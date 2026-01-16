Universidad Estatal a Distancia encontró carencias en los planes de gobierno de candidatos presidenciales

Universidad analizó los planes de gobierno de los 20 candidatos. REUTERS/Mayela Lopez

Un estudio realizado a través de la Revista Nacional de Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) analizó los planes de gobierno de los 20 candidatos que aspiran a la presidencia de Costa Rica. El análisis ejecutado por los investigadores Greibin Villegas Barahona y Elizarda Vargas Morúa encontró falencias en algunos de estos programas.

Los expertos agruparon los planes en 4 clústeres principales, con patrones de coincidencia temática similares independientemente de las etiquetas ideológicas.

En el primero de ellos ‘Agenda Mínima’ se ubican el Partido Unidos Podemos (UP) y Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), agrupaciones con propuestas muy limitadas, con pocos temas de los 58 analizados por los investigadores. Programas cortos o discursivos, con escasa concreción en políticas públicas y despertando la duda de su capacidad para gobernar.

El segundo grupo ‘Agenda reducida’ están el Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1) y Partido Integración Nacional (PIN), quienes abordan temas clave como seguridad y orden institucional pero omiten sectores estratégicos como educación, ambiente o innovación. El enfoque en estas militancias es selectivo y orientado a mensajes simples.

“A partir de los 58 temas construimos una matriz binaria y con la técnica estadística de la ‘distancia de jaccard’ se estableció un dendrograma de partidos según temas programáticos, que es la base para el diseño de los clúster de partidos políticos”, detalló Villegas sobre el mecanismo del estudio.

Por el contrario a los cuatro partidos políticos anteriores, la investigación permitió generar un tercer grupo o clúster ‘bloque generalista’ en el que se ubican aquellos partidos con programas robustos que cubren todos los grandes ejes como seguridad, educación, salud, economía, infraestructura y gobernanza.

Clúster 3A: Estado Social / enfoque progresivo

Partidos priorizan derechos, cohesión social y fortalecimiento del Estado Social.

Coalición Agenda Ciudadana (CAC)

Centro Democrático y Social (CDS)

Frente Amplio (FA)

Partido Justicia Social Costarricense (PJSC)

Clúster 3B: Reforma del Estado / modernización institucional

Militancias enfatizan en eficiencia, competitividad y digitalización.

Aquí Costa Rica Manda (ACRM)

Partido Esperanza Libertad (PEL)

Partido Liberal Progresista (PLP)

Clúster 3C: Orden-desarrollo / enfoque prágmatico-productivo

Agrupaciones centradas en seguridad, estabilidad económica y gobernabilidad como pilares.

Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Partido Avanza (PA)

Partido Nueva Generación (PNG)

Partido Nueva República (PNR)

Partido Liberación Nacional (PLN)

Partido Progreso Social Democrático (PSD)

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Durante el estudio también se generó un cuarto clúster ‘Cobertura temática focalizada (partidos de nicho)’ donde es posible encontrar al Partido de la Clase Trabajadora (PDLCT) y Partido Esperanza Nacional (PEN), agrupaciones con agendas reivindicativas o sectoriales, centradas en temas laborales, sindicales o específicos, sin una propuesta integral del país.

Partido Pueblo Soberano de la candidata oficialista se enfoca en seguridad, estabilidad económica y gobernabilidad como pilares, según el plan de gobierno. REUTERS/Mayela Lopez

“Les invitamos a revisar nuestro artículo científico publicado en la Revista Nacional de Administración de la Universidad Estatal a Distancia titulado ‘Similitud programática y análisis clúster de los partidos políticos (Costa Rica, elecciones 2026 - 2030)’ ya disponible”, enfatizó Villegas.

En las ultimas semanas los costarricenses han escuchado algunas de las propuestas de estos candidatos en diversas entrevistas realizadas en medios de comunicación. Además, el pasado fin de semana la presentación oficial de candidatos organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue el primer espacio en el que oficialmente los candidatos pudieron debatir ‘cara a cara’. Sin embargo, a partir del próximo domingo 18 de enero inicia la temporada de debates, donde los aspirantes a la presidencia de Costa Rica, podrán presentar de una manera más robusta sus ideas, además de preguntar a los oponentes. Espacios que le permitirán a quienes aún continuan indecisos, cifra supera el 40%, tomar una decisión de por quien votar el próximo 01 de febrero.

Más de un 40% de los electores aún continuan indecisos EFE/ Bienvenido Velasco

Los partidos políticos aparecerán en la papeleta en un orden que fue sorteado semanas atrás por el TSE.