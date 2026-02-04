Las autoridades chinas anuncian interés en estrechar la relación con Costa Rica tras el triunfo electoral de Fernández

Presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO) celebrates with her partner, Jeffery, as she leads the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica ha motivado a Pekín a manifestar su disposición para profundizar la cooperación bilateral y fortalecer la asociación estratégica entre ambos países, según declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian citadas por la agencia EFE.

China planteó trabajar estrechamente con la próxima administración costarricense con el objetivo de ampliar la colaboración en diversas áreas y favorecer los intereses de ambas naciones.

Tras confirmarse los resultados oficiales, Fernández aseguró que su Gobierno mantendrá los lazos diplomáticos existentes con China, reconociendo la importancia de la comunidad china en Costa Rica y su integración en la cultura local. No obstante, subrayó que su administración afrontará “una lucha sin cuartel contra la corrupción” para evitar “negocios ilegales de empresas chinas o del país que sean”, según la propia mandataria electa.

En el transcurso de los últimos años, la relación bilateral ha experimentado episodios de tensión. Costa Rica, que sostuvo vínculos formales con China desde 2007, optó por excluir a empresas chinas de las licitaciones para el despliegue de infraestructura 5G durante el gobierno de Rodrigo Chaves, una decisión que marcó diferencias importantes en el marco de la cooperación económica y tecnológica.

Lin Jian calificó a Costa Rica como “un país importante en Centroamérica” y destacó que, en los 18 años de relaciones diplomáticas, los vínculos “se han desarrollado de forma fluida”, con intercambios y colaboración que han beneficiado a los pueblos de ambos países.

El portavoz reiteró que China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones bilaterales y expresó la voluntad de Pekín de impulsar la cooperación en todos los niveles “enriqueciendo continuamente” el contenido de la asociación estratégica bilateral.

Laura Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano, obtuvo el 48,5 % de los sufragios, suficiente para imponerse en primera vuelta y asumir la presidencia, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones.

El avance diplomático de China en Centroamérica transforma el equilibrio geopolítico

La consolidación de la presencia de China en Centroamérica ha intensificado las tensiones geopolíticas en el hemisferio, una dinámica que se explica por motivos políticos, económicos y estratégicos. Según reportó infobae.com, la influencia asiática en la región ha provocado inquietudes en Estados Unidos, país que históricamente se consideró garante de los intereses hemisféricos, mientras algunos Estados centroamericanos aún mantienen lazos con Taiwán, nutriendo así un escenario diplomático fragmentado.

En los últimos años, la República Popular China ha impulsado su avance estratégico en la región, priorizando infraestructuras críticas como puertos, líneas ferroviarias y el afamado Canal de Panamá.

De acuerdo con el repositorio de CLACSO, estos activos revisten importancia fundamental para el comercio global y la proyección de poder, dada la localización geográfica de Centroamérica y su proximidad a las rutas marítimas internacionales y a Estados Unidos.

En el ámbito económico, el impacto del gigante asiático se refleja tanto en el comercio como en la inversión. redaccion.dialogopolitico.org informó que las exportaciones centroamericanas a China pasaron de 112 millones de dólares a 622 millones entre 2003 y 2024, mientras que las importaciones desde China crecieron de 503 millones a 18.167 millones en el mismo periodo. Este salto cuantitativo expresa el creciente peso de China como socio económico, pese al carácter limitado del mercado centroamericano respecto a otras regiones.

Entre los proyectos emblemáticos desplegados por empresas chinas en la región destacan el Estadio Nacional de Costa Rica y diversas obras de infraestructura en Panamá, incluyendo instalaciones portuarias y conexiones ferroviarias, según publicó bloomberglinea.com.

Estas iniciativas han fortalecido la capacidad logística y exportadora de la región, al tiempo que subrayan el interés chino en el desarrollo de plataformas de acceso estratégico.