Costa Rica

La OEA respalda la labor de autoridades electorales tras comicios en Costa Rica

El informe divulgado por la misión internacional reconoce el desempeño institucional durante la jornada y advierte sobre la importancia de resguardar la autonomía de los órganos responsables de garantizar la estabilidad democrática en el país

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este martes su respaldo a la fortaleza y el profesionalismo de las autoridades electorales en Costa Rica tras los comicios presidenciales del domingo. El informe publicado esta semana resalta no solo el éxito y la alta participación ciudadana, sino también la necesidad de preservar la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), considerado clave para la estabilidad democrática del país.

La OEA advierte que la continua salud institucional de organismos independientes resulta decisiva para mantener el reconocimiento de Costa Rica como una democracia ejemplar en la región.

En su análisis tras la votación, la OEA subrayó la importancia de cuidar componentes esenciales del sistema democrático costarricense. El informe afirma: “La Misión reconoce que ninguna democracia es inmune a la erosión que puede derivar de la polarización, de los ataques a la institucionalidad y de las restricciones a los derechos humanos”.

Además, la misión instó a “resguardar la integridad y el fortalecimiento continuo del TSE, un activo nacional que debe ser debidamente valorado y fortalecido”, y consideró “fundamental que Costa Rica cuide y proteja a los elementos que han hecho de su democracia un modelo regional a seguir”, según el documento difundido este martes.

Presidential candidate Laura Fernandez of
Presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO) addresses supporters as she leads the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Esta posición surge tras un proceso electoral en que la candidata Laura Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta con 48.3 % de los votos. Con el 96.87 % de las mesas escrutadas, el segundo lugar lo ocupó álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), con 33.44 %, de acuerdo con el corte más reciente publicado por el TSE. Ninguno de los 18 aspirantes restantes superó el 5 % de los sufragios.

El informe documenta un proceso que, a vista de los observadores internacionales, destacó por su transparencia durante la votación, el conteo y la divulgación preliminar de resultados. En palabras de la OEA: “La votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente”.

Al mismo tiempo, la misión reconoció el compromiso cívico de los ciudadanos y manifestó: “Nuestro reconocimiento al pueblo costarricense por la exitosa jornada electoral y por el compromiso cívico que, una vez más, se manifestó de manera clara y pacífica en las urnas”.

Actualmente, el TSE realiza el escrutinio manual con la obligación de publicar los resultados oficiales y declarar a quienes resulten electos en la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños legislativos a más tardar en un mes.

La presidenta electa de Costa
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, muestra una papeleta electoral antes de votar como candidata en el colegio electoral Julián Volio Llorente durante las elecciones presidenciales en San José el 1 de febrero de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

No obstante, el informe de la misión encabezada por Ope Pasquet, exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, pone el foco en las declaraciones formuladas por el presidente Rodrigo Chaves durante el periodo electoral. La OEA manifestó preocupación ante los “señalamientos directos e individualizados” del mandatario hacia el Tribunal Supremo de Elecciones.

Chaves criticó la imparcialidad del ente comicial, especialmente tras la imposibilidad legal de difundir propaganda gubernamental en campaña y la propuesta, que no prosperó en el Congreso, para que el presidente perdiera su inmunidad y enfrentara una pesquisa por posibles injerencias en asuntos electorales.

La misión detalló que sus representantes mantuvieron reuniones con diversas autoridades del Poder Ejecutivo, aunque no accedieron a un encuentro con el presidente Chaves, según el seguimiento realizado y divulgado por EFE.

Temas Relacionados

OEACosta RicaTribunal Supremo de EleccionesPartido Pueblo SoberanoObservación ElectoralElecciones Costa Rica 2026

Últimas Noticias

El 83% de las MYPE en El Salvador reserva fondos para emergencias y no para inversión

Un estudio resalta que la protección financiera predomina sobre la acumulación orientada al crecimiento entre pequeños comercios salvadoreños

El 83% de las MYPE

Presidente Trump destaca la alianza con El Salvador como pilar de la estrategia estadounidense

El presidente de E.E.U.U. subrayó la importancia de la alianza con El Salvador, catalogándola como un elemento clave para profundizar la cooperación estratégica y fortalecer la presencia en el área

Presidente Trump destaca la alianza

Fondo de Inversión Ambiental impulsa el primer diagnóstico bioecológico de arrecifes en El Salvador

Expertos marinos trabajarán juntos en una investigación inédita. El proyecto busca entender los retos ambientales y definir estrategias que marquen el futuro de los arrecifes salvadoreños

Fondo de Inversión Ambiental impulsa

Honduras activa un régimen de emergencia sanitaria por un año para atender la crisis del sistema público de salud

El Congreso Nacional aprobó un decreto que habilita medidas excepcionales hasta febrero de 2027, incluyendo contrataciones directas, compras urgentes de medicamentos y mecanismos especiales para reducir la mora quirúrgica y fortalecer la red hospitalaria del país.

Honduras activa un régimen de

Presidente de República Dominicana espera que una nueva Venezuela impulse la región

Luis Abinader subrayó en Dubái que la situación política en Venezuela puede representar una oportunidad para reforzar la integración y el crecimiento económico en varios países latinoamericanos

Presidente de República Dominicana espera

TECNO

Diferencias clave entre autos híbridos

Diferencias clave entre autos híbridos y eléctricos que debes conocer

La IA se apodera de las calles de Londres: la ciudad tendrá taxis autónomos de Waymo en 2026

Convocan a Elon Musk para declarar en juicio por presunta manipulación del algoritmo de X

Cómo saber si revisan tu PC sin permiso: señales de intrusos en tu equipo

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

ENTRETENIMIENTO

Así fue el primer trabajo

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada

Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

MUNDO

Tragedia en Grecia: al menos

Tragedia en Grecia: al menos 14 muertos tras un choque entre una lancha con inmigrantes y una patrulla de la guardia costera

Macron exigió al régimen de Irán que respete las manifestaciones por la crisis económica

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

Un incendio voraz, un rescate milagroso y el adiós a un ícono: cómo la tragedia marcó el final del Hollywood Center Motel