Costa Rica

Proyecto de ley busca destinar el 20% de utilidades de loterías electrónicas a asociaciones de cuidados paliativos costarricenses

La propuesta legislativa presentada por el Frente Amplio pretende canalizar fondos de la Junta de Protección Social para fortalecer a organizaciones con presupuestos limitados, afectadas por la reducción de recursos derivados de la venta de loterías instantáneas

Guardar
El plan pretende asignar una
El plan pretende asignar una parte de las ganancias generadas por la venta de juegos electrónicos para evitar el debilitamiento de servicios dirigidos a pacientes en condiciones avanzadas y a sus familias en Costa Rica.

Las asociaciones de cuidados paliativos que operan con menores recursos en Costa Rica recibirán un impulso financiero fundamental si prospera una iniciativa legislativa tramitada en la Asamblea Legislativa.

El proyecto busca, por primera vez, que el 20% de las utilidades obtenidas por la Junta de Protección Social (JPS) en la venta de loterías electrónicas se destine específicamente a asociaciones con presupuestos inferiores a 80.000 Unidades de Desarrollo Escalonado (UDES) del Banco Central de Costa Rica, reforzando su capacidad para sostener servicios esenciales destinados a personas con enfermedades avanzadas.

Esta modificación legal responde directamente a la disminución de recursos derivada de la baja en la venta de “raspaditas”, un escenario que amenaza la continuidad del acompañamiento clínico y social que brindan estos grupos, como lo consigna el texto presentado por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio y otros legisladores.

El financiamiento de las asociaciones de cuidados paliativos queda en riesgo tras la caída en ventas de loterías instantáneas

En palabras de las organizaciones afectadas, la reciente reducción en los aportes provenientes de la JPS, consecuencia directa del descenso en la comercialización de loterías instantáneas, ha tenido un efecto negativo alarmante en la operación diaria. Las asociaciones advierten que durante el año en curso “esta reducción implica serias dificultades financieras para brindar los servicios que requieren las personas atendidas”, una situación que pone en entredicho la cobertura para pacientes en condiciones avanzadas y sus familias.

Hasta ahora, la estructura de financiamiento establecida por la Ley 8718 determinaba que el 50 % de las utilidades netas obtenidas por la Junta de Protección Social a partir de loterías instantáneas debía distribuirse directamente a fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o control del dolor.

Tales entidades, además de estar conformadas como organizaciones sin fines de lucro e inscritas en el Registro Nacional, requieren cumplir estándares de calidad y someterse a fiscalizaciones periódicas, incluyendo la presentación de una liquidación semestral de los fondos recibidos.

Un alto porcentaje de estas asociaciones cuentan con certificaciones de servicios de cuidados paliativos por parte del Ministerio de Salud, la mayoría bajo la calificación de “Aprobación con Excelencia”, según recoge el argumento de exposición de motivos del proyecto legislativo. Además, poseen la declaratoria de idoneidad y utilidad pública emitida por el Ministerio de Justicia y Paz.

El texto presentado señala que
El texto presentado señala que el respaldo estatal por parte de la Junta de Protección Social es crucial para que la atención a enfermos avanzados no dependa únicamente de los ingresos por loterías, los cuales han disminuido notablementeFuente: JPS

El nuevo esquema financiero propone criterios más favorables para organizaciones con menor presupuesto

El proyecto de ley introduce una modificación puntual al artículo 14 de la Ley 8718, con el objetivo de regular el “importe del plan de premios en la lotería electrónica” y su impacto en las asociaciones más vulnerables. Según el texto sometido, los recursos asignados se destinarán exclusivamente a cubrir “las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”, segmentando la asignación a favor de las clínicas con presupuestos más limitados.

Específicamente, el artículo dispone: “De las utilidades obtenidas del plan de premios en la lotería electrónica, se distribuirá un 20 % a las asociaciones clínicas de cuidados paliativos con presupuestos inferiores a 80.000 UDES del Banco Central de Costa Rica y el uso de estos recursos se destinará, en su totalidad, para la atención de las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”.

La propuesta del diputado Jonathan
La propuesta del diputado Jonathan Acuña contempla un mecanismo de asignación exclusiva de recursos que permitirá cubrir gastos esenciales en personal, insumos clínicos y equipamiento en beneficio de grupos vulnerables del sector salud. Fuente: Frente Amplio

El diseño de este nuevo esquema intenta garantizar la viabilidad financiera de asociaciones que, de no contar con respaldo adicional, podrían ver comprometida la atención directa a personas en etapa terminal, lo cual tendría un impacto inmediato sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que enfrentaría una demanda considerablemente mayor.

Los promotores de la iniciativa recalcan que el trabajo realizado por estas asociaciones es sostenido por voluntarios y personal ad honorem, quienes cumplen un rol fundamental en el sistema de salud al ofrecer acompañamiento integral a pacientes y familias, especialmente cuando el sector público enfrenta limitaciones presupuestarias.

El proyecto ya fue presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su análisis y eventual aprobación.

Temas Relacionados

Frente AmplioJunta de Protección SocialAsamblea Legislativacuidados paliativos

Últimas Noticias

Diputado de Junta Directiva denuncia incremento de contratación de personal bajo el renglón 022 sin respaldo técnico en el Congreso de Guatemala

La falta de parámetros claros permitió que la cifra de empleados temporales casi se duplicara entre 2022 y 2024, generando inquietud por la transparencia en el manejo de recursos según documentación oficial reciente

Diputado de Junta Directiva denuncia

El Salvador participará en mayo en el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2026

La viceministra Patricia Godinez anunció los preparativos para asistir al evento de Naciones Unidas, donde el país buscará fortalecer su agenda migratoria y compartir avances alcanzados en coordinación con la OIM y diversos organismos internacionales.

El Salvador participará en mayo

Carrera de montaña incluirá ascenso controlado al punto más alto de Panamá

La distancia de 80 kilómetros será la única que ascenderá hasta la cima del Volcán Barú, bajo monitoreo ambiental y operativo coordinado con MiAmbiente y autoridades locales.

Carrera de montaña incluirá ascenso

República Dominicana: nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao ampliará la conectividad de la región Norte en 2027

La expansión, que suma una inversión de USD 200 millones, permitirá recibir aeronaves de mayor capacidad e incrementar rutas y destinos, fortaleciendo la posición aeroportuaria de Santiago en República Dominicana y el Caribe

República Dominicana: nueva terminal del

Sistema Nacional de Áreas de Conservación reporta 26 incendios forestales en solo dos meses en Costa Rica

La afectación de 602 hectáreas durante la actual temporada mantiene en alerta a las autoridades, debido al impacto especialmente fuera de áreas protegidas y al incremento de casos en Guanacaste y Puntarenas

Sistema Nacional de Áreas de

TECNO

Así funciona Privacy Display del

Así funciona Privacy Display del Galaxy S26, la barrera contra miradas indiscretas

Bre-B: nueva estafa por SMS notifica consignaciones falsas y amenaza con devolución del dinero

Los robots humanoides con IA comienzan a fabricar coches en Europa: BMW dio el paso

Cómo ver televisión en vivo y plataformas streaming como Disney+, HBO Max y Universal+ desde un solo lugar

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de Bridgerton:

Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

Así fue cómo la muerte de Liam Payne afectó a Harry Styles: “Me permitió reflexionar sobre mi vida”

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

MUNDO

Zelensky destituyó al jefe del

Zelensky destituyó al jefe del SBU en Zhytomyr detenido por desviar fondos para proteger aeródromos

Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo si Tel Aviv bombardea su legación en Líbano

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas