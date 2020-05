“Después de ese caso se le empezó a tomar la fiebre a los chicos que ingresan y se les da un barbijo, antes no se hacía. Pero no hay medidas sanitarias acordes, ni un trapo con lavandina en la entrada para limpiarse los pies. A los chicos se los reciben en un cuarto de 1,5 por 1,5 metros que no se desinfecta cada vez que ingresa alguien. El jueves tres chicos fueron llevados a sus hogares y se lo hizo en una camioneta en la que había siete personas. No se pueden respetar las distancias”, le dijo a Infobae un empleado del CAD que también pidió reserva de su nombre.