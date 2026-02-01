Costa Rica llega a la mitad de su jornada electoral: votantes llegan a centros educativos con banderas

Pese al frío y la densa neblina en gran parte del país, los costarricenses aprovecharon la mañana para votar (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

Una fiesta democrática es lo que se vive este domingo en Costa Rica. Desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de las tarde, 3.7 millones de costarricenses se acercaran a las 7 mil juntas receptoras de votos ubicadas dentro y fuera del país para escoger al presidente, vicepresidentes y diputados que estarán a la cabeza del Poder Ejecutivo y Legislativo en el período 2026 - 2030.

Pese al frío y densa neblina de la mañana, los ‘ticos’ aprovecharon desde muy temprano para tomar sus banderas, vítores y cédula de identidad para ejercer el sufragio.

Costarricenses se agrupan en las afueras de los centros de votación para compartir con otros simpatizantes de su partido. Fuente: Fabricio Quirós

Con el paso de las horas, cada vez más personas se han sumado a esta iniciativa. Después de misa, hacer ejercicio o incluso antes de irse de paseo, ha sido un buen motivo para acercarse a las urnas.

“El ambiente ha estado muy movido, han sido una elecciones muy calientes, la gente está tomando conciencia de ejercer su voto y de tener en cuenta el derecho que tenemos con la Patria”, contó Andrés Rojas, votante costarricense, a Infobae.

Laura Fernández, candidata oficialista inició su día votando en un centro educativo ubicado a unos 500 metros de su residencia (Foto: cortesía)

Por supuesto, los candidatos presidenciales también han vivido un día muy especial con junto a sus familiares, equipos de campaña y sus seguidores. La mayoría de los 20 aspirantes a la presidencia ya emitieron su voto, para en el resto del día dedicarse a la atención de prensa nacional e internacional.

La candidata oficialista, Laura Fernández, emitió su voto pasadas las 7 de la mañana en la Escuela Julián Volio Llorente en la provincia de Cartago donde estuvo acompañada de la diputada oficialista Pilar Cisneros. Posterior a ello, junto a su vicepresidentes, participó de una misa en la Basílica de los Ángeles en esa provincia.

Liberacionista emitió su voto después de haber participado en desayuno familiar y de una misa

Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), y quien se posiciona en el segundo lugar de las encuestas, empezó con un desayuno junto a su familia, participó de una eucaristía y emitió su voto cerca de las 11 de la mañana en la Escuela Juan XXIII en Escazú en la capital.

“Nos sentimos muy contentos, muy ilusionados, ha sido un movimiento desde la ilusión y la esperanza (...) es un movimiento de la gente conmovida que están portando sus banderas con orgullo”, contó Ramos, a la salida del centro educativo.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, empezó su día en un desayuno familiar donde estuvo presente su esposo y ex presidente de la República, Carlos Alvarado. La arquitecta aprovechó la mañana para compartir con sus seguidores en el centro de la capital josefina, para posteriormente votar en la Escuela Carlos Sanabria en Pavas.

Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC)votó la Escuela Carlos Sanabria, muy cerca de la capital (Photo by JOHN DURAN / AFP)

“Muy contenta de ver tanto apoyo, tantas personas identificadas con nuestros colores, con nuestras banderas (...) muchas personas nos han mostrado su apoyo y cariño en los centros de votación”, fueron las palabras de Dobles ante las consultas de la prensa.

Candidato del partido Frente Amplio en desayuno familiar (Foto Infobae-Fabricio Quirós Zúñiga).

A unos 130 kilómetros de San José, en Perez Zeledón, Ariel Robles, aspirante a la presidencia por el Partido Frente Amplio, inició su día con un desayuno en el que estuvo acompañado de sus padres, novia y diputados de la fracción. Su voto fue la Escuela El Hoyón, en esa localidad al sur de la capital.

Votantes utilizan colores alusivos a partido político de preferencia o camisa de la selección nacional (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

El resto de candidatos han aprovechado la mañana para también emitir su voto, compartir con sus militantes y atender a la presa.

Pese a la pluralidad de partidos, los costarricenses viven este domingo con gran algarabía, donde cada persona es libre de ondear su bandera, vestir camisas alusivas o portar cualquier símbolo del partido político con el que se identifica.

TSE brindará el primer corte de resultados a partir de las 8:45 de la noche. Foto cortesía TSE Costa Rica

La jornada electoral llega a su punto medio, será a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de la orden a los miembros de las juntas receptoras hacer el cierre de mesas y empezar con el conteo de los votos.

La sesión solemne de entrega de resultados será a partir de las 8:45 p.m.