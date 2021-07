CABA convocó a un estudio de combinación de vacunas a quienes tengan la primera dosis de Sputnik V

Conferencia de prensa del ministro Quirós

Ante la dificultad del acceso al segundo componente de la Sputnik V y la premura por inmunizar con las dos dosis a la mayor cantidad de ciudadano, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmó este viernes que la Capital Federal realizará un estudio de combinación de vacunas y convocó a quienes tengan la primera dosis de la Sputnik V hace más de 30 días, sean mayores de 21 años y quieran participar voluntariamente.

“ Hemos decidido comenzar un estudio de combinación de vacunas, se pueden anotar quienes vivan en la ciudad de Buenos Aires y hayan recibido la Sputnik V hace 30 días o más, sean mayores de 21 años, y que quieran recibir una de dos vacunas, la Sinopharm o AstraZeneca ”, explicó Quirós conferencia de prensa.

Por otra parte, dijo que quienes estén interesados en participar se pueden anotar en www.buenosaires.gob.ar/combinacionvacunas y tras ser convocados e inoculados “van a ser seguidos a lo largo de cuatro semanas para observar tanto los efectos adversos y la respuesta inmune”.

“Es para documentar la seguridad y eficacia de vacunas, para que no haya ninguna dificultad con los porteños que quieran completar su esquema de vacunación” , explicó el funcionario.

Foto de archivo

Quirós explicó que el estudio de combinación de vacunas de la Ciudad es voluntario y consiste en medir la eficacia del primer componente de Sputnik V con el segundo componente de alguna de las otras vacunas aprobadas por la ANMAT.

Desde la cartera sanitaria porteña explicaron que se realizará una selección de los inscriptos “que determine la mejor representatividad de la muestra para esta primera etapa”.

Con aquellos seleccionados para participar del estudio, un equipo del ministerio de Salud se comunicará para realizar un seguimiento telefónico y presencial.

Desde el ministerio aclararon que al inscribirse en el estudio de combinación de vacunas no se deja de estar empadronado para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 que tenían prevista. “El que se anota y recibe el turno para completar su esquema de vacunación, es importante que priorice su turno y no participes del estudio”, añadieron.

Hoy llegó un cargamento de más de 1 millones de vacunas del componente 1 de la Sputnik V

En la conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria porteña también se refirió a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que escasea y genera preocupación en las personas que comenzaron su plan de inmunización hace tres meses.

“ Necesitamos que lleguen más cargamentos de segundas dosis para poder estar aplicándolas dentro de los 90 días. Ayer recibimos unas 23 mil vacunas y entre hoy y mañana ya las estaremos aplicando ”, destacó en referencia al segundo componente.

Y agregó: “Estamos muy pendientes de un potencial avión que el fin de semana podría ir a Rusia a traer más componente dos y también de la producción local”.

En este contexto, el ministro Quirós celebró la posibilidad de que el Gobierno nacional firme un decreto para autorizar la llegada de nuevas vacunas contra el coronavirus, como las de Pfizer, Moderna y Janssen, ya que remarcó que así también se podrá comenzar a inmunizar a adolescentes y niños.

“Es muy importante acceder a la mayor cantidad y variedad de vacunas posibles, por lo que tener un instrumento legal que permita acceder a vacunas a las que hoy no estamos pudiendo acceder nos parece extremadamente relevante, sobre todo en vacunas que están aprobadas en adolescentes, que es una franja de edad que no hemos podido aproximar porque no tenemos vacunas aprobadas para adolescentes en el país” , sostuvo el funcionario ante la posibilidad de que se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia en ese sentido.

Controles en Ezeiza

También analizó la polémica por la reducción del cupo de ingreso al país desde el exterior, que en los últimos días pasó de 2 mil personas a sólo 600.

En ese sentido, Quirós destacó que se debe seguir con la política sanitaria para que “las personas cuando vuelvan sean lo suficientemente estudiadas con el test original, el testeo en Ezeiza y el seguimiento estricto de los siete días de cuarentena que tienen que hacer acá en la Ciudad”.

Ante ello y luego de que Migraciones advirtiera sobre incumplimientos en el aislamiento de los pasajeros recién llegados del exterior, el ministro de Salud porteño pidió que “las personas acompañen y construyan un nivel de ciudadanía que sea suficiente para que aporten el suficiente cuidado: no se puede poner un policía en la puerta de cada persona que vuelve” al país.

Finalmente, al ser consultado sobre las vacaciones de inviernos, el funcionario explicó que el Gobierno porteño está “preparando la Ciudad para hacer un proceso similar al que se hizo en el verano: ofrecerles a los turistas internos un testeo al llegar y al salir de la Ciudad y a todos los porteños que salgan de la Ciudad, el testeo a la vuelta”.

Foto de archivo

En lo que respecta a la situación sanitaria y epidemiológica, Quirós informó que hasta el momento en la Capital Federal se registraron 459.216 contagios y 10.864 muertes.

En tanto, en lo que se refiere a la campaña de vacunación, la Ciudad recibió 1.882.814 dosis, de las cuales aplicó 1.862.580: el 47,91 por ciento de la población total del distrito cuenta con al menos una dosis.

Además, anunció que ya comenzó el empadronamiento de los mayores de 35 años para que puedan aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

Seguir leyendo: