FAO destaca a Costa Rica entre los países con menor desnutrición en la región

Un nuevo informe internacional ubicó a la nación centroamericana junto a Brasil, Guyana y Uruguay por su baja prevalencia de malnutrición, posicionando a estos estados como referentes en acceso a la alimentación en América Latina y el Caribe

Costa Rica, Brasil, Guyana y Uruguay registran los niveles más bajos de desnutrición en América Latina, según el informe de la FAO. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Costa Rica se posicionó entre los países con los niveles más bajos de desnutrición en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Junto a Brasil, Guyana y Uruguay, el país centroamericano reportó una prevalencia inferior al 2,5 %, consolidándose como referente regional en acceso a la alimentación.

En este contexto, México también destacó al registrar un 2,7 % de su población en situación de desnutrición entre 2022 y 2024. Esta cifra, muy próxima al umbral inferior del indicador global, reflejó una mejora sostenida frente al panorama latinoamericano, donde la desnutrición mostró una tendencia descendente por cuarto año consecutivo, según información de EFE.

El informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025 indicó que 19 países de la región presentaron tasas de desnutrición por debajo del promedio mundial. Además de Costa Rica y México, Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana figuraron con niveles inferiores al 5 %. Sin embargo, la FAO advirtió sobre diferencias profundas entre países.

El índice de desnutrición en México se ubicó en 2,7 %, destacando su mejora sostenida en comparación con otros países latinoamericanos. (EFE/Esteban Biba)

La situación más crítica se observó en Haití, con una prevalencia de desnutrición que alcanzó el 54,2 % de la población. Bolivia (21,8 %), Honduras (14,8 %) y Ecuador (12,1 %) también enfrentaron obstáculos para garantizar el acceso suficiente a alimentos.

Por otro lado, la inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe afectó en 2023 a un 28,2 % de la población, lo que equivale a 187,6 millones de personas. Dentro de este grupo, 43,2 millones sufrieron inseguridad alimentaria grave, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES).

La FAO también advirtió sobre el desafío de acceder a una dieta saludable, cuyo costo promedio ascendió a USD 5,16 por persona al día. Este factor económico limitó la posibilidad de mantener una alimentación balanceada, mientras la región enfrentó un aumento sostenido del sobrepeso y la obesidad.

Ante este panorama, la FAO convocó a representantes gubernamentales de la región para la 39ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC39), programada del 2 al 4 de marzo en Brasilia. El objetivo fue analizar los avances y desafíos en la lucha contra el hambre y la malnutrición, además de delinear estrategias para transformar los sistemas agroalimentarios.

El informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria 2025 revela que 19 países de América Latina presentan tasas de desnutrición inferiores al promedio mundial.(Reuters)

El informe concluyó que, aunque la región logró avances notables en la reducción de la desnutrición, persistieron brechas significativas entre países. El reto para las autoridades sigue siendo garantizar el acceso universal a una alimentación suficiente y saludable, así como diseñar respuestas frente a la doble carga de la malnutrición: la desnutrición y el sobrepeso.

República Dominicana: políticas focalizadas para erradicar el hambre pese a bajo porcentaje de desnutrición

Aunque la desnutrición en República Dominicana se mentiene por debajo del 5 %, el país desplegó estrategias ambiciosas para eliminar el hambre y fortalecer la seguridad alimentaria. El gobierno amplió significativamente sus políticas sociales y programas de asistencia, consolidándose como referente regional.

La iniciativa Aliméntate resultó clave, ya que brindó apoyo directo a 1.490.649 familias en todo el país. Cada hogar recibió 1.650 pesos mensuales (aproximadamente USD 28) para la adquisición de alimentos básicos, con una inversión total que superó los 28.949 millones de pesos (cerca de USD 492 millones).

A esto se sumó el impulso de subsidios como el Bono Luz y el Bono Gas Hogar, que ayudaron a aliviar la carga económica de cientos de miles de familias mediante transferencias mensuales destinadas a servicios esenciales.

El fortalecimiento de la red de comedores estatales también fue determinante: en 2025 se distribuyeron más de 60 millones de raciones cocidas y se inauguraron 11 nuevos centros, ampliando la cobertura en zonas de alta vulnerabilidad.

República Dominicana mantiene bajos índices
República Dominicana mantiene bajos índices de desnutrición y refuerza su seguridad alimentaria con el programa Aliméntate, beneficiando a 1,49 millones de familias. (Foto: cortesía)

Las autoridades dominicanas subrayaron que estas políticas buscaron garantizar la estabilidad alimentaria y avanzar hacia el objetivo de erradicar el hambre antes de 2028. El respaldo de organismos internacionales como la FAO avaló la reducción sostenida de la desnutrición y reconoció los esfuerzos del país caribeño en la lucha contra la indigencia alimentaria.

