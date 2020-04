- Todavía no sabemos muy bien como me contagié . El asunto es que probablemente fue uno de los pacientes trasplantados hepáticos con los que trabajo. Quizás fue alguno de los primeros casos importados que hubo aquí en Navarra, comunidad situada en el norte de la península ibérica, y empezamos a tener casos en la Clínica Universidad Navarra (CUN), en donde atiendo. Un domingo comencé a tener tos, precisamente el 11 de marzo y cuando llevaba un día entero de una tos seca muy molesta , sin fiebre, en un momento dado al ver que había unos primeros casos de COVID-19 pensé que era importante hacerme el test y resultó que tenía carga viral . Allí estuve tres semanas aislado en mi habitación. Fueron días muy productivos, ya que desde mi computadora me conecté con muchas personas, expertos y otros investigadores. Recopilamos mucha información y estudios científicos. A los 21 días me hicieron otro test que me seguía saliendo positivo, aunque la carga viral se había reducido considerablemente. Tres días después, a los 23 días, ya me dio negativo el estudio .