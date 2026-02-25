Costa Rica

Capitales de Costa Rica y Panamá lideran calidad del aire en Centroamérica

Un reporte basado en cifras oficiales y procesado por Polls.mx posiciona a San José y Ciudad de Panamá con los niveles más bajos de contaminación atmosférica en la región, resaltando la eficacia de sus políticas medioambientales

Guardar
San José y Ciudad de
San José y Ciudad de Panamá lideran la calidad del aire en Centroamérica. (Cortesía: Noticias de América Latina y El Caribe)

San José y Ciudad de Panamá encabezado la clasificación de calidad del aire en Centroamérica durante el año 2025, según un análisis del medio Polls.mx basado en datos de IQAir, AQI.in, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y redes oficiales de monitoreo. Ambas capitales han alcanzado un Índice de Contaminación Atmosférica (ICA) de 28, la cifra más baja y saludable reportada en la región, consolidándose como referencia en salud ambiental urbana.

Los resultados de este estudio refuerzan la posición de Costa Rica y Panamá como líderes en la gestión de sostenibilidad y protección ambiental en el istmo.

El informe, procesado por Polls.mx y publicado el 24 de febrero de 2026, ha comparado las principales capitales latinoamericanas, estableciendo que la combinación de políticas ambientales efectivas y condiciones geográficas favorables ha permitido a San José y Ciudad de Panamá marcar distancia respecto al resto de la región en calidad del aire.

En contraste, la Ciudad de Guatemala ha registrado un ICA de 58, el más alto de Centroamérica, superando a urbes sudamericanas como Santiago de Chile y evidenciando las disparidades dentro del área.

El análisis de Polls.mx destaca
El análisis de Polls.mx destaca a Costa Rica y Panamá como referentes en sostenibilidad y salud ambiental urbana en la región. (Cortesía: Polls MX)

Desempeño moderado: Del Caribe al centro del istmo

En un rango intermedio se encuentran otras capitales que, si bien mantienen niveles de aire aceptables, presentan mayores retos de cara al futuro. En el Caribe, Santo Domingo (República Dominicana) registra un ICA de 46.

Este nivel de contaminación es compartido por varias capitales del centro de Centroamérica:

  • Tegucigalpa, Honduras: Logra el mejor desempeño de este bloque con un ICA de 37.
  • San Salvador, El Salvador: Registra un ICA de 46.
  • Managua, Nicaragua: Iguala a la capital salvadoreña con un ICA de 46.

El informe señala que la Ciudad de Guatemala enfrenta el escenario más complejo de la región en cuanto a saturación de partículas contaminantes. Con un ICA de 58, la capital guatemalteca reporta el aire con mayor presencia de agentes nocivos en Centroamérica, superando incluso a grandes metrópolis sudamericanas como Santiago de Chile.

Santo Domingo, San Salvador y
Santo Domingo, San Salvador y Managua presentan un ICA de 46, lo que evidencia retos persistentes en contaminación atmosférica urbana. (Cortesía: Polls MX)

Ciudad de Guatemala supera el umbral de seguridad internacional

La Ciudad de Guatemala ha representado el caso más crítico del estudio con su ICA de 58. Según la metodología citada por Polls.mx, cualquier cifra superior a 50 puede suponer riesgos sanitarios para los grupos más vulnerables, reforzando la urgencia de políticas robustas de reducción de emisiones. El informe ha advertido que estos niveles de contaminación colocan a la capital guatemalteca por encima de varias megaciudades reconocidas de Sudamérica, una señal de alerta para la agenda ambiental de la región.

La metodología del ICA utilizada en el análisis ha sido uniforme: valores promedios de las estaciones de monitoreo activas durante 2025. Un incremento de la cifra expresa un entorno más peligroso para la salud, en especial para las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, de acuerdo con la OMS.

El estudio ha especificado que alcanzar valores entre 20 y 30, como los registrados por San José y Panamá, equivale a garantizar un entorno más seguro para la población general, mientras que mantener cifras por encima de 50 requiere fortalecer las normativas de emisión y protección atmosférica.

Ciudad de Guatemala registra el
Ciudad de Guatemala registra el Índice de Contaminación Atmosférica más alto de Centroamérica, superando incluso a ciudades sudamericanas reconocidas. (Cortesía: Gobierno de la República de Guatemala)

Significado del Índice de Contaminación Atmosférica (ICA)

Es vital comprender que el ICA es un valor promedio de las estaciones de monitoreo funcionales durante 2025. La metodología es clara: a mayor cifra, peor es la calidad del aire.

La exposición a índices superiores a 50 puede representar riesgos para grupos sensibles, mientras que mantener cifras cercanas a 20 o 30, como es el caso de San José y Panamá, garantiza un entorno más seguro frente a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Estos datos sirven como una hoja de ruta para que las administraciones locales de la región fortalezcan sus normativas de emisión y protección atmosférica.

Temas Relacionados

Polls.mxSan JoséOrganización Mundial de la SaludIQAirCalidad del AireÍndice de Contaminación Atmosférica

Últimas Noticias

La Asamblea Legislativa aprueba reducción de impuestos sobre licores destilados

Las nuevas disposiciones ajustan la carga tributaria sobre productores e importadores de licores

La Asamblea Legislativa aprueba reducción

Panamá superó los 822 contagios de dengue

Las lluvias y la acumulación de agua favorecen la reproducción del mosquito transmisor en zonas urbanas.

Panamá superó los 822 contagios

Hombre asesina a machetazos a mujer tras intentar abusar de ella en Honduras

La gravedad del caso ha provocado una fuerte conmoción en la comunidad. En lo que va de 2026 se han registrado al menos 33 asesinatos de mujeres, de acuerdo con cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Hombre asesina a machetazos a

Orgullo salvadoreño: El Imposible entra en la exclusiva lista de las 7 Maravillas del Mundo 2026

El reciente reconocimiento de Condé Nast Traveler posiciona a El Imposible como un atractivo mundial, donde la riqueza ecológica y la tradición cafetalera de El Salvador se unen en un entorno protegido

Orgullo salvadoreño: El Imposible entra

El simulacro nacional prueba la capacidad de respuesta sísmica en Guatemala

La jornada movilizó a miles de personas en escuelas, empresas e instituciones públicas, simulando situaciones de emergencia con protocolos de evacuación y operaciones conjuntas supervisadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

El simulacro nacional prueba la

TECNO

Filtran el primer título gratuito

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

Hacker se hospedó en hoteles de lujo pagando un céntimo la noche: cómo lo hizo

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

La IA dispara la velocidad de los ciberataques: cuatro veces más rápido

Por qué el cielo visto desde la Tierra no siempre ha sido azul, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Tom Hanks interpretará a Abraham

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en un filme que mezclará acción real y animación

La vez que Paul McCartney demandó a los Beatles y John Lennon respondió con la canción “How Do You Sleep?”

‘El arte de Sarah’: la estafa de la vida real que pudo inspirar el K-drama de Netflix

Una extra de ‘Grey’s Anatomy’ criticó a Eric Dane tras su muerte: “Era un cobarde que abusaba de mí”

Metallica será reconocida por la Cruz Roja Americana por la mayor campaña solidaria del rock

MUNDO

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia

Zelensky espera avanzar en otro canje de prisioneros con Rusia