Rodrigo Chaves: “El pueblo debe dejar de sentir miedo y los criminales deben temerle al peso de la ley”

El mandatario costarricense presencia la colocación de la primera piedra del Centro de alta contención contra el crimen organizado en Costa Rica, este 14 de enero de 2026. (Foto: Casa Presidencial de El Salvador)

El anuncio de la construcción del primer Centro de alta contención contra el crimen organizado en Costa Rica marca un punto de inflexión en la estrategia del país para enfrentar la escalada delictiva.

El presidente Rodrigo Chaves subrayó este miércoles la magnitud de esta obra al destacar que no se trata de “un símbolo” ni de “vender humo”, sino de una medida concreta que, según afirmó, permitirá replicar en Costa Rica los logros observados en El Salvador bajo la gestión de Nayib Bukele, donde las calles, antes dominadas por pandillas, han sido recuperadas.

Durante la colocación de la primera piedra de esta cárcel especial, el mandatario proclamó que “hoy queda claro que el miedo tiene que cambiar de lado, que el pueblo debe dejar de sentir miedo y los criminales deben temerle al peso de la ley”.

Chaves enfatizó que las condiciones en su país cambiarán gracias al establecimiento de este nuevo centro, el cual será un instrumento clave para encerrar a quienes consideró “combatientes organizados contra la sociedad”.

En su discurso, Chaves dirigió un mensaje a figuras críticas del proyecto, entre ellas la contralora Marta Costa, y los diputados Jonathan Acuña, Gloria Navas y Dinorah Barquero, a quienes calificó de escépticos respecto de la viabilidad de la iniciativa.

Soldados custodian la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele durante la colocación de la primera piedra en el nuevo centro penitenciario similar al CECOT que se construirá en Costa Rica.

El presidente costarricense expresó: “Aquí está el tapabocas para ellos y los amantes del crimen organizado”. Sostuvo, además, que la sociedad no debe esperar resultados diferentes recurriendo a estrategias dialogantes: “Aquí no vamos a lograr la paz negociando, tomando té y comiendo galletitas María, como quería Rodrigo Arias Sánchez”.

Uno de los ejes centrales de la intervención presidencial fue la necesidad de una articulación institucional sólida. Chaves instó públicamente al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa a comprometerse con la lucha contra el crimen, solicitando la aprobación de penas más severas y la colaboración sin trabas.

Anunció, en este marco, la presentación de una nueva ley contra el crimen organizado, inspirada en el principio de jus ad bellum y en modelos internacionales como el sistema italiano contra la mafia y la reciente legislación salvadoreña.

El proyecto contemplará, según detalló, que la sola pertenencia a bandas como las de los Lara, los Tureski o la hondureña Limón sea considerada delito, permitiendo la detención y enjuiciamiento de sus miembros por su peligrosidad social, no solo por delitos consumados.

El mandatario costarricense durante su discurso en la colocación de la primera piedra del Centro de alta contención contra el crimen organizado en Costa Rica. (Foto: Casa Presidencial de El Salvador)

El presidente señaló que ya se realizaron acciones previas, como la limpieza de cárceles acorde con las restricciones actuales, y la implementación de controles sobre dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y visitas, siguiendo prácticas narradas en el video de doña Pilar Cisneros. De acuerdo con Chaves, estos cambios anticipan el nuevo enfoque penitenciario que representa el centro de alta contención.

Apelando a la experiencia de El Salvador, Chaves remarcó: “El Salvador, todos lo sabemos, pasó de ser la sociedad más violenta del mundo, posiblemente, a convertirse en un referente mundial en seguridad”. Resaltó que este avance fue el resultado de un mandato democrático al Estado para actuar “en todas sus partes”: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con un llamado a la acción y a la unidad institucional, Chaves cerró su intervención declarando: “No doy impresiones, yo doy acciones, yo no doy discursos. Aquí está la evidencia”. Finalizó su alocución con expresiones de apoyo tanto a la gestión de su par salvadoreño como al anhelo de transformación para Costa Rica, asegurando contar con las herramientas y la determinación necesarias para enfrentar el desafío del crimen organizado.