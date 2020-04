Ubicado en la provincia de Salta, el lugar no solo ofrece alojamiento y comida casera sino, además, una vista privilegiada al Dique Cabra Corral donde se pueden realizar deportes acuáticos, paseos en barco y en kayak. Para esta época del año, la provincia de Salta recibe muchos turistas y, por ende, Terrazas del Lago también. " Muchas personas vienen a comer pescado, una de nuestras especialidades, el viernes santo. Este año no pudo ser . En este momento no estamos trabajando, así que nuestros ingresos son cero . De hecho, estoy utilizando el dinero que quedó de la temporada de verano, pero tiene sus límites”, concluye Martín van Dam, administrador de la posada desde hace un año.