El Frente de Todos en Diputados no habilitó modificar la ley de vacunas y quitar la palabra negligencia para destrabar la negociación con Pfizer

El bloque de Juntos por el Cambio volvió a insistir en el cambio de la ley de vacunas para quitar la palabra negligencia, lo que hasta hoy sería el principal escollo para que la Argentina pueda comprar vacunas al laboratorio Pfizer.

La diputada del Pro por la Ciudad de Buenos Aires Carmen Polledo fue la encargada de solicitar el apartamiento, norma por la que se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados para que pueda ser tratado sobre tablas sin pasar por las comisiones, aduciendo que es lo que frena la posibilidad de acceder a las vacunas del laboratorio estadounidense.

“Esto no es un capricho, tenemos que dejar afuera la campaña y la geopolítica. Créanme que es una experiencia de la más difícil que me toco en mi vida, quiero que entienden que hay chicos que necesitan recibir una vacuna y que la única que pueden recibir es la Pfizer, no es un invento ni es un capricho. Nos estaban pidiendo ayuda y les estaban pidiendo ayuda a ustedes, porque ustedes son el oficialismo y los vamos a acompañar si toman la medida de empatía y humanidad de ayudar a estos chicos. Tengamos un gesto de grandeza para estas 100.000 familias”, señaló la diputada.

Así, con 122 votos en contra, el oficialismo de la Cámara de Diputados negó la posibilidad de discutir una ley que permita la vacunación para las niñas y niños con enfermedades prevalentes o con discapacidad. De esta manera este grupo poblacional fue excluido de los grupos prioritarios que deben recibir la protección necesaria contra el covid-19.

“No podemos demorar un segundo más, por eso hoy en la sesión de Diputados pedí tratar un proyecto que presenté para que el Gobierno no tenga ningún escollo legal y compre las vacunas autorizadas para los menores de 18 años”, explicó la diputada nacional y ex ministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, quien fue también vocera de este tema en la Cámara.

Pedí desde el corazón que acompañemos a estas familias, que no pueden ser más de 100 mil en todo el país, y pedí que la votación fuera nominal para lograr ese acompañamiento. Aun así el oficialismo no quiso pedirle al Poder Ejecutivo con una ley, que haga todo lo posible y les diera una luz de esperanza a estos niños y niñas”, reflexionó Najul conmovida.

Por su parte, la diputada Polledo pidió una votación nominal por lo que cada legislador tuvo que votar pero, en la previa al voto, el bloque del Frente de Todos se opuso y el encargado de explicar las razones fue el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El legislador señaló que estaban “dispuestos a hacer todo lo que haga falta” para salvaguardar la vida de los argentinos y aunque negó que exista un concepto de geopolítica sí hizo referencia a que las vacunas “llegaron más tarde” de lo esperado. A la hora de hacer referencia a la negativa del bloque, Yedlin dijo: “No es el momento, el Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento”.

La encargada de negociar por parte del Gobierno nacional es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien es la que está buscando los vericuetos legales para poder alcanzar un acuerdo con el laboratorio, quien señaló en la audiencia que se realizó en el Congreso que el marco legal actual “no es el adecuado” para poder alcanzar un entendimiento.

Yedlin dijo que “al día de hoy hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18” y agregó que “pronto habrá muchos laboratorios que están en esto. La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley que haga falta para conseguir la cantidad de vacunas y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos. No tenemos ninguna mirada geopolítica en contra de las vacunas”, aclaró.

Asimismo, Yedlin aseguró que el “proyecto que hoy se trae a debate, lamentablemente no soluciona el tema y estamos esperando la confirmación del laboratorio. “Vamos a cambiarla cuando tengamos las garantías de la industria de que va a vender las vacunas”, sentenció.

Finalmente se votó y el pedido de apartamiento obtuvo 112 votos a favor contra los 122 antedichos en contra. El número refleja no sólo que el Frente de Todos que tiene 118 legisladores sumó votos de otras bancas sino que a Juntos por el Cambio le faltaron tres legisladores para completar los 116 legisladores que conforman el interbloque.

