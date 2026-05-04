Costa Rica

La tasa de desocupación entre jóvenes costarricenses se mantiene entre las más altas de la OCDE

Un informe reciente de organizaciones internacionales alerta sobre la brecha en la participación de menores de 25 años en el mercado laboral nacional, con valores que casi duplican la media del bloque económico

Guardar
desempleo - chubb
Costa Rica registra una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países de la OCDE, alcanzando 19.9% en 2025. (Foto archivo desempleo - chubb)

Costa Rica mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con datos de la OCDE y organismos internacionales consultados por DevelopmentAid, la tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 24 años en Costa Rica alcanzó 19.9% en 2025, una cifra que sitúa al país muy por encima del promedio registrado por la organización. Las estadísticas muestran una tendencia descendente frente a años anteriores, pero la problemática persiste como uno de los principales desafíos socioeconómicos del país.

Según reportó la OCDE, el promedio de desempleo juvenil en sus países miembros se ubicó en 11.5%, menos de la mitad que el nivel registrado en Costa Rica. El organismo internacional destacó que, además de la elevada desocupación, Costa Rica presenta una de las tasas de participación laboral más bajas en el grupo, junto a México, Turquía e Italia, donde menos del 70% de los jóvenes en edad de trabajar forman parte del mercado laboral. Esta situación refleja obstáculos para la inserción de los jóvenes en empleos formales y estables.

PUBLICIDAD

La evolución de la tasa de desempleo juvenil en Costa Rica evidencia la dificultad estructural para reducir la brecha respecto al promedio de la OCDE. En 2024, la desocupación juvenil fue de 20.4%. En 2023, se situó en 24.3%. En 2022, alcanzó 30.7%, y en 2021 tocó un máximo de 39.2%. La serie histórica, publicada por The Global Economy y citada por DevelopmentAid, revela que el promedio nacional entre 1991 y 2024 fue de 18.3%. El valor más bajo, 7.6%, se registró en 1992, y el más alto, 40.1%, en 2020.

desempleo - chubb
El desempleo juvenil en Costa Rica triplica el promedio de la OCDE, que es de 11.5% para jóvenes entre 15 y 24 años. (Foto archivo Infobae desempleo - chubb)

De acuerdo con la OCDE, factores como la informalidad, la baja cobertura de la educación y la falta de políticas activas de empleo inciden en la dificultad de los jóvenes para acceder a trabajos de calidad. El organismo recomienda fortalecer la formación técnica, mejorar los programas de inserción laboral y promover alianzas entre el sector público y privado para ampliar las oportunidades de empleo.

PUBLICIDAD

El informe de la OCDE también advierte que la recuperación económica tras la pandemia no ha revertido el impacto sobre el empleo juvenil. Aunque la tasa de desempleo disminuyó desde el pico de 2020, Costa Rica permanece entre los países con más jóvenes fuera del mercado laboral. Las cifras muestran que en comparación con otros países latinoamericanos que integran la OCDE, como México y Chile, Costa Rica mantiene una desventaja en la creación de empleo formal para los jóvenes.

Organismos internacionales y la OCDE subrayan la importancia de reducir el desempleo juvenil para potenciar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. El alto nivel de desocupación en la población joven afecta la estabilidad social y limita las perspectivas de desarrollo a mediano plazo. El acceso restringido a empleos formales, la rotación laboral y la escasa protección social incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes costarricenses.

Una vendedora ofrece sus productos en San José (Costa Rica), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas
Una vendedora ofrece sus productos en San José (Costa Rica), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

Las políticas actuales han mostrado avances limitados, según detalló DevelopmentAid. El gobierno de Costa Rica ha anunciado iniciativas para impulsar la capacitación técnica y la empleabilidad juvenil, pero los resultados no han sido suficientes para revertir la tendencia. La OCDE recomienda redoblar esfuerzos y destinar mayores recursos a programas focalizados en la inserción laboral de los jóvenes.

