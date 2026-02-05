Caja Costarricense de Seguro Social mantiene declaratoria de emergencia por déficit de especialistas y listas de espera en el país

Proyecto busca que personas que deban más de $9,200 no puedan acceder a cargos públicos que impliquen tomas de decisiones. Fuente: CCSS

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha decidido prorrogar durante seis meses más, hasta el 4 de agosto de 2026, la declaratoria de emergencia institucional por la salida de médicos especialistas que perciben un salario inferior al salario global.

Este acuerdo se adoptó pese a que, según datos internos, en lo que va de 2026 no se ha registrado una pérdida neta de personal de especialistas, ya que se produjeron solo cuatro renuncias, compensadas con igual número de contrataciones.

A lo largo de este proceso, la Gerencia Médica de la CCSS detalló que estas renuncias han ocasionado la pérdida acumulada de más de 85,000 horas médicas, un dato que equivale al 7% de la lista de espera en consulta externa y al 17% en cirugía.

Además, la disminución de personal afectó la atención de 25,760 pacientes nuevos, 34,346 cirugías y 77,279 pases de visita a internados en hospitales de todo el país, según el informe presentado.

En declaraciones recogidas por la institución, Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, justificó la extensión de la emergencia: “La decisión de ampliar la declaratoria de emergencia institucional responde a nuestra responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios de salud. Durante este período, hemos implementado estrategias que, según lo constatado de primera mano por las directoras de los principales hospitales, han permitido contener el impacto, atender las listas de espera y asegurar una atención oportuna a la población”.

Cifra de médicos que han renunciado a la institución no ha sido proporcional a la cantidad de especialistas contratados (Crédito: Freepik)

Las medidas implementadas forman parte de un plan de transición que busca asegurar tanto la atención urgente como una red fortalecida de hospitales y áreas de salud.

Entre las principales estrategias se encuentran el reforzamiento de guardias y disponibilidades médicas, la ampliación de horarios en los centros de atención y el mejoramiento de la gestión de camas hospitalarias.

Además, se han introducido la atención de urgencias diferidas en especialidades como ortopedia y hemodinamia, el uso intensivo de teleconsulta y teleorientación, la instalación de un nodo gineco-obstétrico en el Hospital de las Mujeres y la creación del Centro de Traslados Institucional (CTI).

El doctor Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, destacó la necesidad de abordar las listas de espera de manera integral y enfatizó la continuidad alcanzada en los servicios, a pesar del adverso escenario de recursos humanos: “Como institución, hemos tenido la capacidad de dar continuidad a la atención de las personas usuarias, a pesar del faltante de recurso humano”.

En términos operativos y financieros, la Junta Directiva instruyó a la Gerencia Financiera y a la Dirección de Presupuesto elaborar junto con la Gerencia Médica un análisis que establezca la viabilidad técnica y presupuestaria del Plan de Transición e Integración Operativa.

Este informe deberá presentarse en un plazo máximo de dos meses y contemplará la posible creación de un fondo especial para garantizar la atención con modalidades excepcionales de pago, actualmente vigentes en el marco de la emergencia.

CCSS ha aumentado el tiempo extraordinario para los especialistas que aún continuan laborando en la institución y así disminuir las listas de espera

También se habilitó la utilización del modelo de pago por resultados para la atención de pacientes con trauma diferido ambulatorio y hospitalizado, procedimientos de hemodinamia, estructural y electrofisiología, y para la lectura urgente de estudios radiológicos dentro de la red de servicios.

Desde agosto de 2024, la CCSS ha registrado 241 renuncias de médicos especialistas, pero ha logrado incorporar a 208 profesionales: 160 fueron recontratados bajo el esquema de salario global, 45 procedían del sector privado y tres eran pensionados. Entre agosto y diciembre de 2024, 100 especialistas presentaron su renuncia; en 2025, la cifra aumentó a 137, mientras que, en lo que va de 2026, solo se han contabilizado cuatro nuevas salidas.

El presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, manifestó que desconoce el informe técnico que motivó la ampliación de la emergencia e insistió en que el número de renuncias en los últimos meses ha sido bajo, atribuyendo las salidas a las condiciones laborales insatisfactorias ofrecidas por la CCSS.

En relación con la política de recursos humanos, informó que ya existen las Políticas para la Retención y Atracción de Médicos Especialistas (PRAME), acordadas entre la CCSS y el sindicato, pero sostuvo que se encuentran sin aplicar: “Las soluciones siempre las han tenido a la mano, siempre se les han ofrecido, pero parece que hay algunos funcionarios públicos que viven del caos de la función pública a costa de la salud de las y los costarricenses”.

La continuidad de la emergencia intentará sostener los servicios de la CCSS mientras se consolidan estrategias para una gestión sostenible y estructural frente al déficit de especialistas médicos.