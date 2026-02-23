Costa Rica

Reservas internacionales de Costa Rica superan los USD 18.6 millones y alcanzan nivel histórico

El monto registrado por el Banco Central representa un incremento significativo respecto a años anteriores, lo que refuerza la posición financiera nacional y contribuye a la mejora en la percepción de riesgo en los mercados externos

La acumulación de activos fortalece la defensa ante eventuales crisis económicas y promueve condiciones favorables para las inversiones externas y la estabilidad de tasas de interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica alcanzó un récord en sus reservas monetarias internacionales, al superar los USD 18,600 millones en febrero de 2026, fortaleciendo decisivamente su posición financiera y consolidando uno de sus principales indicadores de estabilidad macroeconómica.

Este salto, comunicado poco después de las últimas elecciones presidenciales por el Banco Central, garantiza un blindaje sólido ante escenarios económicos adversos y mejora la percepción de riesgo país en los mercados internacionales.

El crecimiento de las reservas prácticamente triplicó la protección financiera nacional en sólo cinco años. De acuerdo con datos oficiales, pasaron de USD 7.015 millones en febrero de 2021 al actual nivel histórico, una tasa de acumulación poco habitual en la región.

Este monto permite una defensa robusta frente a choques externos, otorga mayor margen de maniobra para el Banco Central en situaciones de volatilidad cambiaria y coloca al país en una posición ventajosa para cumplir sus compromisos internacionales.

Elizabeth Morales, subgerente de Coopecaja, señaló sobre el impacto del anuncio oficial: “Un nivel robusto de reservas no solo refleja solidez financiera, sino que amplía el margen de acción ante escenarios económicos adversos. Esto permite mayor estabilidad en tasas de interés, mayor previsión y mejores condiciones para la inversión y el crecimiento”.

El dinamismo exportador y la política de compras de divisas por parte de la autoridad monetaria permitieron un acceso adecuado para estabilizar el tipo de cambio y preservar la credibilidad financiera.

Según el Banco Central de Costa Rica, la acumulación de reservas fue impulsada por un ingreso elevado de inversión extranjera directa y el dinamismo exportador, sumados a la política sostenida de compras de divisas de la autoridad monetaria. Estas circunstancias generaron acceso a divisas suficiente para estabilizar el mercado cambiario, limitando fluctuaciones bruscas del colón y reforzando la confianza entre los inversionistas internacionales.

Impacto en el mercado cambiario y la economía nacional

Las reservas históricas otorgan al Banco Central mayor capacidad de intervención en el mercado cambiario y mejor manejo de presiones externas que puedan afectar al colón.

Este respaldo en divisas implica más flexibilidad para la política monetaria y el manejo de desafíos macroeconómicos, fortaleciendo tanto la credibilidad interna como las calificaciones crediticias externas del país.

Además, un nivel elevado de reservas facilita el pago de deuda externa con menor presión sobre las finanzas públicas, reduciendo la vulnerabilidad ante crisis internacionales. Estos factores contribuyen a mantener tasas de interés estables y a mejorar las condiciones de financiamiento para el Gobierno y los sectores productivos.

El desempeño alcanzado ha favorecido la perspectiva crediticia de Costa Rica, consolidando la confianza del sistema financiero global en la capacidad nacional para cumplir sus compromisos en situaciones adversas. Las calificadoras internacionales de riesgo han mejorado su evaluación a partir de este colchón financiero.

El manejo disciplinado de las reservas internacionales proporciona herramientas adicionales para enfrentar periodos de alta volatilidad financiera en el entorno regional. Foto: Business Empresarial

Factores subyacentes y advertencias de sostenibilidad

El crecimiento de las reservas se vio favorecido por factores transitorios, como flujos excepcionales de capital de inversión extranjera directa y un ciclo reciente de éxitos exportadores.

Especialistas advierten que estos motores pueden no sostenerse en el mediano plazo, lo que obliga a monitorear atentamente la sostenibilidad de la acumulación.

Expertos sostienen que el principal reto consiste en pasar de una fortaleza financiera basada en flujos de capital a un crecimiento productivo e inclusivo. La estabilidad de reservas actúa como seguro ante crisis externas, pero no reemplaza la necesidad de reformas estructurales que permitan que todos los sectores de la sociedad costarricense compartan los beneficios del desarrollo sostenible.

Los datos señalan que Costa Rica duplicó sus reservas en sólo tres años. Esta evolución ubica los fondos de emergencia blandos del país como uno de los activos financieros más sólidos de Centroamérica.

El Banco Central administra estos recursos, dólares estadounidenses, euros, yenes y reservas de oro, para garantizar respaldo ante importaciones, pagos de deuda y operaciones cambiarias estratégicas. Desde Coopecaja subrayan que la disciplina nacional es ejemplo de la lógica que debe guiar la planificación financiera individual: previsión y ahorro como fundamentos para mantener liquidez y estabilidad en momentos críticos.

