La suspensión afecta a la cartelera del Teatro de Flores. The Offspring, un conjunto de punk rock estadounidense, deberá suspender su show de hoy jueves 12. Y los del viernes 13 -The Hellacopters y la Bizarren Miusik Parti con la participación de Kapanga- también fueron cancelados. Las funciones de Divididos, a realizarse el sábado 14 y domingo 15 de marzo, no se podrán celebrar.