Costa Rica

Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir en canal de televisión

Los postulantes al Poder Ejecutivo no están de acuerdo en que la discusión sea grabada y no en vivo

Economista no participará del debate
Economista no participará del debate del canal Trivisión. REUTERS/Mayela Lopez

Álvaro Ramos, candidato a la presidencia de Costa Rica por el Partido Liberación Nacional (PLN) y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana rechazaron participar del debate programado por el medio de comunicación Trivisión, canal 36.

La decisión de ambos fue tomada tras conocerse -por parte de su equipo de campaña- que los debates, que se realizarán del 26 al 30 de enero y en el que participarán 4 candidatos por día, será una producción previamente grabada y no en vivo, como sí ocurriría con otros organizados por otros medios de comunicación y a los cuales confirmaron su asistencia.

“Le dijimos a Trivisión que si es en vivo participamos, que grabado no. Sinceramente, ese formato no nos da seguridad. No nos parece el método. Un debate es en vivo; ya grabado no sabemos lo que pueda salir. Esto de un debate grabado es muy raro”, indicó Carlos Roverssi, encargado de comunicación de la campaña liberacionista, al medio digital CR HOY.

La decisión del PLN fue informada desde la semana anterior a Jerry Alfaro, director del noticiero de ese canal cuyas operaciones principales están en la provincia de Guanacaste.

Arquitecta también rechazó participar en
Arquitecta también rechazó participar en debate de Trivisión (Foto: Celia Talbot Tobin para The New York Times)

Por su parte, la tarde de este martes, el equipo de comunicación de Claudia Dobles, aspirante a la presidencia de Costa Rica por la Coalición Agenda Ciudadana, también informó que la arquitecta y ex primera dama no asistirá al debate organizado por este medio de comunicación. Según dieron a conocer, la decisión responde a que la actividad se realizará de forma pregrabada y no en vivo, en detrimento de la transparencia que requieren este tipo de espacios democráticos.

Contrario a Ramos, Dobles no había confirmado hasta el momento de forma oficial su participación en el espacio.

De momento, Trivisión no se ha referido al tema.

Debates ya agendados

Las últimas encuestas realizadas en Costa Rica, ubican a Álvaro Ramos en el segundo lugar de la intención de voto de los costarricenses, por detrás de la candidata oficialista y del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández. Por su parte Claudia Dobles, ocupa el tercer puesto y quien ha tenido repuntes importantes en las últimas semanas.

El escenario anterior, le permitiría a ambos, participar de los debates de Teletica y Repretel, las dos principales televisoras en Costa Rica y quienes contarán con las participación solamente de aquellos candidatos que se encuentren a la cabeza de las encuestas.

De mantenerse o incluso mejorar los números para estos candidatos, ambos participarían del debate de ambos medios de comunicación, que se realizarían el martes 27 de enero en Repretel y el jueves 29 de enero en Teletica.

Tanto Ramos con Dobles ya confirmaron la participación a los siguientes debates:

  • Domingo 18 de enero, 6:30 p.m: Grupo Opa
  • Lunes 19 de enero, 6:00 p.m: Universidad de Costa Rica
  • Martes 20 de enero, 7:00 p.m: Diario Extra y CFIA
  • Lunes 26 de enero, 6:00 p.m: Grupo Columbia

Recientemente, Ramos y Dobles, participaron de la presentación de candidatos organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un espacio en el que pudieron mostrar sus propuestas en temáticas como seguridad, educación y salud.

En Costa Rica, la controversia ha perseguido a la candidata Laura Fernández, quien busca la continuidad del actual presidente Rodrigo Chaves, ya que recientemente canceló su participación en varios debates entre ellos el organizado por Teletica, Diario Extra e incluso la Universidad de Costa Rica. Su equipo de comunicación aseguró que la agenda de la candidata está muy llena y que preferirá reunirse con el pueblo antes de participar en este tipo de espacios.

La elecciones en Costa Rica se realizarán el próximo 1 de febrero de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

