Costa Rica

La presidenta electa de Costa Rica presenta agenda legislativa con énfasis en el tren eléctrico y minería de oro

La mandataria dio a conocer ante líderes opositores propuestas para desarrollar un corredor ferroviario y regular la explotación aurífera en Las Crucitas, buscando avanzar estas iniciativas antes del cierre del periodo legislativo

Guardar
Laura Fernández propone reactivar la
Laura Fernández propone reactivar la minería de oro en Las Crucitas bajo estrictas condiciones ambientales y control estatal. (Foto de Archivo)

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presentó a los líderes de la oposición en el Congreso una agenda de proyectos que incluye el impulso del tren eléctrico interurbano y la reactivación de la minería de oro en Las Crucitas. La reunión tuvo lugar este jueves en San José, donde Fernández propuso avanzar en estas iniciativas durante las semanas restantes del actual periodo legislativo, que concluye el 1 de mayo, según informó EFE.

De acuerdo con EFE, uno de los proyectos prioritarios es la reactivación de la exploración y explotación de oro en la localidad de Las Crucitas, al norte del país. Esta zona, escenario de un fallido proyecto minero, permanece bajo control de mineros ilegales que emplean químicos y procedimientos peligrosos para la salud y el medioambiente. La propuesta legislativa contempla un modelo de concesión para la extracción y operación de la “Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas”, con un enfoque en la eliminación del uso de mercurio y el respeto por estándares ambientales. El Estado recibiría el 5 % de las ganancias generadas y el Ministerio de Ambiente y Energía se encargaría de asignar concesionarios a través de subastas, exigiendo el cumplimiento de condiciones ambientales.

El Estado costarricense recibiría el
El Estado costarricense recibiría el 5% de las ganancias por la explotación minera en Las Crucitas, regulada mediante concesión y subastas. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

El proyecto ha generado rechazo entre ambientalistas y una parte de la oposición, que cuestionan los riesgos ecológicos asociados a la minería en esa región. Fernández sostuvo que la iniciativa busca resolver un problema público y regular una actividad que actualmente opera sin control estatal. “Vine a presentarme de manera respetuosa a ofrecerme a contribuir en lo que de mí dependa para que esta Asamblea Legislativa, ojalá en estas pocas semanas de trabajo que le quedan, pueda resolver problemas públicos”, afirmó Fernández a los periodistas tras el encuentro, según recogió EFE.

Otra de las prioridades señaladas por la presidenta electa es el tren eléctrico interurbano, un proyecto valorado en 800 millones de dólares que contempla un recorrido de 51 kilómetros, la instalación de 30 estaciones y dos líneas que enlazarán las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Esta área metropolitana enfrenta un agravamiento en los problemas de tráfico, motivo por el cual la infraestructura ferroviaria se presenta como una alternativa para mejorar la movilidad. La financiación incluiría un crédito de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y 550 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dentro del paquete del BCIE, el Fondo Verde del Clima cofinanciará 178,7 millones y donará 21,3 millones adicionales.

La presidenta electa de Costa
La presidenta electa de Costa Rica impulsa el desarrollo del tren eléctrico interurbano para conectar Cartago, San José, Heredia y Alajuela. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Junto a estos proyectos, Fernández planteó la ampliación de la carretera interamericana entre San José y San Ramón, en la provincia de Alajuela, una obra de 55,6 kilómetros que demandará un crédito internacional de 770 millones de dólares.

Según informó EFE, el 4 de febrero, apenas tres días después de su triunfo electoral, Fernández recibió el nombramiento del presidente Rodrigo Chaves como ministra de la Presidencia, puesto desde el cual históricamente se gestionan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Fernández había dejado ese cargo un año antes para postularse como candidata presidencial.

Las negociaciones y propuestas de la presidenta electa marcan el inicio de una agenda que busca movilizar proyectos de infraestructura y minería en el cierre del actual periodo legislativo, en medio de resistencias políticas y ambientales.

Temas Relacionados

Laura FernándezCosta RicaAsamblea LegislativaMinisterio de Ambiente y EnergíaMinería de OroTren Eléctrico

Últimas Noticias

Guatemala conquista el mercado canadiense: exportaciones se disparan un 57% en 2025

El desempeño del sector exportador guatemalteco hacia el mercado canadiense respondió a una política exterior que impulsó la diversificación de productos y acuerdos logísticos enfocados en nuevas oportunidades comerciales bilaterales

Guatemala conquista el mercado canadiense:

Honduras registra casi 300 homicidios en los primeros 50 días de 2026, con jóvenes y mujeres como principales víctimas

Los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reflejan un escenario donde la seguridad ciudadana, la salud pública y la cohesión social se ven fuertemente comprometidas

Honduras registra casi 300 homicidios

Salvadoreña que ganó concurso de la NASA participará en la Asamblea de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Orgullo académico y científico impacta la agenda de Latinoamérica desde Querétaro con una joven salvadoreña abriendo nuevas posibilidades para el conocimiento centroamericano

Salvadoreña que ganó concurso de

El gobierno dominicano proyecta crecimiento turístico y consolida vínculos con líderes financieros internacionales

La estrategia fue detallada en encuentros oficiales en Nueva York, donde representantes de instituciones bancarias y empresas globales conocieron el modelo de desarrollo basado en datos, sostenibilidad y apertura al turismo digital

El gobierno dominicano proyecta crecimiento

Las autoridades salvadoreñas intensifican controles viales tras repunte de siniestros en el país

El director general de Tránsito, Félix Serrano informó sobre la ampliación de dispositivos de vigilancia y la aplicación de sanciones, así como la adopción de tecnología y campañas para prevenir conductas riesgosas al volante

Las autoridades salvadoreñas intensifican controles

TECNO

Starlink sin celular en desarrollo:

Starlink sin celular en desarrollo: esto dijo Elon Musk sobre su supuesta llegada

Así funciona el nuevo ‘modo spoiler’ de WhatsApp para esconder mensajes en grupos

Cambios en esports: gamers ahora podrán convertirse en jugadores profesionales con esta fintech

YouTube se actualiza para ver videos en cualquier idioma: el plus es el español

Este es el top real de gafas inteligentes que llevan la realidad a otro nivel sin celular

ENTRETENIMIENTO

Giselle Blondet anuncia su despedida

Giselle Blondet anuncia su despedida de Telemundo tras enfrentar varios problemas de salud

Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Final explicado de ‘El arte de Sarah’: ¿Sarah Kim realmente murió?

Shia LaBeouf habría gritado insultos homofóbicos en caótica pelea por la que fue arrestado en Nueva Orleans

Esto es lo que piensan Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sobre la serie de “Harry Potter”

MUNDO

UNICEF exigió la liberación de

UNICEF exigió la liberación de los menores detenidos en Irán y alertó por el impacto de la represión tras las protestas

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

La Unión Europea expresó su voluntad de iniciar negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque

El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar

Reino Unido bloquea el uso de sus bases militares para un eventual ataque de Estados Unidos contra el régimen de Irán