El organismo internacional concluyó que la reducción del desempleo juvenil es clave para elevar la productividad nacional y mejorar la cohesión social. Las proyecciones señalan que, sin reformas estructurales y mayor inversión en educación y empleo, Costa Rica enfrentará dificultades para cerrar la brecha que la separa de los países con mejor desempeño en el mercado laboral juvenil.

Temas Relacionados

Desempleo JuvenilCosta RicaOrganización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicosEmpleo FormalOCDE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tos ferina avanza en Honduras: 10 bebés muertos y fallas en vacunación agravan crisis sanitaria

Autoridades intensifican la campaña de vacunación y recalcan la urgencia de coberturas mayores al 95% para lograr inmunidad colectiva.

Tos ferina avanza en Honduras: 10 bebés muertos y fallas en vacunación agravan crisis sanitaria

En fotos: Ballet Folklórico Nacional cumple 49 años de brillar en los escenarios de El Salvador y del exterior llenando de orgullo al país

Una compañía se convierte en símbolo nacional al recorrer escenarios y rescatar costumbres ancestrales. Su influencia traspasa fronteras y marca generaciones, preservando lo esencial de la cultura salvadoreña

En fotos: Ballet Folklórico Nacional cumple 49 años de brillar en los escenarios de El Salvador y del exterior llenando de orgullo al país

Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

El presidente Nayib Bukele anunció este domingo la inauguración de otros 70 centros escolares reconstruidos, mientras se incrementa la inversión destinada al sector educativo y se incorporan herramientas tecnológicas y conectividad en los centros académicos

Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

El Salvador impulsa la difusión internacional de la Cofradía de las Flores y las Palmas

El Salvador pone su cultura en la mira global con la histórica inclusión de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco en la lista de tesoros de la UNESCO, celebrando exposiciones y actividades en el mundo entero

El Salvador impulsa la difusión internacional de la Cofradía de las Flores y las Palmas

Sube precio de combustibles en Honduras, mientras, solo el kerosene registra fuerte rebaja

El nuevo ajuste en los combustibles refleja el impacto de la tensión internacional en los precios del petróleo, aunque el Gobierno mantiene subsidios para contener el alza en el mercado nacional.

Sube precio de combustibles en Honduras, mientras, solo el kerosene registra fuerte rebaja

TECNO

Qué significa elegir el papel para la lista de la compra frente al móvil, según la IA

Qué significa elegir el papel para la lista de la compra frente al móvil, según la IA

Traducción instantánea de Google: trucos para aprovecharla al máximo con o sin auriculares

Por qué el nuevo Steam Controller tiene problemas con Xbox Game Pass

Modelos generativos de Google ayudan a personas con demencia a reconectar con su pasado

Ask.com dice adiós: se va uno de los buscadores más recordados de Internet

ENTRETENIMIENTO

La decisión de la madre de Beyoncé que marcó la relación entre la cantante y su hermana Solange

La decisión de la madre de Beyoncé que marcó la relación entre la cantante y su hermana Solange

Olivia Wilde responde a las comparaciones con Gollum por su apariencia física

Harry Styles y Zoë Kravitz planean tener dos bodas en diferentes ciudades tras su compromiso

Jonah Hill revela el impacto de alcanzar la fama con ‘Superbad’: “Es imposible no volverse una persona rara”

Meryl Streep rechazó la invitación a la Met Gala tras el anuncio de Jeff Bezos como principal patrocinador

MUNDO

La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes

La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes

Cómo la mentoría digital inversa influye en la alfabetización tecnológica de los silvers

Merz aseguró que la salida de soldados estadounidenses de Alemania no responde a su disputa con Trump

Ataques ucranianos golpearon el puerto de Primorsk y otros activos navales rusos en el mar Báltico

Estados Unidos confirmó que mantiene conversaciones con Irán en medio de las gestiones indirectas para poner fin al conflicto