Joaquín Pedroso (32) se encuentra de luna de miel con su esposa en Madrid y su fecha de regreso es el sábado 21 de marzo, por lo que su situación se volvió complicada. “Nuestro temor es no poder volver. Si bien leímos que se cancelaron todos los vuelos no tenemos ninguna información oficial de nada. En Cancillería te piden que te comuniques con las aerolíneas. Mandé mails y no responden, llamé y no me pude comunicar. Estoy esperando a que ellos también tengan información para darnos porque hay mucha incertidumbre. Es como el impuesto país, lo tiran y después no saben implementarlo” se lamentó el joven.