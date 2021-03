Adolfo Rubinstein, ex Ministro de Salud de la Nación, es tajante con la cifra deseada de los 3 millones de aplicaciones mensuales: “ Es virtualmente imposible”. Para el ex funcionario la problemática de la vacunación tiene lo que él define como “dos cuellos de botella” . “El primero tiene que ver con el suministro de vacunas que, de alguna manera, está interrumpido y todavía no hay un plan de vacunación previsible. Y por otro lado, la campaña de vacunación misma está limitada por las dificultades logísticas. Es una campaña que tiene bastantes problemas relacionados con la distribución a las diferentes jurisdicciones, tanto a las provincias como a los municipios”, señaló a Infobae.