La tasa de desocupación entre jóvenes costarricenses se mantiene entre las más altas de la OCDE

Costa Rica registra una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países de la OCDE, alcanzando 19.9% en 2025. (Foto archivo desempleo - chubb)

Costa Rica mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con datos de la OCDE y organismos internacionales consultados por DevelopmentAid, la tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 24 años en Costa Rica alcanzó 19.9% en 2025, una cifra que sitúa al país muy por encima del promedio registrado por la organización. Las estadísticas muestran una tendencia descendente frente a años anteriores, pero la problemática persiste como uno de los principales desafíos socioeconómicos del país.

Según reportó la OCDE, el promedio de desempleo juvenil en sus países miembros se ubicó en 11.5%, menos de la mitad que el nivel registrado en Costa Rica. El organismo internacional destacó que, además de la elevada desocupación, Costa Rica presenta una de las tasas de participación laboral más bajas en el grupo, junto a México, Turquía e Italia, donde menos del 70% de los jóvenes en edad de trabajar forman parte del mercado laboral. Esta situación refleja obstáculos para la inserción de los jóvenes en empleos formales y estables.

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La evolución de la tasa de desempleo juvenil en Costa Rica evidencia la dificultad estructural para reducir la brecha respecto al promedio de la OCDE. En 2024, la desocupación juvenil fue de 20.4%. En 2023, se situó en 24.3%. En 2022, alcanzó 30.7%, y en 2021 tocó un máximo de 39.2%. La serie histórica, publicada por The Global Economy y citada por DevelopmentAid, revela que el promedio nacional entre 1991 y 2024 fue de 18.3%. El valor más bajo, 7.6%, se registró en 1992, y el más alto, 40.1%, en 2020.

El desempleo juvenil en Costa Rica triplica el promedio de la OCDE, que es de 11.5% para jóvenes entre 15 y 24 años. (Foto archivo Infobae desempleo - chubb)

De acuerdo con la OCDE, factores como la informalidad, la baja cobertura de la educación y la falta de políticas activas de empleo inciden en la dificultad de los jóvenes para acceder a trabajos de calidad. El organismo recomienda fortalecer la formación técnica, mejorar los programas de inserción laboral y promover alianzas entre el sector público y privado para ampliar las oportunidades de empleo.

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El informe de la OCDE también advierte que la recuperación económica tras la pandemia no ha revertido el impacto sobre el empleo juvenil. Aunque la tasa de desempleo disminuyó desde el pico de 2020, Costa Rica permanece entre los países con más jóvenes fuera del mercado laboral. Las cifras muestran que en comparación con otros países latinoamericanos que integran la OCDE, como México y Chile, Costa Rica mantiene una desventaja en la creación de empleo formal para los jóvenes.

Organismos internacionales y la OCDE subrayan la importancia de reducir el desempleo juvenil para potenciar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. El alto nivel de desocupación en la población joven afecta la estabilidad social y limita las perspectivas de desarrollo a mediano plazo. El acceso restringido a empleos formales, la rotación laboral y la escasa protección social incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes costarricenses.

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Una vendedora ofrece sus productos en San José (Costa Rica), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

Las políticas actuales han mostrado avances limitados, según detalló DevelopmentAid. El gobierno de Costa Rica ha anunciado iniciativas para impulsar la capacitación técnica y la empleabilidad juvenil, pero los resultados no han sido suficientes para revertir la tendencia. La OCDE recomienda redoblar esfuerzos y destinar mayores recursos a programas focalizados en la inserción laboral de los jóvenes.

El organismo internacional concluyó que la reducción del desempleo juvenil es clave para elevar la productividad nacional y mejorar la cohesión social. Las proyecciones señalan que, sin reformas estructurales y mayor inversión en educación y empleo, Costa Rica enfrentará dificultades para cerrar la brecha que la separa de los países con mejor desempeño en el mercado laboral juvenil.

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