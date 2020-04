Por el momento, se defienden en el ministerio, no creen que haya sido necesario hacer ese tipo de testeos. “Si estuviéramos diagnosticando poco y mal, por algún lado se nos filtrarían. Estarían las terapias intensivas llenas y tendríamos un número de muertos mucho mayor. Ayer se hicieron 1522 tests y hubo setenta y pico de infectados. ¿Por qué no pensar que Argentina vive otro estadío de la enfermedad porque se tomaron medidas de fondo como en ningún otro lugar? Y eso es no sólo por la cuarentena que tenemos hoy, sino por lo que hicimos antes: sacar chicos de la escuela, no dejar espectáculos masivos, controlar los aeropuertos”.