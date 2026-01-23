40 mil nuevos nuevos abonados del servicio eléctrico en Costa Rica contarán con medidores inteligentes

Cada medidor inteligente tiene un costo de $156. Compañía colocará 40 mil dispositivos. Fuente: ESPH

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) avanza en la etapa final de instalación de 40.000 medidores inteligentes en los cantones de San Pablo, San Rafael y San Isidro, como parte de un proyecto de modernización de la red eléctrica en esta provincia del centro de Costa Rica. La iniciativa representa una inversión cercana a los 7,5 millones de dólares y beneficiará a 94.000 clientes, según informó la entidad.

De acuerdo con la ESPH, los trabajos iniciaron en enero de 2026 y forman parte del despliegue del Sistema de Medición Inteligente (AMI, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite optimizar la operación del servicio eléctrico y ofrecer nuevas herramientas de control, información y transparencia a los usuarios.

“Las obras iniciaron en enero y se extenderán hasta el 30 de enero en el cantón de San Pablo, donde actualmente se realiza el cambio de medidores. Posteriormente, los trabajos se trasladarán de forma gradual a otros sectores del área de cobertura de la empresa, conforme avance el cronograma del proyecto”, detalló la ESPH mediante un comunicado de prensa.

Plazo de instalación en los 3 cantones ronda los dos años y medio. Fuente: ESPH

El sistema AMI sustituye los medidores tradicionales por dispositivos digitales capaces de registrar y transmitir datos de consumo en tiempo real, lo que elimina la necesidad de lecturas manuales y reduce errores operativos. Esta tecnología también permite a la empresa detectar fallas en la red con mayor rapidez, agilizar reconexiones del servicio y mejorar la planificación del suministro eléctrico.

Para los usuarios, uno de los principales beneficios es el acceso en línea a la información detallada de su consumo eléctrico, disponible a través del sitio web de la ESPH. Esto les permite conocer cuánta energía utilizan, en qué momentos del día y cómo ese consumo se traduce en su facturación mensual, lo que abre la puerta a un uso más consciente y eficiente de la electricidad.

Además, la implementación de medidores inteligentes facilita que los clientes puedan acogerse a esquemas tarifarios diferenciados, como la Tarifa Residencial Horaria, que ofrece precios distintos según la franja horaria de consumo, o la Tarifa Prepago, que permite administrar el gasto eléctrico de forma anticipada, similar a los planes prepago en telefonía.

Según la empresa, cada medidor inteligente tiene un costo promedio de 156 dólares, cifra a la que se suman los gastos administrativos y operativos asociados a su instalación, configuración y gestión dentro del sistema. A pesar de la magnitud de la inversión, la ESPH sostiene que el proyecto generará ahorros a mediano y largo plazo, tanto para la empresa como para los usuarios, al mejorar la eficiencia del servicio y reducir pérdidas técnicas y comerciales.

Desde la perspectiva institucional, la modernización del sistema de medición es clave para avanzar hacia una red eléctrica más inteligente, capaz de adaptarse a los cambios en la demanda energética, integrar nuevas tecnologías y responder con mayor flexibilidad a eventuales contingencias. En ese sentido, la ESPH destaca que el proyecto se alinea con los objetivos de sostenibilidad y uso eficiente de la energía que impulsa el país.

La incorporación de esta tecnología también refuerza la autonomía de los usuarios en la gestión de su consumo, al brindarles información precisa y oportuna que les permite tomar decisiones para reducir su factura eléctrica y su huella ambiental. Para la empresa, este cambio representa un paso relevante en la transformación digital de los servicios públicos en la provincia.

Abonados podrán monitorear en tiempo real su consumo en el sitio web de la ESPH. (Imagen ilustrativa)

Con la instalación de los 40.000 medidores inteligentes, los cantones de San Pablo, San Rafael y San Isidro se suman a una tendencia global de modernización de las redes eléctricas, donde la digitalización y el análisis de datos se convierten en herramientas clave para garantizar un servicio más eficiente, transparente y sostenible.