Costa Rica

Universidad Estatal a Distancia encontró carencias en los planes de gobierno de candidatos presidenciales

Análisis halló coincidencias en seguridad, educación y reforma del Estado, pero evidencia profundas diferencias en la formulación de las propuestas

Guardar
Universidad analizó los planes de
Universidad analizó los planes de gobierno de los 20 candidatos. REUTERS/Mayela Lopez

Un estudio realizado a través de la Revista Nacional de Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) analizó los planes de gobierno de los 20 candidatos que aspiran a la presidencia de Costa Rica. El análisis ejecutado por los investigadores Greibin Villegas Barahona y Elizarda Vargas Morúa encontró falencias en algunos de estos programas.

Los expertos agruparon los planes en 4 clústeres principales, con patrones de coincidencia temática similares independientemente de las etiquetas ideológicas.

En el primero de ellos ‘Agenda Mínima’ se ubican el Partido Unidos Podemos (UP) y Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), agrupaciones con propuestas muy limitadas, con pocos temas de los 58 analizados por los investigadores. Programas cortos o discursivos, con escasa concreción en políticas públicas y despertando la duda de su capacidad para gobernar.

El segundo grupo ‘Agenda reducida’ están el Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1) y Partido Integración Nacional (PIN), quienes abordan temas clave como seguridad y orden institucional pero omiten sectores estratégicos como educación, ambiente o innovación. El enfoque en estas militancias es selectivo y orientado a mensajes simples.

“A partir de los 58 temas construimos una matriz binaria y con la técnica estadística de la ‘distancia de jaccard’ se estableció un dendrograma de partidos según temas programáticos, que es la base para el diseño de los clúster de partidos políticos”, detalló Villegas sobre el mecanismo del estudio.

Por el contrario a los cuatro partidos políticos anteriores, la investigación permitió generar un tercer grupo o clúster ‘bloque generalista’ en el que se ubican aquellos partidos con programas robustos que cubren todos los grandes ejes como seguridad, educación, salud, economía, infraestructura y gobernanza.

Clúster 3A: Estado Social / enfoque progresivo

Partidos priorizan derechos, cohesión social y fortalecimiento del Estado Social.

  • Coalición Agenda Ciudadana (CAC)
  • Centro Democrático y Social (CDS)
  • Frente Amplio (FA)
  • Partido Justicia Social Costarricense (PJSC)

Clúster 3B: Reforma del Estado / modernización institucional

Militancias enfatizan en eficiencia, competitividad y digitalización.

  • Aquí Costa Rica Manda (ACRM)
  • Partido Esperanza Libertad (PEL)
  • Partido Liberal Progresista (PLP)

Clúster 3C: Orden-desarrollo / enfoque prágmatico-productivo

Agrupaciones centradas en seguridad, estabilidad económica y gobernabilidad como pilares.

  • Partido Pueblo Soberano (PPSO)
  • Partido Avanza (PA)
  • Partido Nueva Generación (PNG)
  • Partido Nueva República (PNR)
  • Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Partido Progreso Social Democrático (PSD)
  • Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Durante el estudio también se generó un cuarto clúster ‘Cobertura temática focalizada (partidos de nicho)’ donde es posible encontrar al Partido de la Clase Trabajadora (PDLCT) y Partido Esperanza Nacional (PEN), agrupaciones con agendas reivindicativas o sectoriales, centradas en temas laborales, sindicales o específicos, sin una propuesta integral del país.

Partido Pueblo Soberano de la
Partido Pueblo Soberano de la candidata oficialista se enfoca en seguridad, estabilidad económica y gobernabilidad como pilares, según el plan de gobierno. REUTERS/Mayela Lopez

“Les invitamos a revisar nuestro artículo científico publicado en la Revista Nacional de Administración de la Universidad Estatal a Distancia titulado ‘Similitud programática y análisis clúster de los partidos políticos (Costa Rica, elecciones 2026 - 2030)’ ya disponible”, enfatizó Villegas.

En las ultimas semanas los costarricenses han escuchado algunas de las propuestas de estos candidatos en diversas entrevistas realizadas en medios de comunicación. Además, el pasado fin de semana la presentación oficial de candidatos organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue el primer espacio en el que oficialmente los candidatos pudieron debatir ‘cara a cara’. Sin embargo, a partir del próximo domingo 18 de enero inicia la temporada de debates, donde los aspirantes a la presidencia de Costa Rica, podrán presentar de una manera más robusta sus ideas, además de preguntar a los oponentes. Espacios que le permitirán a quienes aún continuan indecisos, cifra supera el 40%, tomar una decisión de por quien votar el próximo 01 de febrero.

Más de un 40% de
Más de un 40% de los electores aún continuan indecisos EFE/ Bienvenido Velasco

Los partidos políticos aparecerán en la papeleta en un orden que fue sorteado semanas atrás por el TSE.

Temas Relacionados

uneduniversidad estatal a distanciaplanes de gobiernocandidatos presidenciales

Últimas Noticias

50% de los niños costarricenses tienen bajos niveles de vitamina D

Pese a vivir en un país tropical, estilos de vida y baja exposición al sol reducen la presencia de este componente en el organismo

50% de los niños costarricenses

El fútbol salvadoreño inicia el Clausura 2026, Alianza FC, Firpo y Platense presentan nuevas incorporaciones

Varios clubes ajustan sus filas con contrataciones y regresos, en una temporada que arranca con partidos reprogramados y expectativas renovadas para la afición

El fútbol salvadoreño inicia el

402 jóvenes participarán como observadores de las elecciones presidenciales

Deberán emitir un informe del proceso a la Defensoría de los Habitantes. Los jóvenes estarán presentes en 72 cantones, es decir el 86%, en las siete provincias y portarán un chaleco y una gorra con el logo de la Defensoría

402 jóvenes participarán como observadores

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Un reporte privado muestra un alza en las aspiraciones salariales, mientras las autoridades advierten que la tasa de desocupación podría ubicarse cerca del 10% a la espera de los datos oficiales de cierre de año

Panamá inicia 2026 con señales

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo informó que el Estado ha recuperado más de $84 millones, incluyendo $70 millones pagados por Odebrecht por multa y $10.3 millones por acuerdos de pena

Juicio Odebrecht entra en receso

TECNO

Se filtran detalles del iPhone

Se filtran detalles del iPhone 18: su tamaño de pantalla y cambios en Dynamic Island

Qué hacer con las pilas gastadas en casa y por qué no deben tirarse a la basura

X reporta fallas a nivel global: no carga publicaciones ni permite iniciar sesión

La revancha de Google: cómo DeepMind recuperó el liderazgo en la carrera global por la inteligencia artificial

Por qué descargar aplicaciones como Xuper TV o Magis TV para ver contenidos gratis puede traer problemas legales

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Fotos inéditas de Freddie Mercury

Fotos inéditas de Freddie Mercury junto a Bibi, su presunta hija secreta, podrían ser reveladas al público

“No fue el mejor padre en ocasiones”: Jack Osbourne se refirió a la paternidad de Ozzy

Mickey Rourke insiste en devolver el dinero de las “vergonzosas” donaciones que recibió para evitar su desalojo

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

MUNDO

El excampeón olímpico de natación,

El excampeón olímpico de natación, Yannick Agnel será juzgado en Francia por violación a una menor

El régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

El equipo negociador de Ucrania viaja a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump

Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre EEUU y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

Afirman que la brutal represión le puso una pausa a las protestas contra el régimen iraní