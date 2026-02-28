La Asamblea Legislativa recibe propuesta de reforma para permitir reelección consecutiva en Costa Rica

El legislador independiente afín al oficialismo, Leslye Bojorges, anunció la iniciativa junto a 10 colegas. Foto cortesía.

La presentación de una reforma constitucional que habilitaría la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica ha reavivado el debate sobre los límites al poder en el país centroamericano.

El legislador independiente afín al oficialismo, Leslye Bojorges, anunció la iniciativa junto a 10 colegas, con el objetivo declarado de “dar continuidad a Gobiernos exitosos”, según se difundió en un video publicado en sus redes.

Actualmente, la Constitución Política de Costa Rica impide que un presidente sea reelegido de inmediato: debe esperar ocho años tras su mandato para postularse de nuevo.

Bojorges cuestionó esta restricción y propuso permitir “una única reelección consecutiva”, garantizando que “ningún costarricense podrá ser más de dos veces presidente del país”. El diputado insistió en que la propuesta “no pone en riesgo la democracia, más bien la fortalece”.

El contexto: Rodrigo Chaves y popularidad en alza

La propuesta surge en un momento marcado por altos índices de aprobación hacia el presidente Rodrigo Chaves, quien concluirá su mandato el próximo 8 de mayo.

La discusión sobre la posibilidad de reelección inmediata —un tema que había quedado relegado desde el fallo de la Sala Constitucional en 2003— fue retomada por el partido oficialista, impulsado por el respaldo popular a Chaves.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, confirman su participación en la cumbre regional de seguridad en Florida encabezada por Donald Trump. Jeffrey Arguedas | Crédito: EFE

En 1969, una reforma constitucional prohibió toda reelección presidencial. Décadas después, el tribunal constitucional revirtió ese cambio pero mantuvo la veda sobre la reelección consecutiva, exigiendo un periodo de ocho años entre mandatos. Hoy, el oficialismo busca modificar nuevamente ese marco legal.

La diputada oficialista Pilar Cisneros, figura cercana al presidente, acompañó a Bojorges en la presentación del proyecto y calificó como “un acto de hipocresía suprema” el hecho de que la ley permita la reelección, pero solo tras ocho años. Cisneros sostuvo que “en todas las democracias sólidas y maduras del mundo, o en la gran mayoría, se puede hacer una reelección consecutiva”.

Laura Fernández y la proyección del oficialismo

El escenario político anticipa un cambio de mando: Laura Fernández, ministra de la Presidencia y “heredera” política de Chaves, asumirá la jefatura del Estado el 8 de mayo tras su victoria en primera ronda electoral. Fernández ha expresado su deseo de que Chaves permanezca en un alto cargo, como el de ministro de la Presidencia, durante su futuro Gobierno.

La composición actual del Congreso representa un desafío para la iniciativa. El oficialismo cuenta con solo ocho diputados, lo que dificulta alcanzar los 38 votos necesarios —dos tercios de la asamblea— para aprobar una reforma constitucional.

No obstante, la próxima legislatura promete un panorama distinto: Fernández contará con 31 legisladores oficialistas, por lo que necesitaría sumar siete apoyos de bancadas opositoras para avanzar con la reforma.

Obstáculos y perspectivas en la Asamblea Legislativa

El trámite de la reforma enfrenta obstáculos institucionales y políticos. La Constitución exige dos debates legislativos y mayoría calificada en ambas ocasiones. Además, el debate sobre la continuidad en el poder toca fibras sensibles en la democracia costarricense, que históricamente ha privilegiado alternancia y límites estrictos al periodo presidencial.

El trámite de la reforma enfrenta obstáculos institucionales y políticos. La Constitución exige dos debates legislativos y mayoría calificada en ambas ocasiones. (Cortesía: Asamblea Legislativa de Costa Rica)

El oficialismo apuesta por el contexto de alta popularidad presidencial y la expectativa de una bancada parlamentaria robusta para impulsar el cambio.

Mientras tanto, el debate público se intensifica en redes sociales y medios, con opiniones divididas acerca de los riesgos y oportunidades de abrir la puerta a la reelección consecutiva en el país.