS/Rafael Marchante/File Photo

Un foro clave para la cooperación regional

La CITEL funciona como el espacio de coordinación donde los países de la OEA discuten y desarrollan iniciativas conjuntas para fortalecer el ecosistema digital.

Entre sus principales áreas de trabajo destacan:

  • políticas de inclusión digital significativa
  • desarrollo de infraestructura tecnológica
  • construcción de ecosistemas digitales regionales
  • impulso a iniciativas de conectividad universal

Las decisiones que se toman en este foro suelen tener impacto directo en las estrategias nacionales de telecomunicaciones, así como en proyectos de modernización tecnológica y expansión de redes de conectividad.

Además, la Asamblea representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado, en momentos en que la digitalización se ha convertido en un elemento central para el desarrollo económico.

La cita continental busca impulsar acuerdos para acelerar la transformación digital y reducir las brechas de conectividad en la región. (Imagen: Shutterstock)

Costa Rica como punto de encuentro tecnológico

La designación de Costa Rica como sede de la Asamblea también refleja el posicionamiento del país dentro del ecosistema digital regional.

En los últimos años, el país ha impulsado iniciativas orientadas a la modernización tecnológica, la expansión de infraestructura digital y el fortalecimiento de la economía basada en conocimiento.

La llegada de representantes de toda América para este encuentro permitirá además generar espacios de diálogo sobre el futuro de la conectividad y la transformación digital en la región.

Para los especialistas, el encuentro llega en un momento clave: el despliegue de redes 5G, la expansión de tecnologías basadas en inteligencia artificial y la creciente digitalización de servicios públicos y privados están redefiniendo la manera en que las sociedades se comunican, producen información y participan en la economía.

En ese contexto, las decisiones que se adopten durante la Asamblea de la CITEL podrían influir en el desarrollo tecnológico del continente durante la próxima década.

Con la organización de este foro internacional, Costa Rica se prepara para recibir a las principales autoridades del sector y convertirse, durante esos días, en el centro del debate sobre el futuro digital de las Américas.

