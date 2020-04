Su cuenta ya está en rojo: “Ya superé el descubierto y no puedo cubrirlo porque no tengo de donde sacar”. Dice que los créditos para pequeños comerciantes por ahora son sólo palabras: “Igual me voy a tener que endeudar para pagar, es una trampa. No sé cómo voy a hacer después para pagar ese crédito. Los pequeños comerciantes veníamos de una crisis económica muy fuerte, esto es el tiro de gracia. Si no nos tiran una mano ya nos obligan a cerrar”.