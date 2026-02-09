Costa Rica

Proyecto legal restringe reelecciones de magistrados del TSE a un máximo de 12 años en Costa Rica

La propuesta establece que magistrados podrán ser reelegidos solo una vez y bajo condición de evaluación, en tanto se elimina la continuidad automática, afectando designaciones con vencimiento en los próximos años

Guardar
Una propuesta sacude el debate
Una propuesta sacude el debate sobre alternancia y transparencia en la autoridad electoral de Costa Rica. Nombres clave y fechas críticas marcan el posible fin de las permanencias prolongadas (Foto cortesía TSE)

Las posibilidades de reelección en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrían quedar limitadas por una propuesta de reforma constitucional impulsada en la Asamblea Legislativa. El proyecto, presentado por el diputado independiente Gilbert Jiménez y respaldado por legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), propone modificar el artículo 101 de la Constitución Política para fijar en doce años el tiempo máximo que un magistrado puede ejercer de manera continua en este órgano.

El planteamiento busca, según su proponente, reforzar la alternancia democrática y la confianza ciudadana en la autoridad electoral, restringiendo las permanencias prolongadas y la exposición a la concentración de poder.

La propuesta establece que las magistraturas electorales tendrán una duración de seis años, con posibilidad de una única reelección por el mismo periodo. Actualmente, la legislación no define un tope explícito a la reelección consecutiva, lo que permite que algunos miembros permanezcan largos lapsos en el cargo y ha originado debates sobre la independencia y el equilibrio interno del TSE.

Para garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia, el proyecto contempla que, para aspirar a la reelección, los magistrados deban presentar un informe de gestión ante la Corte Suprema de Justicia. Esta evaluación previa no impactaría, según el texto, la autonomía funcional del Tribunal.

En este contexto, resulta relevante observar que a seis de los nueve magistrados del TSE, entre propietarios y suplentes, se les vencen sus actuales nombramientos entre 2026 y 2031. Destacan, entre otros, los vencimientos de la presidenta Eugenia María Zamora Chavarría (7 de mayo de 2029), de magistrado Max Alberto Esquivel Faerron (6 de mayo de 2027) y de Zetty María Bou Valverde (7 de mayo de 2031). Esta situación podría incidir directamente en la aplicación de una eventual reforma y en la composición futura del Tribunal.

El diputado Jiménez explicó a los medios de comunicación que su iniciativa pretende evitar diferencias de trato entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del TSE. Aseguró: “Lo razonable es que también en los señores magistrados del Supremo de Elecciones, siendo justos y también siendo equitativos, y también no creando desigualdades, para ellos necesitamos también una única reelección. Y que esa única reelección, en este caso, la hacen los señores de la Corte, de los magistrados de la Corte Suprema, los veintidós, ¿verdad? Sea también por dos terceras partes”, en alusión al mecanismo de votación requerido para tal efecto.

Estudiantes con banderas de Costa
Estudiantes con banderas de Costa Rica fueron registrados este viernes, 15 de septiembre, durante un desfile con motivo de la celebración de los 202 años de la independencia de Costa Rica de la corona española, en una avenida de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Otra de las novedades que introduce el proyecto es la eliminación de la reelección automática actualmente vigente. En el sistema actual, los magistrados del TSE son elegidos por la Corte Suprema de Justicia para periodos de seis años y se consideran reelectos en ausencia de una decisión contraria.

La reforma planteada impide esta continuidad y exige el referido informe de gestión. Jiménez precisó: “Y también sujeto a que, los señores magistrados del Supremo de Elecciones presenten un informe previo de su gestión y un resultado hacia los avances y hacia las mejoras que van a tener, para que con eso los señores magistrados puedan elegir y quedar reelectos, pero las dos terceras partes de los señores magistrados. Y además de eso, solamente por un único periodo de seis años adicionales, completando un total de doce años”.

El texto mantiene la figura de renovación parcial de magistrados, con sustitución periódica de propietarios y suplentes, así como las prerrogativas e inmunidades equiparadas a las de los integrantes de los Supremos Poderes. Asimismo, integra una disposición transitoria: quienes hayan ejercido al menos dos periodos consecutivos al entrar la reforma en vigencia podrán completar su mandato vigente, pero no podrán renovar nuevamente de manera consecutiva.

El proyecto de reforma constitucional deberá superar dos debates y alcanzar una votación calificada en la Asamblea Legislativa para avanzar en su trámite, según consta en la iniciativa presentada. Por otra parte, Gilbert Jiménez propone también limitar la reelección de los magistrados de justicia.

Temas Relacionados

Tribunal Supremo de EleccionesCosta RicaAsamblea LegislativaCorte Suprema de JusticiaReforma ConstitucionalReelección de Magistrados

Últimas Noticias

Más de 50 empresarios mexicanos mostraron interés en invertir en El Salvador

Delegaciones especializadas analizan escenarios inéditos mientras, desde la sede diplomática, se promueven iniciativas para acelerar la integración económica regional y fortalecer vínculos comerciales

Más de 50 empresarios mexicanos

Shakira comparte inesperada reacción y mensaje tras sufrir una caída en su presentación inicial en El Salvador

La intérprete de origen colombiano experimentó una caída mientras actuaba, pero logró finalizar la presentación sin heridas y compartió imágenes del momento con un mensaje que mostraba tranquilidad

Shakira comparte inesperada reacción y

La violencia contra abogados en Honduras desborda los esfuerzos oficiales

El informe del Conadeh resalta que casi nueve de cada diez homicidios de profesionales del derecho en el país permanecen sin resolverse, lo que evidencia un déficit en la respuesta de la justicia hondureña

La violencia contra abogados en

El Ejército de Guatemala desmantela un narcolaboratorio en Izabal

La localización de un centro clandestino en la zona rural de El Estor ocurrió durante un patrullaje conjunto, en el marco de un operativo orientado a limitar la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas

El Ejército de Guatemala desmantela

El crucero Zuiderdam arriba a El Salvador y promueve turismo cultural

La travesía permite a los visitantes conocer espacios de relevancia cultural y natural, destacando la diversidad de atractivos que ofrece la nación y reforzando el papel del país como destino internacional de cruceros

El crucero Zuiderdam arriba a

TECNO

Mil millones de smartphones Android

Mil millones de smartphones Android en la mira de un software espía

¿Enlace roto o perdido?: esta es la solución rápida para volver a acceder

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

Google amplía el alcance de Quick Share y AirDrop en el ecosistema Android

La tecnología de consumo llega al espacio: la NASA permitirá usar celulares en misiones

ENTRETENIMIENTO

Kaley Cuoco critica duramente a

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades

Michael Keaton compartió cómo conoció a Catherine O’Hara una semana después de su muerte

MUNDO

Rusia amenazó con utilizar “todos

Rusia amenazó con utilizar “todos los medios disponibles” ante un eventual conflicto armado con Europa

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas

El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar en segunda vuelta por amplio margen

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania