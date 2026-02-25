El Ministerio de Hacienda de Costa Rica confirma que las necesidades de financiamiento para 2026 serán de ¢4,2 billones

La recaudación parcial lograda hasta la fecha corresponde a la presentación del plan fiscal, que contempla préstamos internacionales y la posible autorización legislativa de nuevos créditos con entes regionales (Foto cortesía Ministerio de Hacienda)

En la presentación del Plan de Financiamiento para 2026, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica definieron este martes una hoja de ruta enfocada en asegurar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país, previendo colocar ¢4,2 billones de deuda y movilizar las fuentes de crédito internacionales para consolidar el equilibrio de las finanzas públicas.

Según las cifras oficiales divulgadas, el Ministerio de Hacienda proyecta necesidades de financiamiento superiores a ¢4,2 billones para el próximo año. De ese total, ¢3,9 billones (el 93%) proceden del mercado interno, mientras que ¢270 mil millones esperan gestionarse mediante fuentes externas, particularmente con créditos de apoyo presupuestario pendientes de aprobación legislativa, según informó el ministerio a La Nación.

El avance hacia las metas propuestas ya es significativo: Hacienda ha captado ¢1,6 billones, lo que representa un 40% del objetivo anual. Para el fondeo externo, la cartera detalló la negociación de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por USD 290 millones y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo por USD 250 millones.

Desde el cierre del año anterior, la estrategia del Ministerio ha incorporado novedades. Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda, indicó en la conferencia que el plan ahora contempla la emisión de títulos a tasa fija en euros en el mercado interno, lo que “permitió la participación de extranjeros en el mercado local, ampliando de esta forma la base de inversionistas”. Lücke destacó como prioridad para el año mantener la confianza de los mercados y continuar una gestión estratégica de pasivos, “con el fin de optimizar el perfil de la deuda y resguardar la liquidez del Estado”.

La recaudación parcial lograda hasta la fecha corresponde a la presentación del plan fiscal, que contempla préstamos internacionales y la posible autorización legislativa de nuevos créditos con entes regionales (Captura de pantalla de comunicado gubernamental)

La diversificación de fuentes internacionales incluye, además, la relevancia del proyecto para eurobonos por USD 1.500 millones a nueves años, una línea de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 500 millones, y otro préstamo del BID de USD 400 millones. Estas operaciones buscan sustituir financiamiento local por internacional, para reducir la presión sobre la liquidez doméstica. Ariel Barrantes Soto, director general de Gestión de Deuda Pública, puntualizó que, si alguna de estas operaciones no es aprobada por la Asamblea Legislativa, la presión por recursos recaería sobre el mercado nacional.

Banco Central prioriza la captación y extensión de plazos

En paralelo al Ministerio, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé para 2026 una captación neta máxima de ¢423.000 millones. Para ello, el banco mantendrá la colocación de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM) de corto plazo a través de subastas semanales y ofrecerá al mercado bonos con plazos de dos y cinco años mediante colocaciones mensuales, conforme detalló la entidad a La Nación.

El plan de financiamiento del BCCR se alinea con las estimaciones del Informe de Política Monetaria más reciente. Su objetivo se centra en promover un traslado gradual de los fondos que actualmente están en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) a instrumentos de mayor plazo, reforzando así la estabilidad del sistema financiero.

Está previsto que, al igual que en 2025, las autoridades realicen una revisión semestral en agosto de 2026, con el fin de evaluar posibles ajustes en respuesta al desempeño económico y a las condiciones del sistema financiero. Según explican, esta práctica permitirá adaptar la estrategia y el ritmo de colocaciones en función de la evolución del mercado.

Hacienda planea además subastas periódicas de títulos valores tanto en colones como en moneda extranjera, abiertas al Programa Creadores de Mercado y al público, junto a operaciones de gestión de pasivos como canjes de deuda y subastas inversas. Estos mecanismos buscan “mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública” y brindar mayor flexibilidad al Estado para asegurar la liquidez y responder a cambios en el entorno financiero, de acuerdo con lo señalado por Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del BCCR, durante el evento de presentación.

En el acto de lanzamiento participaron también Ariel Barrantes Soto, director general de Gestión de Deuda Pública, y Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del banco emisor.