Costa Rica

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica confirma que las necesidades de financiamiento para 2026 serán de ¢4,2 billones

La estrategia fiscal presentada involucra una mayor captación en el mercado interno, esquemas internacionales de crédito y la diversificación de instrumentos financieros, con el objetivo de gestionar de forma eficiente el endeudamiento público nacional

Guardar
La recaudación parcial lograda hasta
La recaudación parcial lograda hasta la fecha corresponde a la presentación del plan fiscal, que contempla préstamos internacionales y la posible autorización legislativa de nuevos créditos con entes regionales (Foto cortesía Ministerio de Hacienda)

En la presentación del Plan de Financiamiento para 2026, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica definieron este martes una hoja de ruta enfocada en asegurar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país, previendo colocar ¢4,2 billones de deuda y movilizar las fuentes de crédito internacionales para consolidar el equilibrio de las finanzas públicas.

Según las cifras oficiales divulgadas, el Ministerio de Hacienda proyecta necesidades de financiamiento superiores a ¢4,2 billones para el próximo año. De ese total, ¢3,9 billones (el 93%) proceden del mercado interno, mientras que ¢270 mil millones esperan gestionarse mediante fuentes externas, particularmente con créditos de apoyo presupuestario pendientes de aprobación legislativa, según informó el ministerio a La Nación.

El avance hacia las metas propuestas ya es significativo: Hacienda ha captado ¢1,6 billones, lo que representa un 40% del objetivo anual. Para el fondeo externo, la cartera detalló la negociación de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por USD 290 millones y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo por USD 250 millones.

Desde el cierre del año anterior, la estrategia del Ministerio ha incorporado novedades. Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda, indicó en la conferencia que el plan ahora contempla la emisión de títulos a tasa fija en euros en el mercado interno, lo que “permitió la participación de extranjeros en el mercado local, ampliando de esta forma la base de inversionistas”. Lücke destacó como prioridad para el año mantener la confianza de los mercados y continuar una gestión estratégica de pasivos, “con el fin de optimizar el perfil de la deuda y resguardar la liquidez del Estado”.

La recaudación parcial lograda hasta
La recaudación parcial lograda hasta la fecha corresponde a la presentación del plan fiscal, que contempla préstamos internacionales y la posible autorización legislativa de nuevos créditos con entes regionales (Captura de pantalla de comunicado gubernamental)

La diversificación de fuentes internacionales incluye, además, la relevancia del proyecto para eurobonos por USD 1.500 millones a nueves años, una línea de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 500 millones, y otro préstamo del BID de USD 400 millones. Estas operaciones buscan sustituir financiamiento local por internacional, para reducir la presión sobre la liquidez doméstica. Ariel Barrantes Soto, director general de Gestión de Deuda Pública, puntualizó que, si alguna de estas operaciones no es aprobada por la Asamblea Legislativa, la presión por recursos recaería sobre el mercado nacional.

Banco Central prioriza la captación y extensión de plazos

En paralelo al Ministerio, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé para 2026 una captación neta máxima de ¢423.000 millones. Para ello, el banco mantendrá la colocación de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM) de corto plazo a través de subastas semanales y ofrecerá al mercado bonos con plazos de dos y cinco años mediante colocaciones mensuales, conforme detalló la entidad a La Nación.

El plan de financiamiento del BCCR se alinea con las estimaciones del Informe de Política Monetaria más reciente. Su objetivo se centra en promover un traslado gradual de los fondos que actualmente están en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) a instrumentos de mayor plazo, reforzando así la estabilidad del sistema financiero.

Está previsto que, al igual que en 2025, las autoridades realicen una revisión semestral en agosto de 2026, con el fin de evaluar posibles ajustes en respuesta al desempeño económico y a las condiciones del sistema financiero. Según explican, esta práctica permitirá adaptar la estrategia y el ritmo de colocaciones en función de la evolución del mercado.

01/01/1970 Bandera de Costa Rica. POLITICA
01/01/1970 Bandera de Costa Rica. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL FLICKR / ADELS

Hacienda planea además subastas periódicas de títulos valores tanto en colones como en moneda extranjera, abiertas al Programa Creadores de Mercado y al público, junto a operaciones de gestión de pasivos como canjes de deuda y subastas inversas. Estos mecanismos buscan “mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública” y brindar mayor flexibilidad al Estado para asegurar la liquidez y responder a cambios en el entorno financiero, de acuerdo con lo señalado por Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del BCCR, durante el evento de presentación.

En el acto de lanzamiento participaron también Ariel Barrantes Soto, director general de Gestión de Deuda Pública, y Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del banco emisor.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaCosta RicaBanco Interamericano de DesarrolloBanco Centroamericano de Integración EconómicaNecesidades de FinanciamientoEurobonos

Últimas Noticias

Mujeres adultas acceden a la educación primaria en Panamá

El programa liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Panameño de Educación por Radio permite que mujeres mayores inicien sus estudios formales, impulsando su autonomía y recursos de integración en diversas regiones panameñas

Mujeres adultas acceden a la

El Congreso de Guatemala aprueba una normativa integral para la Procuraduría General de la Nación

La modificación legal establece cambios estructurales y operativos que buscan modernizar la entidad, fortalecer estrategias jurídicas y asegurar la defensa de intereses estatales, además de reforzar la tutela de menores de edad

El Congreso de Guatemala aprueba

El Ministerio Público incauta 1,890 balones falsificados con marca FIFA en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas aseguraron mil 890 balones que reproducían símbolos e imagen protegida de la FIFA sin autorización, tras un operativo coordinado en respuesta a una denuncia oficial presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado

El Ministerio Público incauta 1,890

Los fondos de pensiones dominicanos destinan la mayor parte de sus inversiones al turismo

La asignación significativa de capitales provenientes del ahorro previsional tiene como principal receptor al sector turístico, situación que favorece tanto los rendimientos para los cotizantes como el fortalecimiento de proyectos distribuidos en distintas regiones del país

Los fondos de pensiones dominicanos

Capitales de Costa Rica y Panamá lideran calidad del aire en Centroamérica

Un reporte basado en cifras oficiales y procesado por Polls.mx posiciona a San José y Ciudad de Panamá con los niveles más bajos de contaminación atmosférica en la región, resaltando la eficacia de sus políticas medioambientales

Capitales de Costa Rica y

TECNO

El Pentágono apuesta por la

El Pentágono apuesta por la IA y acuerda con Elon Musk usar Grok en sistemas clasificados

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

Hacker se hospedó en hoteles de lujo pagando un céntimo la noche: cómo lo hizo

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

La IA dispara la velocidad de los ciberataques: cuatro veces más rápido

ENTRETENIMIENTO

Por qué la canción ‘Rosita’

Por qué la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro incomodó tanto a Cazzu y Nodal

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en un filme que mezclará acción real y animación

La vez que Paul McCartney demandó a los Beatles y John Lennon respondió con la canción “How Do You Sleep?”

‘El arte de Sarah’: la estafa de la vida real que pudo inspirar el K-drama de Netflix

Una extra de ‘Grey’s Anatomy’ criticó a Eric Dane tras su muerte: “Era un cobarde que abusaba de mí”

MUNDO

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia

Zelensky espera avanzar en otro canje de prisioneros con Rusia