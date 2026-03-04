Sistema Nacional de Áreas de Conservación reporta 26 incendios forestales en solo dos meses en Costa Rica

La mayor parte de los siniestros ocurrió en fincas privadas y territorios de amortiguamiento, lo que incrementa el riesgo para los ecosistemas y propiedades privadas. Fuente: Bomberos de Costa Rica

Durante la actual temporada de incendios forestales en Costa Rica, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha enfrentado 26 incendios que, durante las primeras ocho semanas del año, han afectado 602 hectáreas. La mayor parte del daño se registra fuera de áreas silvestres protegidas, lo que representa un riesgo creciente para el patrimonio natural y privado. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades en el inicio de los meses con mayor demanda de atención y recursos, debido al aumento de las temperaturas y los vientos fuertes propios de marzo y abril.

Según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) hasta la fecha solo 10 hectáreas de las superficies afectadas corresponden a áreas silvestres protegidas, mientras que 592 hectáreas se localizan en fincas privadas, zonas marítimo-terrestres y territorios de amortiguamiento. De los 26 incendios atendidos a nivel nacional, 16 ocurrieron en la provincia de Guanacaste y siete en Puntarenas, especialmente en la zona de Paquera. Actualmente, se mantienen activos tres incendios: dos en el Área de Conservación Guanacaste, cerca de la Estación Forestal Horizontes y en Hacienda Guachipelín, próxima al Parque Nacional Rincón de la Vieja, y un tercero en la Reserva Lomas Barvard, del Área de Conservación Arenal-Tempisque.

Guanacaste, la región más golpeada por los incendios en 2026

Hasta el corte oficial del 3 de marzo, los incendios han tenido un impacto pronunciado en Guanacaste, donde de los 16 siniestros registrados, muchos se originaron cerca de ecosistemas protegidos. Según el coordinador del Departamento de Manejo Integral del Fuego de SINAC, Oscar Mora, en estos territorios el mayor riesgo de propagación se presenta, especialmente junto a parques nacionales y reservas privadas.

El informe del MINAE y SINAC desglosa la situación por región: el Área de Conservación Tempisque encabeza la lista con 9 incendios y 475 hectáreas afectadas, todas fuera de áreas silvestres protegidas. Le sigue el Área de Conservación Guanacaste con 4 incendios y 21 hectáreas dañadas, de las cuales 4 hectáreas están dentro de áreas protegidas. En el Área de Conservación Pacífico Central, un incendio afectó 5 hectáreas dentro de área silvestre protegida, mientras que en el Área de Conservación Central se registraron 2 incendios con 68 hectáreas afectadas fuera de ASP. Las áreas de La Amistad Caribe y La Amistad Pacífico suman solo un incendio cada una, afectando 3 y 8 hectáreas respectivamente; en todos estos casos, los daños predominan fuera del régimen de protección ambiental.

El Área de Conservación Arenal-Tempisque contabiliza 7 incendios y 29 hectáreas afectadas, todas fuera de ASP. Este patrón resalta la necesidad de fortalecer el sistema de prevención y vigilancia en las zonas privadas y de amortiguamiento, donde se concentran los principales focos.

El trabajo coordinado entre organismos estatales, gobiernos locales y comunidades busca contener la propagación de los fuegos durante los meses de mayor riesgo para el patrimonio natural y la población rural. Fuente: Bomberos de Costa Rica

Protocolos activos y llamado urgente a la prevención

Las autoridades han activado de manera coordinada los protocolos de prevención, monitoreo y control, en cooperación con instituciones de primera respuesta, gobiernos locales y comunidades organizadas. SINAC remarca que el objetivo es minimizar el impacto ambiental y proteger tanto el patrimonio natural resguardado por el Estado como las áreas cercanas de uso privado o mixto.

Oscar Mora recalcó la importancia de evitar conductas de riesgo ante el inicio de la época seca, caracterizada por “altas temperaturas y fuertes vientos”. Mora instó a la población a abstenerse de realizar quemas agrícolas, fogatas o cualquier acción capaz de desencadenar un incendio forestal. El funcionario indicó: “El Departamento de Manejo del Fuego hace un llamado urgente a la población para evitar quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios, especialmente en la presente época seca”, recomendando además reportar cualquier columna de humo o incidentes al sistema de emergencias 9-1-1.

En el informe más reciente, Mora advirtió sobre “un incremento en la cantidad de puntos de calor que se están detectando en áreas privadas y fuera del área silvestre protegida”. De acuerdo con el vocero de SINAC, la tendencia de aumento de focos coincide con los meses de marzo y abril, periodo que históricamente concentra la mayor cantidad de emergencias.

El funcionario precisó que la afectación fuera de áreas protegidas incluye territorios patrimonio natural del Estado, zonas marítimo-terrestres y fincas privadas dentro de áreas de amortiguamiento. Subrayó la necesidad de “uso responsable del fuego”, evitar quemas durante vientos intensos o en horas de mayor temperatura y gestionar siempre los permisos de quema agrícola ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El reporte oportuno de columnas de humo o focos permite una respuesta más rápida y puede reducir significativamente el impacto ecológico y económico de los siniestros. Fuente: Bomberos de Costa Rica

Comunidades en estado de alerta permanente

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación mantiene recomendaciones específicas para las poblaciones rurales y productoras: extremar precauciones, evitar quemas innecesarias y denunciar de inmediato cualquier inicio de incendio. Reportar al 9-1-1 una columna de humo o fuego puede facilitar una respuesta más rápida y contener daños mayores.

Las acciones preventivas se consideran fundamentales para la protección de la biodiversidad, el recurso hídrico y la seguridad de las comunidades rurales. La preservación de los bosques costarricenses garantiza la protección de áreas clave para la flora y fauna silvestres, y también para la economía y el bienestar social de las regiones expuestas al riesgo creciente cada temporada.