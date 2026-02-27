Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica obtiene el premio “Best Airports at Departures” por segundo año consecutivo

Reconocimiento internacional posiciona a la terminal costarricense entre los referentes regionales, al destacar la valoración positiva de los usuarios durante cada fase del viaje y la calidad percibida en el servicio ofrecido

Una selección basada en encuestas
Una selección basada en encuestas presenciales y auditorías internacionales ubica a la terminal entre las mejores de América Latina y el Caribe para usuarios en proceso de salida. Fuente: AERIS

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fue nuevamente distinguido como uno de los mejores en la experiencia de salidas de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe, un reconocimiento que ratifica su posición entre los aeropuertos de referencia en la región y subraya los avances sostenidos en la calidad del servicio ofrecido. Esta distinción se inscribe en los ASQ Customer Experience Awards 2025, entregados por Airports Council International (ACI World) y refleja la valoración directa de los usuarios durante cada etapa del proceso de salida, consolidando así una reputación basada en la percepción real y actual de quienes utilizan sus instalaciones.

El programa Airport Service Quality (ASQ), en el que se basa este premio, se clasifica como el sistema de medición más riguroso en la industria aeroportuaria a nivel global. Según datos de ACI World, durante 2025 se realizaron aproximadamente 707,000 encuestas presenciales y en tiempo real a pasajeros en más de 400 terminales aeroportuarias de unos 110 países, evaluando cincuenta puntos de contacto distintos en varios idiomas. En ese período, más de 100 aeropuertos fueron reconocidos en distintas categorías relacionadas con la experiencia del viajero.

El galardón logrado por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría corresponde a la categoría de terminales que atienden entre cinco y quince millones de pasajeros, una franja en la que compite con otras infraestructuras de alto tráfico y complejidad operativa en la región. La obtención, por segundo año consecutivo, del reconocimiento “Best Airports at Departures” se fundamenta en la satisfacción de quienes transitan por el aeropuerto, colocándolo como un referente regional en la gestión de la experiencia del pasajero.

Una evaluación realizada por pasajeros
Una evaluación realizada por pasajeros en tiempo real le otorga a la principal terminal aérea de Costa Rica reconocimiento dentro de una franja competitiva de tráfico aeroportuario regional. REUTERS/Mayela Lopez

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, explicó a ACI World: “La voz de los pasajeros es el principal indicador de nuestro desempeño y nos impulsa a continuar mejorando cada etapa del viaje”. Subrayó que la evaluación positiva obtenida refleja el esfuerzo concertado por entregar una experiencia eficiente, segura y centrada en la persona.

Para ser candidato a los ASQ Customer Experience Awards, los aeropuertos deben cumplir con reglas estrictas de recolección de datos: alcanzar mínimos trimestrales de encuestas, superar auditorías internacionales y demostrar la fiabilidad y representatividad de sus indicadores de satisfacción. El proceso excluye votaciones abiertas o encuestas digitales y se basa únicamente en el testimonio directo y en tiempo real de los viajeros al momento de su paso por las instalaciones.

La distinción obtenida en los ASQ Customer Experience Awards se suma al máximo nivel de acreditación en gestión de experiencia del cliente que el aeropuerto alcanzó en 2025: la Acreditación Nivel 5 del Programa Airport Customer Experience Accreditation de ACI World. Este logro reconoce al Juan Santamaría como líder en la implementación de estándares internacionales, en la mejora continua y en la calidad sostenida del servicio aeroportuario costarricense.

Un análisis del programa ASQ
Un análisis del programa ASQ de ACI World evaluó medio centenar de aspectos de la experiencia de usuario en más de cien terminales y destacó al aeropuerto costarricense en su categoría de tráfico. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Justin Erbacci, director general de ACI World, puntualizó sobre el impacto de este reconocimiento: “Recibir un ASQ Customer Experience Award de ACI demuestra el compromiso continuo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en escuchar a sus pasajeros. Este reconocimiento refleja su dedicación a la mejora constante y a brindar experiencias de viaje excepcionales para todas las personas que transitan por sus instalaciones”.

Los resultados del programa ASQ de ACI World destacan variables que influyen en la satisfacción general del viajero: entornos limpios, procesos ágiles y una atención humana eficiente. La integración exitosa de estos elementos posiciona al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como la principal entrada y salida de Costa Rica, impulsando la propuesta de la “Experiencia Pura Vida” como marca diferenciadora en el sector aeroportuario de la región.

