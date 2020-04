-Este estudio no ha sido publicado aún pero los resultados parecen muy promisorios. También, existe una publicación del The New England Journal of Medicine del 10 de abril 2020 donde se analizan 53 pacientes con neumonía severa que recibieron remdesivir como uso compasivo. Allí, el 80% presentó mejoría clínica a los 28 días. La droga es segura, bien tolerada y no tiene interacciones con otras drogas. Su administración es por vía endovenosa una vez por día