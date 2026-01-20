Costa Rica

Empresa costarricense introduce novedoso ecosistema de software para fortalecer la industria tecnológica

‘eForce’ busca promover la eficiencia, la trazabilidad y el empleo especializado en el ámbito corporativo nacional a través de innovaciones desarrolladas localmente

Aplicación demuestra el talento de
Aplicación demuestra el talento de profesionales costarricenses en el ámbito de software y tecnológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de eForce, el nuevo portafolio de soluciones de software de la empresa costarricense Grupo CMA, marca un giro estratégico en la trayectoria de una empresa nacional en la industria tecnológica. La iniciativa refleja una apuesta por el desarrollo de tecnología propia, creada en el país y pensada para responder a las necesidades reales de las organizaciones locales, en un contexto donde la transformación digital avanza a un ritmo cada vez más acelerado.

Con esta nueva línea de soluciones, activa desde este mes, la compañia costarricense busca fortalecer su rol dentro del ecosistema tecnológico nacional y aportar a los procesos de digitalización que enfrentan empresas de distintos sectores. La firma señala que el proyecto se enmarca en una visión de largo plazo orientada a generar valor desde el conocimiento técnico local y a impulsar capacidades internas en un mercado cada vez más competitivo.

Desde la empresa destacan que eForce tiene un impacto que va más allá del ámbito corporativo. El desarrollo del portafolio ha involucrado talento costarricense y se vincula con la creación de empleo especializado, el encadenamiento productivo de alto valor y la transferencia de conocimiento. Estos elementos, según Grupo CMA, contribuyen al fortalecimiento de la industria tecnológica nacional y a la consolidación del país como un espacio para la innovación digital.

Aplicación ya fue probada en
Aplicación ya fue probada en diferentes sectores productivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portafolio de ‘eForce’ está compuesto por un conjunto de herramientas diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y el control de los procesos empresariales. Sus aplicaciones abarcan áreas como la gestión de procesos internos, la administración documental, la facturación electrónica, la gestión del talento humano y el seguimiento de operaciones comerciales. En conjunto, estas soluciones buscan responder a retos comunes para muchas empresas costarricenses, como la digitalización de trámites, la optimización de recursos y la necesidad de mayor trazabilidad en sus operaciones.

Las herramientas que conforman eForce han sido implementadas y probadas en sectores diversos, entre ellos legal, salud, servicios profesionales, finanzas, educación, comercio, servicios corporativos, instituciones públicas y logística. Esta experiencia ha permitido ajustar las soluciones a distintos entornos organizacionales y dotarlas de un nivel de madurez que facilita su adaptación a realidades empresariales variadas.

Entre las plataformas que integran el portafolio se encuentra eForce Work, orientada a la gestión y seguimiento de equipos de trabajo; eForce Files, un sistema para la administración centralizada de documentos con énfasis en la seguridad de la información; y eForce Bills, enfocada en la facturación electrónica y su integración con el Ministerio de Hacienda y otros sistemas empresariales. A estas se suman eForce Talent AI, que incorpora inteligencia artificial para apoyar procesos de reclutamiento, y eForce Extended, destinada a la gestión de ofertas comerciales.

De acuerdo con Grupo CMA, el desarrollo de eForce partió de la observación de problemáticas concretas en organizaciones de distintos tamaños y sectores. Esta cercanía con la operación diaria de las empresas permitió identificar necesidades comunes y traducirlas en soluciones tecnológicas aplicables al contexto costarricense, en un momento donde la productividad y la digitalización se han vuelto factores clave para la sostenibilidad empresarial.

Portafolio ofrece cinco aplicaciones distintas
Portafolio ofrece cinco aplicaciones distintas

Pablo Castilla, gerente de Estrategia Comercial de CMA, señaló que el proyecto representa una nueva etapa para la compañía y para el desarrollo tecnológico nacional. “Con eForce, Grupo CMA inicia una fase enfocada en la creación de soluciones desarrolladas por talento costarricense, basadas en las necesidades reales de las empresas. El objetivo es aportar a la eficiencia operativa y acompañar los procesos de transformación digital que vive el país”, indicó.

El lanzamiento de este portafolio se da en un escenario donde la adopción de tecnología se ha convertido en una prioridad para organizaciones públicas y privadas. En ese contexto, iniciativas como ‘eForce’ reflejan el creciente papel del talento nacional en la creación de herramientas digitales que buscan responder a los desafíos actuales del entorno productivo costarricense.

