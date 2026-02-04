La OEA respalda la labor de autoridades electorales tras comicios en Costa Rica

Imagen destacada

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este martes su respaldo a la fortaleza y el profesionalismo de las autoridades electorales en Costa Rica tras los comicios presidenciales del domingo. El informe publicado esta semana resalta no solo el éxito y la alta participación ciudadana, sino también la necesidad de preservar la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), considerado clave para la estabilidad democrática del país.

La OEA advierte que la continua salud institucional de organismos independientes resulta decisiva para mantener el reconocimiento de Costa Rica como una democracia ejemplar en la región.

En su análisis tras la votación, la OEA subrayó la importancia de cuidar componentes esenciales del sistema democrático costarricense. El informe afirma: “La Misión reconoce que ninguna democracia es inmune a la erosión que puede derivar de la polarización, de los ataques a la institucionalidad y de las restricciones a los derechos humanos”.

Además, la misión instó a “resguardar la integridad y el fortalecimiento continuo del TSE, un activo nacional que debe ser debidamente valorado y fortalecido”, y consideró “fundamental que Costa Rica cuide y proteja a los elementos que han hecho de su democracia un modelo regional a seguir”, según el documento difundido este martes.

Presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO) addresses supporters as she leads the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Esta posición surge tras un proceso electoral en que la candidata Laura Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta con 48.3 % de los votos. Con el 96.87 % de las mesas escrutadas, el segundo lugar lo ocupó álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), con 33.44 %, de acuerdo con el corte más reciente publicado por el TSE. Ninguno de los 18 aspirantes restantes superó el 5 % de los sufragios.

El informe documenta un proceso que, a vista de los observadores internacionales, destacó por su transparencia durante la votación, el conteo y la divulgación preliminar de resultados. En palabras de la OEA: “La votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente”.

Al mismo tiempo, la misión reconoció el compromiso cívico de los ciudadanos y manifestó: “Nuestro reconocimiento al pueblo costarricense por la exitosa jornada electoral y por el compromiso cívico que, una vez más, se manifestó de manera clara y pacífica en las urnas”.

Actualmente, el TSE realiza el escrutinio manual con la obligación de publicar los resultados oficiales y declarar a quienes resulten electos en la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños legislativos a más tardar en un mes.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, muestra una papeleta electoral antes de votar como candidata en el colegio electoral Julián Volio Llorente durante las elecciones presidenciales en San José el 1 de febrero de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

No obstante, el informe de la misión encabezada por Ope Pasquet, exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, pone el foco en las declaraciones formuladas por el presidente Rodrigo Chaves durante el periodo electoral. La OEA manifestó preocupación ante los “señalamientos directos e individualizados” del mandatario hacia el Tribunal Supremo de Elecciones.

Chaves criticó la imparcialidad del ente comicial, especialmente tras la imposibilidad legal de difundir propaganda gubernamental en campaña y la propuesta, que no prosperó en el Congreso, para que el presidente perdiera su inmunidad y enfrentara una pesquisa por posibles injerencias en asuntos electorales.

La misión detalló que sus representantes mantuvieron reuniones con diversas autoridades del Poder Ejecutivo, aunque no accedieron a un encuentro con el presidente Chaves, según el seguimiento realizado y divulgado por EFE.