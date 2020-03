El último contacto que tuve con personal médico del hospital donde me realizaron la prueba fue hace una semana atrás cuando me llamaron para decirme que era positiva y que la recomendación del CDC (el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos) era que debía permanecer cien por ciento aislada hasta que se cumplieran 14 días desde el día en el que estuve expuesta al virus. Es decir, hoy se cumplen esos 14 días . Según me informó esa enfermera, todas las recomendaciones en mi caso eran controlar mis síntomas con medicamentos de venta libre, esperar al día de hoy en aislamiento absoluto y, si para esta fecha ya no tenía síntomas –cosa que ocurrió- a partir del jueves 26 de marzo podía volver a hacer vida normal. Normal para una pandemia. Se me aclaró que haber tenido el virus no implicaba estar inmunizada, por ende debía tener los mismos recaudos que todos para evitar volver a contagiarme .